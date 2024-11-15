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Шанс на полуфинал: Рублев играет с Руудом на Итоговом турнире АТР. LIVE

Теннис. Итоговый турнир. Группа В. Рууд (Норвегия) — Рублев (Россия). ОНЛАЙН

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EDGAR SU/REUTERS
В матче третьего тура групповой стадии Итогового турнира АТР встречаются норвежец Каспер Рууд и россиянин Андрей Рублев, сражающиеся за выход в полуфинал. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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00:04

Отличной подачей начинает третий сет Рублев — 15:0.

00:02

Пять матчей подряд проиграл на Итоговых в двух партиях Рублев, ни разу не дойдя даже до тай-брейка, но сегодня он сломал традицию. Здорово провел второй сет! 1-1. Ждем решающую партию.

00:01

В обмене бэкхендами срывает Рууд удар — 5:7! Рублев сравнивает счет!

00:00

Эйс — 30:40, есть еще один сетбол у Рублева.

00:00

Блестяще действует Рублев, владея инициативой в розыгрыше — 15:40, двойной сетбол!

23:59

Еще одна ошибка норвежца в розыгрыше — 15:30.

23:58

В долгом розыгрыше не попадает по ширине россиянин — 15:15.

23:57

Ошибается Рууд — 0:15.

23:55

Эйсом по центру корта завершает гейм россиянин — 5:6.

23:54

Рублев ошибается кроссом с форхенда — 40:30.

23:54

Остро принимает Рууд — 40:15.

23:53

Еще один короткий розыгрыш за россиянином — 40:0.

23:53

Снова не угадывает Рууд, куда полетит вторая подача Андрея — 30:0.

23:53

Подача в один угол и классный перевод в другой от Андрея — 15:0.

23:52

И прием в аут по длине — 5:5.

23:52

Очко с подачи — больше.

23:51

Срывает прием Андрей — 40:40.

23:51

Аут с приема — 30:40, есть второй сетбол.

23:50

Со второй подачи Рууда Рублев проводит классную комбинацию и завершает форхендом по диагонали — 15:40, двойной сетбол на приеме!

23:50

Слева кроссом по длине ошибается норвежец — 15:30.

23:49

Здорово провел розыгрыш Рублев, и Рууд в итоге пробил в сетку — 15:15.

23:49

Ошибается Рублев в розыгрыше — 15:0.

23:47

Подача закрывает гейм — 4:5.

23:47

И снова с ударом с лета не справляется Андрей — 40:30.

23:46

Ошибка Рууда справа — 40:15.

23:46

А вот тут не попадает ракеткой как следует по мячу, пытаясь сыграть с лета — 30:15.

23:45

Две отличных подачи Рублева подряд — 30:0.

23:44

Закрывает сетку, а вместе с ней и гейм Рууд — 4:4.

23:43

Героически защищался Рублев после выбивающей подачи, но это было нереально — 40:15.

23:43

Классный уходящий эйс — 30:15.

23:43

Глубокий прием Рублева — 15:15.

23:42

Рууд уверенно начинает свою подачу — 15:0.

23:40

Под «ноль» закрывает гейм Рублев — 3:4.

23:40

Подачей создает себе преимущество Рублев и реализовывает его ударом с лета от сетки — 30:0.

23:39

Не получается у Каспера удар слева — 15:0.

23:38

Рууд идет к сетке и забирает гейм — 3:3.

23:38

Активный прием и выход к сетке приносят Рублеву очко — 40:30.

23:37

Отменная подача через середину — 40:15.

23:36

Оба были у сетки, но Рублев ошибся — 30:15.

23:36

Рублев берет первое очко на чужой подаче, но Рууд тут же подачей и отыгрывается — 15:15.

23:33

Эйсом завершает гейм Рублев — 2:3.

23:33

Косая подача, но прием на вылет — 40:30.

23:32

А тут укорачивает уже Рууд — 40:15.

23:32

Блестящий дропшот от Рублева — 40:0.

23:32

Прием в сетку от Рууда — 30:0.

