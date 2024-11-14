Красивый матч: Медведев дал бой Синнеру, но уступил

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Даниил Медведев выдал очень приличный последний матч сезона против Янника Синнера, но все же уступил — 3:6, 4:6. Мог не вылететь Даниил, но надо было обыгрывать Фритца, что было явно по силам. Там не справился с эмоциями, ну а последние два матча, несмотря на вылет в группе, принесли массу положительных эмоций и внушили оптимизм. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.