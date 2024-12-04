Америка в шоке: Овечкин вернулся на лед всего через две недели после перелома Овечкин провел тренировку на льду спустя две недели после перелома ноги

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на лед всего через две недели после того, как сломал ногу в матче против «Юты», где оформил дубль. Тогда он покинул площадку после столкновения с Джеком Макбэйном. Ожидалось, что 39-летний россиянин пропустит полтора месяца, но теперь он наверняка вернется в игру значительно раньше.

Стремительное восстановление

Радостная новость для болельщиков «Вашингтона»: капитан команды Александр Овечкин, получивший перелом ноги в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Юты» 19 ноября, вышел на лед перед командной тренировкой уже 3 декабря.

Столкновение с Джеком Макбэйном в третьем периоде матча против «Юты», где Овечкин успел оформить дубль, случилось на встречном движении. Форвард хозяев находился в фазе дриблинга, только что отпустив шайбу, и не увидел летевшего ему навстречу российского нападающего. Хоккеисты врезались друг в друга ногами, и Александр Великий остался лежать на льду, затем с трудом покинув площадку и не вернувшись в матч.

После проведенного обследования «Вашингтон» сообщил, что капитан команды и лучший снайпер лиги на тот момент пропустит порядка четырех-шести недель.

Для сенсационно начавших сезон «Кэпиталз» новость стала страшным ударом, а самому игроку повреждение серьезно осложнило погоню за «вечным» рекордом НХЛ по голам Уэйна Гретцки уже в этом сезоне.

Однако восстановление пошло значительно быстрее ожидаемого, и Овечкин вскоре может вернуться в игру. Правда, пока он остается в списке травмированных и еще должен принять участие в тренировках команды. Поначалу это наверняка будет бесконтактная майка, а затем уже работа с партнерами на равных.

«Я бы его раньше, чем через пять недель, не выпустил бы. Держал бы на больничном. Это мое мнение. Но нужно дождаться, чтобы кость полностью срослась. Она должна выдерживать нагрузку на 100 процентов, а пока она держит только 30-40 процентов. А иначе что? Рецидив. Так что торопиться Овечкину не надо, — цитирует «Матч ТВ» Валерия Конова, врача родного для Овечкина «Динамо».

— Главное, что мне написал Саша: «Док, меня ничто не беспокоит». Так что просто ждем момент, когда кость полностью срастется. И тогда Овечкин вернется, чтобы дальше идти за рекордом Уэйна Гретцки».

Преображение капитана

Овечкин произвел фурор на старте нынешнего сезона, забросив в 39 лет 15 шайб в первых 18 встречах сезона, что ему и раньше удавалось лишь раз за всю славную снайперскую карьеру. На момент получения травмы он единолично возглавлял список лучших голеадоров лиги, став самым возрастным хоккеистом на его первой строчке в истории НХЛ.

Всего же на счету Александра Великого в нынешнем чемпионате уже 25 результативных баллов, так как он еще 10 раз ассистировал партнерам.

Это мощнейший темп по любым меркам, но особенно впечатляет прогресс по сравнению с прошлым сезоном, когда ветеран отличился лишь семью заброшенными шайбами за первые 40 матчей. Тогда Ови мощно провел вторую часть чемпионата, остановившись на 31-м голе, но все равно оставив определенные сомнения, удастся ли ему вообще покорить снайперский рекорд лиги.

По контракту с «Кэпс» капитану остаются еще этот и следующий сезоны, и теперь сомнений нет уже почти ни у кого. Вопрос стоит разве что так: успеет ли россиянин уже в нынешнем чемпионате? Прямо сейчас до 894 шайб Гретцки ему остается 26 точных бросков.

Интересно, что на днях появилась информация о том, что хоккеист, вернувшись из отпуска в Турции, весил 117 кг, однако за пару месяцев тренировок, работая с личным тренером по физподготовке Павлом Бурлаченко, смог сбросить 15 кг, придя к своей рабочей массе тела — 102 кг.

Мощный старт команды

Что до «Вашингтона», то в прошлом сезоне, первом под руководством Спенсера Карбери, команда сенсационно и с огромным трудом забралась на последнюю строчку зоны плей-офф Восточной конференции, выйдя туда с уникальной разностью заброшенных и пропущенных шайб «минус 37». В первом же раунде «столичные» уступили лучшей команде регулярки «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 0-4 по победам.

Изначально «Кэпиталз» не прочили ничего хорошего и в нынешней кампании, однако грамотная работа на рынке и преображение некоторых игроков, включая капитана, принесли команде мощный старт. И сейчас она располагается на первом месте в Столичном дивизионе и всей Восточной конференции с 36 очками после 25 игр.

Интересно, что проиграв первые две встречи после травмы Ови, «Вашингтон» затем выдал четырехматчевую победную серию и только минувшей ночью уступил дома «Сан-Хосе», упустив перевес в счете и пропустив решающий бросок в овертайме (1:2 ОТ).