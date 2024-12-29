Овечкин забил в первом матче после травмы и установил исторический рекорд

Овечкин забил в первом же матче после травмы и приблизился к рекорду Гретцки

Александр Овечкин провел первый матч в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) после травмы и сразу забил: его гол помог «Вашингтону» победить «Торонто» со счетом 5:2. Российский нападающий сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до 25 шайб, а также установил историческое достижение.

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Вашингтон Кэпиталз» — 2:5

Понятия «Овечкин» и «рекорд» уже давно стали синонимами. В нынешнем сезоне российский форвард уже обновил массу достижений, одно из них оказалось далеко не самым приятным. Прежде он никогда не пропускал в НХЛ из-за травм больше шести матчей. В этот раз он вылетел на 16 игр — столкновение с форвардом «Юты» Джеком Макбэйном в ночь на 19 ноября обернулось для лидера «Вашингтона» переломом ноги.

Америка в шоке: Овечкин вернулся на лед всего через две недели после перелома Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на лед всего через две недели после того, как... 04 декабря 13:57 Тем обиднее оказался этот эпизод, что 39-летний Овечкин в текущем сезоне шел с потрясающей статистикой: к моменту травмы он успел забросить 24 шайбы, и такая результативность позволяла предположить, что вечный снайперский рекорд Уэйна Гретцки падет уже этой весной. Вынужденная пауза поставила жирный знак вопроса под тем, когда же все-таки произойдет это историческое событие.

Но Овечкин не был бы собой, если бы не вернулся на лед в кратчайшие сроки. Не прошло и трех недель после травмы, как он вновь тренировался на площадке. А до наступления Нового года он уже был готов снова играть.

Возвращение Великой Восьмерки состоялось в ночь на 29 декабря, и Ови отметил это голом.

Редкий случай: и без Овечкина «Кэпс» не снижали результативности. К моменту полного выздоровления своего капитана команда успела набрать 48 очков и уверенно шла в числе первых команд турнирной таблицы Восточной конференции. Игра с «Торонто» — также одним из лидеров Востока — должна была продемонстрировать, насколько «Вашингтон» сейчас готов бороться за самые высокие места.

Игра отмела все сомнения. На чужом льду «Кэпиталз» пропустили первыми, уже на четвертой минуте отличился Джон Таварес. Но после этого гола гостям хватило пяти с половиной минут, чтобы перехватить инициативу. Сначала Эндрю Манджапане сравнял счет, а вскоре Джейкоб Чикран вывел «столичных» вперед.

Во втором периоде команды обменялись голами, и к заключительному игровому отрезку «Вашингтон» подошел, ведя в счете 3:2. Упрочил преимущество гостей на 53-й минуте Том Уилсон, реализовав большинство. А точку в матче в концовке поставил как раз Овечкин, поразив пустые ворота. Окончательный счет — 5:2. «Кэпс» в 35 матчах набрали 50 очков, это стало четвертым результатом в истории франшизы по скорости достижения этой планки.

Рекорды Овечкина

Что же до Овечкина, как будто он и не пропустил почти полтора месяца. Он провел на льду без малого 15 минут, и этого времени ему хватило, чтобы установить и обновить ряд достижений. Так, он установил рекорд НХЛ всех времен: он стал первым игроком, забросившим 40 и более шайб за календарный год в 14 раз за карьеру. По этому показателю он обошел Бретта Халла и вышел на чистое первое место.

Кроме того, Александр обновил рекорд лиги по голам в пустые ворота. Шайба в матче с «Торонто» стала для него 60-й, заброшенной в пустую «рамку». Второе место в этом списке занимает Гретцки, у которого таких шайб было 56 за карьеру. Сам россиянин, впрочем, не придает большого значения тому, что этому голу никто не препятствовал. Он подчеркнул, что в НХЛ каждый гол дается с большим трудом.

«В этой лиге каждый гол — трудный. Если хотите сами попытаться, надевайте коньки и выходите играть 6 на 5», — цитирует Овечкина пресс-служба НХЛ.

А что со снайперским рекордом Гретцки? Обновляем статистику: до исторической вершины Александру осталось 25 шайб, сейчас на его счету 869 голов за карьеру в заокеанской лиге. И если он продолжит в том же темпе, есть надежда, что все же мы увидим его триумф уже в нынешнем сезоне: «Вашингтону» осталось провести в регулярном чемпионате еще 47 матчей. У Овечкина на данный момент 26 (16+10) очков в 19 играх.

«Овечкину нужно время»

После матча российский форвард прокомментировал свое возвращение на лед. Он констатировал, что после тяжелой травмы необходимо начинать с малого.

«Мне нужно было войти в ритм, почувствовать игру и начинать с маленьких шагов, почувствовать шайбу. Я старался играть коротко и интенсивно, а потом сразу же уходить на смены», — рассказал Ови.

Главный тренер «Кэпиталз» Спенсер Карбери воздержался от восторженных оценок игры лидера команды. Специалист заметил, что Овечкину необходимо время, чтобы вернуться в форму.

«Он был неплох, но ему нужно время. Знаю, мы все хотим, чтобы он сразу начал показывать хоккей, в который играл в Юте, однако он много пропустил. Ему нужно набираться игровой практики, чтобы вернуться в форму. Мне кажется, сегодня он действовал неплохо и показывал себя в ситуациях, в которых мы в нем нуждались», — заключил Карбери.

Следующий матч «Вашингтон» проведет в ночь на 30 декабря. На выезде «Кэпиталз» сыграют с «Детройтом».