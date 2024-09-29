«Не надо ломать им судьбу»: хоккеистам грозит семь лет тюрьмы за драку со сборной ФСБ Против хоккеистов «Тафгая» возбудили уголовное дело после драки с командой ФСБ

В Биробиджане хоккеисты команды «Тафгай» устроили драку во время любительского матча против сборной местного управления ФСБ. Зачинщики потасовки были задержаны, им грозит до семи лет лишения свободы по уголовному делу о хулиганстве. Трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Чепалова призвала не ломать судьбы игрокам за обычный конфликт в хоккее.

В Биробиджане матч между хоккеистами команды «Тафгай» и командой «Фантом», составленной из сотрудников местного управления Федеральной службы безопасности (ФСБ), закончился дракой, сообщил Telegram-канал Baza.

«Весной 2024-го сборная местных предпринимателей «Тафгай» играла в столице Еврейской автономной области против команды регионального управления ФСБ. Матч был оживленным, проигрывать не хотел никто, в какой-то момент соперники начали драться», — говорится в сообщении.

Потасовка во время хоккейного матча — дело обычное и, как правило, провинившихся хоккеистов наказывают штрафными минутами на скамейке запасных.

Но эта игра вышла особенной: сразу после соревнования пятерых игроков «Тафгая» арестовали на 15 суток и оштрафовали, а организаторы турнира поспешили объявить о дисквалификации хоккеистов.

История получила развитие летом: 13 июня против предпринимателей было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ — «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, связанному с сопротивлением представителю власти». Максимальное наказание по данной статье предусматривает до семи лет лишения свободы.

У троих игроков «Тафгая» были взяты подписки о невыезде, а 26 сентября полиция задержала предпринимателя Евгения Потаскуева и еще одного игрока команды. Следствие просит арестовать задержанных из-за наличия у них загранпаспортов: правоохранители опасаются, что они могут скрыться от правосудия за пределами России. Суд по делу состоится 30 сентября, на заседании будет принято решение по мере пресечения для хоккеистов-любителей.

«Не надо ломать им судьбу»

Инцидент прокомментировала трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Чепалова. Она призвала не ломать жизни игрокам «Тафгая» и прекратить уголовное дело.

Чепалова назвала недопустимым поведение бизнесменов на льду, заявив, что «такой хоккей нам не нужен», и сочла справедливым их административный арест после инцидента. Однако уголовное дело она посчитала «перебором».

«Повторюсь, поступок и поведение зачинщиков недопустимы, публично их за это осуждаю, но также считаю, что ломать из-за этого судьбу этим ребятам уголовным наказанием — это перебор.

В связи с этим приношу публично извинения от имени зачинщиков команды «Тафгай» всей команде «Фантом» и персонально каждому их игроку. Проявите великодушие, разберитесь иначе, ведь прощать умеют только сильные, слабые на это не способны», — написала Чепалова в своем Telegram-канале.

Лыжница также предложила альтернативное наказание для зачинщиков потасовки. По мнению Чепаловой, они должны публично извиниться, поставить спортивную площадку в любом из дворов Биробиджана и выйти на лед без защиты.

«Предлагаю <...> поставить их на ворота без защиты для отработки буллитов командой «Фантом» или командой хоккейного клуба СКА, пусть прочувствуют «свой хоккей», который они устроили <...>. Пробьем штрафные и отпустим восвояси», — написала Чепалова.

В связи с инцидентом лыжница обратилась к начальнику управления ФСБ по ЕАО Максиму Лосеву. Она попросила поддержать ее предложение и запросила личную встречу.