Шанс на полуфинал: Рублев играет с Руудом на Итоговом турнире АТР. LIVE

22:20

Рууду сегодня достаточно выиграть один сет, чтобы выйти в полуфинал со второго места. Рублеву для попадания в плей-офф нужно не просто обыграть норвежца в двух партиях, но и не позволить тому выиграть более семи геймов. Но, скорее, даже шести. Задача звучит так: Рублев должен выиграть с разницей в шесть геймов или больше.