23:31

Четко проводит первую комбинацию на своей подаче Рублев и завершает смэшем — 15:0.

23:31

Эйсом заканчивает гейм Рууд — 2:2.

23:30

Ух, какой прием Рублева на вылет в самый угол корта по линии — 40:15.

23:30

Косой эйс — 40:0.

23:29

Не справляется в итоге Рублев с мощными атаками Рууда — 30:0.

23:29

Блестяще подает Рууд — 15:0.

23:27

И два эйса подряд — 1:2.

23:26

Атаковал Рууд, но Рублев справился, а затем Каспер забегал под право и не перебил сетку — 30:0.

23:26

На вылет играет Рублев слева после принятой соперником второй подачи — 15:0.

23:25

Косой эйс — 1:1.

23:25

Еще очко с подачи — 40:15.

23:24

Проходит первая подача у Рууда — 30:15.

23:24

Ошибается Каспер после приема соперника — 15:15.

23:24

Уверенно начинает свою подачу норвежец — 15:0.

23:23

И ударом справа с хафкорта в противоход закрывает гейм Андрей — 0:1.

23:22

Разнообразно и мощно атакует Рублев, и соперник не справляется — 40:30.

23:22

Аут по длине у Рууда в атаке — 30:30.

23:21

Блестящий кросс с форхенда от Рууда — 15:30.

23:21

А вот уже ошибка Рублева — 15:15.

23:20

Начинается второй сет. На подаче Рублева Рууд ошибается слева по линии — 15:0.

23:20

Поначалу Рублев был ближе к тому, чтобы зацепиться за чужую подачу, но в итоге провалил гейм на своей при 3:3, и это стало для него роковым. Андрей Вылетает, но еще может выиграть матч и заработать 200 рейтинговых очков.

23:18

Отличная первая подача, и Рублев ее принимает в сетку — 6:4. Рууд выигрывает первый сет и выходит в полуфинал.

23:18

Опять глубокий прием второй подачи и ошибка Рууда — 40:30, второй сетбол.

23:17

Эйс — 40:15, двойной сетбол.

23:17

Принимает Рублев сложную подачу, но дальше Рууд забивает в свободный корт — 30:15.

23:16

После глубокого приема россиянина не справляется Каспер с ответом — 15:15.

23:16

Сразу же отличная подача у Рууда — 15:0.

23:14

Классный атакующий розыгрыш от Рублева, хотя был глубокий удар и у Рууда. Но россиянин не утратил инициативу и дожал — 5:4. Сейчас Рууд выйдет подавать на сет. Но вместе с тем и на выход в полуфинал. Рублеву сейчас нельзя проигрывать гейм.

23:13

Очко с подачи — 40:15.

23:13

Ошибается с приема норвежец — 30:15.

23:12

В коридор принимает вторую Каспер — 15:15.

23:12

Все сделал Рублев, но в итоге не попал форхендом по диагонали на вылет — 0:15

23:11

Острый прием Рублева, потом еще и глубокий удар, но и Рууд отвечает глубоким ударом, после чего Андрей попадает в сетку — 5:3.

23:10

В самую боковую линию попадает Рууд бэкхендом — 40:15.

23:10

Эйс по центру корта — 30:15.

23:10

Аут у Рууда после острого приема Рублевым первой подачи — 15:15.

23:09

Хороший розыгрыш в высоком темпе, Рублев контролировал его ход и темп, но в итоге не попал по длине с форхенда — 15:0.

23:07

Простреливает Рууд по линии в розыгрыше после второй подачи Рублева — 4:3, Рууд повел с брейком.

23:06

Вот тут все хорошо. Виннер первым ударом после приема — 15:40, еще два брейк-пойнта.

23:06

Опять нет первой. Еще и аут по длине по линии после приема Рууда — 0:40, тройной брейк-пойнт.

23:05

К сетке выходит россиянин, но нарывается на обводку — 0:30.

23:05

Двойная ошибка у Рублева — 0:15.

23:04

И снова нет приема — 3:3.

23:04

Аут с приема по длине — 40:30.

