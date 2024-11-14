Красивый матч: Медведев дал бой Синнеру, но уступил

Даниил Медведев выдал очень приличный последний матч сезона против Янника Синнера, но все же уступил — 3:6, 4:6. Мог не вылететь Даниил, но надо было обыгрывать Фритца, что было явно по силам. Там не справился с эмоциями, ну а последние два матча, несмотря на вылет в группе, принесли массу положительных эмоций и внушили оптимизм. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
И все-таки в сетку пробивает Медведев в очередном размене — 5:4. Брейк, и Синнер пойдет подавать на матч.
Медведев опять все доставал и даже перешел в контратаку, но в конечном счете Синнер тоже сыграл блестяще — меньше, брейк-пойнт.
Косая вторая подача, и классная комбинация с ударом с бэкхенда кроссом на вылет после приема — 40:30.
И снова в обороне героически действовал Медведев, а в конечном счете Янник переводом по линии пробил в сетку — 30:30.
Что делает Синнер?! Но ЧТО ДЕЛАЕТ МЕДВЕДЕВ?!!! Фантастическая работа в обороне. Все успел, все догнал, включая укороченный, а в итоге сам закончил смэшем — 15:30!
Принимает Медведев первую, завязывается розыгрыш, в котором косыми форхендами обменивались. Синнер все усложнял, но Даниил везде отвечал, и в итоге итальянец попробовал перевести по линии и угодил в сетку — 3:3! Есть обратный брейк!
Медведев атаковал со второй подачи, но вторым форхендом попал в сетку — 30:40, есть еще брейк-пойнт.
Глубоко принимает Медведев, завязывается розыгрыш, Медведев в итоге укорачивает у сетки, но не очень удачно. Однако Синнер ответил в сетку — 15:40, двойной брейк-пойнт!
Коротко принимает Медведев, но Синнер играет с лета в сетку! 0:15 — первый проигранный Синнером розыгрыш на первой подаче!
Что за кросс форхендом делает Синнер, забежав под право! Медведев достал и потом угадал направление и добежал до следующей атаки по линии, но обвести в корт уже не вышло — 2:1, делает брейк итальянец.
Медведев у сетки слишком длинно укорачивает, и Синнер успевает и обводит — 30:40, брейк-пойнт.
И снова в розыгрыше Медведев не попадает. На этот раз сетка после удара Янника в линию — 40:0.
Каким розыгрышем выигрывает Медведев первый мяч на своей подаче! Пошел к сетке и такие мячи потянул! 15:0.
Был равный матч, но затем Медведев чуть не выдержал ритм, наошибался, а итальянец, наоборот, не простил. 3-17 по невынужденным ошибкам в итоге в партии. При этом по виннерам всего 5-4. Ну и главное, что по партиям Синнер уже впереди — 1-0.
Прошла первая, но Синнер зацепился, потом добежал в угол, а россиянин не перебил сетку — 5:3. Синнер повело с брейком и будет подавать на сет!
Непростую подачу принимает Синнер, и Медведев сначала в угол атакует форхендом, а потом и по центру, но уже слишком сильно — 15:30.
Еще ни одной своей первой подачи не проиграл Синнер, но сейчас и вторую не принял Даниил по длине — 40:0.
В самую заднюю линию попал Медведев в розыгрыше со второй подачи, после чего Синнер ответил удобно, и россиянин слева перевел на вылет по линии — 3:3!
Ох! Как сорвал форхенд просто на ровном месте Синнер! А ведь он давил в розыгрыше — 30:40, но впереди второй брейк-пойнт.
Снова нет первой — пытался косым эйсом подать итальянец. Обоюдоострый розыгрыш заканчивается аутом по длине у подающего — 40:15.
Заставляет Синнер бегать соперника и после второй подачи, Медведев контратакует кроссом справа, но немного не попадает в угол — 30:0.
Классно атаковал Медведев с подачи, но из атакующей позиции третьим ударом пробил туда, куда и бежал соперник. Итальянец смог отбить из-за спины, но все же не попал — 40:0.
Синнер принимает первую подачу, но пытается атаковать вторым ударом и бьет с форхенда в аут по длине — 15:0.
Синнер принимает первую и завязывается очень долгий розыгрыш! Синнер поддавливал, но Медведев все выдержал, и итальянец ошибся по длине — 30:0.
Как всегда на этом турнире, все начинается с церемонии открытия. Но сейчас уже теннисисты на корте, впереди жеребьевка.
Медведеву надо сегодня не просто победить, а победить со счетом 2-0 по сетам. Права на ошибку, даже локальную, у россиянина нет, что серьезно усложняет задачу.
В личных встречах у Синнера с Медведевым счет 7-7. При этом в 2024-м году итальянец ведет у Даниила со счетом 4-1. И это не учитывается их недавний матч на 6 Kings Slam — выставочным, но суперпрестижном турнире в Саудовской Аравии с уникальным призовым фондом.
Янник Синнер выиграл свои первые два матча на турнире, не отдав Алексу Де Минору и Тейлору Фритцу ни одной партии, и уже обеспечил себе место в полуфинале. А вот Медведеву после поражения от Фритца в двух сетах (4:6, 3:6) и победы над Де Минором в двух партиях (6:2, 6:4) сегодня нужна только победа, иначе в полуфинале будет американец.