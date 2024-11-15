Шанс на полуфинал: Рублев играет с Руудом на Итоговом турнире АТР. LIVE

Пять матчей подряд проиграл на Итоговых в двух партиях Рублев, ни разу не дойдя даже до тай-брейка, но сегодня он сломал традицию. Здорово провел второй сет! 1-1. Ждем решающую партию.
Со второй подачи Рууда Рублев проводит классную комбинацию и завершает форхендом по диагонали — 15:40, двойной сетбол на приеме!
Атаковал Рууд, но Рублев справился, а затем Каспер забегал под право и не перебил сетку — 30:0.
Поначалу Рублев был ближе к тому, чтобы зацепиться за чужую подачу, но в итоге провалил гейм на своей при 3:3, и это стало для него роковым. Андрей Вылетает, но еще может выиграть матч и заработать 200 рейтинговых очков.
Отличная первая подача, и Рублев ее принимает в сетку — 6:4. Рууд выигрывает первый сет и выходит в полуфинал.
Классный атакующий розыгрыш от Рублева, хотя был глубокий удар и у Рууда. Но россиянин не утратил инициативу и дожал — 5:4. Сейчас Рууд выйдет подавать на сет. Но вместе с тем и на выход в полуфинал. Рублеву сейчас нельзя проигрывать гейм.
Острый прием Рублева, потом еще и глубокий удар, но и Рууд отвечает глубоким ударом, после чего Андрей попадает в сетку — 5:3.
Хороший розыгрыш в высоком темпе, Рублев контролировал его ход и темп, но в итоге не попал по длине с форхенда — 15:0.
Простреливает Рууд по линии в розыгрыше после второй подачи Рублева — 4:3, Рууд повел с брейком.
В трос попадает Рууд в розыгрыше, Рублев атакует, соперник бросает свечку, но смэш безупречен — 2:3.
Гонял Рублев соперника по корту, но Рууд все достал и в итоге блестящим бэкхендом обвел вышедшего к сетке оппонента — 40:30.
Ловит Рублев соперника на противоходе обратным кроссом после приема Руудом второй подачи — 30:0.
Прошла жеребьевка, Рублев ее выиграл и выбрал подавать первым. Сейчас четырехминутная разминка, и матч начнется.
Теннисисты появились на корте после красочного предматчевого шоу, традиционного для турнира в Турине.
Но интересно, что они дважды играли на Итоговых турнирах АТР, и при этом это как раз те два матча, которые выиграл норвежец.
Рууд и Рублев встречались семь раз, и россиянин победил в пяти встречах! Правда, Андрей выиграл четыре первых, затем уступил в двух подряд, но выиграл последнюю. Это был финал в Бостаде в 2023 году — 7:6 (7-3), 6:0. После этого они не встречались.
Рууду сегодня достаточно выиграть один сет, чтобы выйти в полуфинал со второго места. Рублеву для попадания в плей-офф нужно не просто обыграть норвежца в двух партиях, но и не позволить тому выиграть более семи геймов. Но, скорее, даже шести. Задача звучит так: Рублев должен выиграть с разницей в шесть геймов или больше.