Вышел пьяный из клуба и избил девушку: потерявшего зрение боксера Двали обвинили во лжи Baza: боксер Двали не пытался защитить подростка, а был избит в пьяной драке

Чемпион России и Европы по боксу Дмитрий Двали был избит толпой мужчин в Феодосии, поскольку сам кинулся в драку и побил девушку, пребывая в нетрезвом состоянии после ночи в клубе. Так утверждает Telegram-канал Baza со ссылкой на очевидцев, пожелавших остаться анонимными. При этом сам боксер, который лишился зрения на одном глазу, заявил, что возвращался после утренней пробежки и пытался защитить избиваемого подростка.

Боксер Дмитрий Двали, лишившийся зрения после драки в Феодосии, в день происшествия, 28 июля, возвращался в отель вовсе не после оздоровительной пробежки вместе со своим катменом (врачом, который оказывает спортсменам экстренную помощь на ринге) Евгением и двоюродным братом Юрием Двали (он тоже занимается боксом и выигрывал всероссийские соревнования), утверждает Telegram-канал Baza.

По данным канала, ссылающегося на анонимных очевидцев произошедшего, Двали провел бурную ночь в клубе: на опубликованном фото с дискотеки можно заметить человека, отдаленно напоминающего боксера.

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Затем, как говорят очевидцы, пребывающий в нетрезвом состоянии боксер неудачно вмешался в конфликт местных жителей. Молодые люди выясняли отношения между собой, но вышедший из клуба боксер якобы начал избивать всех без разбора: досталось девушке и двум мужчинам.

У пострадавших оказались выбиты зубы и были зафиксированы трещины в черепе. В итоге местные жители решили объединиться и совместными усилиями обезвредить боксера.

Baza также публикует видеозапись, на которой видно, как Двали наносит удары молодому человеку, лежащему на асфальте, после чего несколько мужчин подходят к боксеру и начинают с ним драку.

По итогам инцидента были арестованы девять человек: шесть разнорабочих и три охранника ночного клуба, рядом с которым произошла драка. Им предъявлены обвинения в покушении на убийство.

По информации Telegram-канала Readovka, несколько человек пытались решить вопрос, предложив Двали деньги, однако он отказался идти на сделку.

Спортсмен написал заявление в полицию и настаивает на своей версии произошедшего.

Что говорил сам Двали

По версии боксера, которую он озвучил Telegram-каналу SHOT, он пытался защитить подростка, избиваемого толпой мужчин, но сам попал под раздачу.

Эту версию подтверждает и его двоюродный брат Юрий Двали, который заявил Readovka, что они пытались словами убедить агрессоров оставить подростка в покое, но мужчины в ответ напали на них самих.

Дмитрий Двали уже получил медаль «Доблесть и отвага» за защиту подростка: такой указ подписал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

По словам личного тренера боксера Ивана Щелока, президент Международной боксерской ассоциации (IBA) Умар Кремлев «серьезно помогает» и, вероятно, оплачивает все лечение Двали.

«Двали и его семье платить ни за что не приходится <...> Остается только поддерживать Диму психологически», — сказал тренер в интервью RT.

В каком состоянии находится Двали

Боксер недавно перенес первую операцию на глазу, который перестал видеть после избиения. Врачи сумели сохранить зрительный орган, но пока неизвестно, сможет ли он хотя бы различать свет и тень.

«Все, что находилось у Димы в глазу, улетело. Орган собирали заново будто по запчастям <...> Двали целых четыре часа провел на операционном столе. Врачи совершили маленькое чудо», — рассказал Щелок.

По словам тренера, Двали предстоит перенести еще много операций, но боксер сохраняет бодрость духа.

«Психологически и физически он чувствует себя хорошо <...> Дима — человек сильный и никогда не показывает, что у него на душе», — отметил специалист.

Щелок подчеркнул, что его подопечному не разрешат вернуться в спорт, если он будет видеть только одним глазом: «Это ведь огромный риск потерять зрение окончательно. Врачи просто не допустят его до соревнований. С подобным диагнозом углубленный медосмотр не пройти».

Тренер призвал надеяться, что Двали сможет полностью восстановить зрение и вернуться в спорт. Однако сам боксер заявил, что на его карьере поставлен крест.

Также под массовое избиение попал катмен Двали Евгений: толпа нанесла ему удары, которые привели к открытому перелому руки.

«Парню провели сложную операцию и вставили спицы, чтобы кость срослась правильно. Он прислал фотографию разрезанной руки, откуда торчали спицы. Евгений получил непростой открытый перелом», — рассказал Щелок.