23:03

Нет приема, хорошая первая — 30:30.

23:03

Коротко принимает Рублев, но Рууд отвечает в сетку — 15:30.

23:02

Трос помог Андрею, за что он извинился — 15:15.

23:02

В размашистом обмене ударами ошибается Рублев по длине — 15:0.

23:00

В трос попадает Рууд в розыгрыше, Рублев атакует, соперник бросает свечку, но смэш безупречен — 2:3.

22:59

Гонял Рублев соперника по корту, но Рууд все достал и в итоге блестящим бэкхендом обвел вышедшего к сетке оппонента — 40:30.

22:58

Смэшем завершает розыгрыш россиянин — 40:15.

22:58

Ошибка Андрея при ударе по линии справа — 30:15.

22:57

Ловит Рублев соперника на противоходе обратным кроссом после приема Руудом второй подачи — 30:0.

22:57

Аут по длине с приема второй подачи у норвежца — 15:0.

22:56

Рублев атакует вторую подачу, но в хорошей ситуации бьет в движении в коридор — 2:2.

22:55

Серв энд воллей от норвежца — 40:30.

22:55

Первая подача спасает Рууда, забивает вторым ударом на вылет — 30:30.

22:54

Затяжной обмен ударами слева налево после второй подачи, и Рууд пробивает в сетку — 15:30.

22:53

Какой приемище второй подачи от Рублева обратным кроссом! 15:15.

22:53

Глубоко бьет Рууд, и Рублев ошибается в ответ по длине — 15:0.

22:51

Дожимает гейм на своей подаче Рублев в атаке виннером справа — 1:2.

22:50

Каспер не справляется с приемом — 40:30.

22:49

В розыгрыше Рублев с форхенда попадает в сетку — 30:30.

22:49

Эйс — 30:15.

22:49

Обманывает Рублев второй подачей соперника, делая эйс по центру корта — 15:15.

22:48

Рублев атакует с подачи, но третьим ударом с форхенда бьет в коридор — 0:15.

22:48

Рууд пробивает с форхенда по диагонали с высокого отскока после приема Рублева — 1:1.

22:47

Прием в сетку — 40:30.

22:46

Рублев атакует после второй подачи и в итоге разводит Рууда и мяч по разным сторонам — 30:30.

22:46

Блестящий перевод с бэкхенда по линии на вылет от Рублева — 30:15.

22:45

Эйс — 30:0.

22:45

Классный удар в противоход после приема Рублева наносит Рууд — 15:0.

22:44

Подачей забирает гейм Рублев — 0:1.

22:44

И со второй подачи берет очко россиянин — 40:0.

22:43

Первый розыгрыш, и Андрей в нем все делает четко — 30:0.

22:43

Отличной подачей начинает матч Рублев — 15:0.

22:42

Андрей Рублев выходит на подачу.

22:37

Прошла жеребьевка, Рублев ее выиграл и выбрал подавать первым. Сейчас четырехминутная разминка, и матч начнется.

22:35

Теннисисты появились на корте после красочного предматчевого шоу, традиционного для турнира в Турине.

22:30

Но интересно, что они дважды играли на Итоговых турнирах АТР, и при этом это как раз те два матча, которые выиграл норвежец.

22:25

Рууд и Рублев встречались семь раз, и россиянин победил в пяти встречах! Правда, Андрей выиграл четыре первых, затем уступил в двух подряд, но выиграл последнюю. Это был финал в Бостаде в 2023 году — 7:6 (7-3), 6:0. После этого они не встречались.

22:20

Рууду сегодня достаточно выиграть один сет, чтобы выйти в полуфинал со второго места. Рублеву для попадания в плей-офф нужно не просто обыграть норвежца в двух партиях, но и не позволить тому выиграть более семи геймов. Но, скорее, даже шести. Задача звучит так: Рублев должен выиграть с разницей в шесть геймов или больше.

22:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче третьего тура группового этапа Итогового турнира АТР встречаются норвежец Каспер Рууд и россиянин Андрей Рублев. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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