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Спорт

Красивый матч: Медведев дал бой Синнеру, но уступил

Медведев проиграл Синнеру и вылетел с Итогового турнира АТР

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Geoff Burke-USA TODAY Sports/Reuters
В матче третьего тура группового этапа Итогового турнира АТР встречались итальянец Янник Синнер и россиянин Даниил Медведев. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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00:00

Даниил Медведев выдал очень приличный последний матч сезона против Янника Синнера, но все же уступил — 3:6, 4:6. Мог не вылететь Даниил, но надо было обыгрывать Фритца, что было явно по силам. Там не справился с эмоциями, ну а последние два матча, несмотря на вылет в группе, принесли массу положительных эмоций и внушили оптимизм. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.

23:56

Атаковал Медведев, но все же не попал по длине — 6:4. Синнер победил!

23:55

Эх, в атаке с форхенда не попадает по длине россиянин — 40:30, матчбол у Синнера!

23:55

Ха! Медведев на вылет принимает с бэкхенда вторую подачу — 30:30!

23:54

Синнер идет к сетке и все-таки закрывает ее — 30:15.

23:54

Но Даниил не сдается и отыгрывается красивейшим форхендом на вылет с приема — 15:15.

23:53

Ох, совсем чуть-чуть не попадает Даниил с приема — 0:15.

23:51

И все-таки в сетку пробивает Медведев в очередном размене — 5:4. Брейк, и Синнер пойдет подавать на матч.

23:50

Медведев опять все доставал и даже перешел в контратаку, но в конечном счете Синнер тоже сыграл блестяще — меньше, брейк-пойнт.

23:49

В сетку бьет Медведев после приема — 40:40.

23:49

Косая вторая подача, и классная комбинация с ударом с бэкхенда кроссом на вылет после приема — 40:30.

23:48

И снова в обороне героически действовал Медведев, а в конечном счете Янник переводом по линии пробил в сетку — 30:30.

23:47

Что делает Синнер?! Но ЧТО ДЕЛАЕТ МЕДВЕДЕВ?!!! Фантастическая работа в обороне. Все успел, все догнал, включая укороченный, а в итоге сам закончил смэшем — 15:30!

23:46

И снова не попадает Даниил — 0:30.

23:46

Не самый глубокий прием Синнера, но Медведев не попадает с бэкхенда — 0:15.

23:45

Ну и это не принять — 4:4.

23:45

Не получается прием — 40:15.

23:44

Косой эйс — 30:15.

23:44

Принял первую сейчас, но кросс не получился — 15:15.

23:43

Медведев блестяще принимает форхендом на вылет вторую подачу — 0:15.

23:41

Косой эйс — 3:4!

23:40

Нет приема — 40:0.

23:40

Аут у Синнера в обмене — 30:0.

23:40

Эйс Медведева — 15:0.

23:39

Принимает Медведев первую, завязывается розыгрыш, в котором косыми форхендами обменивались. Синнер все усложнял, но Даниил везде отвечал, и в итоге итальянец попробовал перевести по линии и угодил в сетку — 3:3! Есть обратный брейк!

23:38

Медведев атаковал со второй подачи, но вторым форхендом попал в сетку — 30:40, есть еще брейк-пойнт.

23:37

Глубоко принимает Медведев, завязывается розыгрыш, Медведев в итоге укорачивает у сетки, но не очень удачно. Однако Синнер ответил в сетку — 15:40, двойной брейк-пойнт!

23:37

Классно с бэкхенда ловит Медведев на противоходе — 15:30.

23:36

А вот у Медведева из обороны прошел кросс, и Янник не попал в ответ — 15:15.

23:36

Эйс от Синнера — 15:0.

23:34

Забирает гейм россиянин — неудачно укоротил соперник. 3:2.

23:33

Все тянул Синнер, но Медведев довел атаки до конца — 40:15.

23:32

А вот тут обводит Синнер вышедшего к сетке оппонента — 30:15.

23:32

Еще одна отличная подача — 30:0.

23:32

Идет Медведев к сетке и забивает смэш — 15:0.

23:31

Выбивает Янник соперника из корта подачей и забивает смэш от сетки — 3:1.

23:30

Нет приема — 40:30.

23:30

А вот тут после глубокого приема Медведева аут по длине у Синнера — 30:30.

23:30

Успел Медведев к сетке, но не справился с атакой Синнера — 30:15.

23:29

Аут с бэкхенда по длине у Даниила — 15:15.

23:28

Коротко принимает Медведев, но Синнер играет с лета в сетку! 0:15 — первый проигранный Синнером розыгрыш на первой подаче!

23:26

Что за кросс форхендом делает Синнер, забежав под право! Медведев достал и потом угадал направление и добежал до следующей атаки по линии, но обвести в корт уже не вышло — 2:1, делает брейк итальянец.

23:25

Медведев у сетки слишком длинно укорачивает, и Синнер успевает и обводит — 30:40, брейк-пойнт.

23:25

Прием в сетку — 30:30.

23:24

Опять в линию с приема попадает итальянец, и дальше сетка у Даниила — 15:30.

23:24

А вот сейчас Медведев классно попадает с форхенда в прыжке — 15:15.

23:23

Широко атаковал Медведев форхендами, но в итоге не попал в угол корта — 0:15.

23:23

Такое не принять — 1:1.

23:22

И снова в розыгрыше Медведев не попадает. На этот раз сетка после удара Янника в линию — 40:0.

23:22

Не получается у Медведева обвести вышедшего вперед соперника — 30:0.

23:21

Ошибается в розыгрыше на первой подаче итальянца Медведев — 15:0.

23:19

Шикарно забирает укороченным от сетки Даниил первый гейм в партии — 0:1.

23:19

Вот тут срывает кросс бэкхендом Даниил — 40:15.

23:18

Аут по длине у Синнера — 40:0.

23:18

Очко с подачи — 30:0.

23:18

Каким розыгрышем выигрывает Медведев первый мяч на своей подаче! Пошел к сетке и такие мячи потянул! 15:0.

23:16

Был равный матч, но затем Медведев чуть не выдержал ритм, наошибался, а итальянец, наоборот, не простил. 3-17 по невынужденным ошибкам в итоге в партии. При этом по виннерам всего 5-4. Ну и главное, что по партиям Синнер уже впереди — 1-0.

23:15

И это тоже не принять — 6:3! Выигрывает Синнер первый сет.

23:14

Косой эйс — 40:0, это тройной сетбол.

23:14

Прием в сетку — 30:0.

23:14

Еще одна невынужденная ошибка от Даниила. Пять очков подряд проиграл — 15:0.

23:13

Прошла первая, но Синнер зацепился, потом добежал в угол, а россиянин не перебил сетку — 5:3. Синнер повело с брейком и будет подавать на сет!

23:12

Ошибается Медведев с бэкхенда после приема соперника — 15:40, двойной брейк-пойнт.

23:12

Непростую подачу принимает Синнер, и Медведев сначала в угол атакует форхендом, а потом и по центру, но уже слишком сильно — 15:30.

23:11

Атакует Даниил, но ошибается с бэкхенда по длине — 15:15.

23:11

Аут с приема у итальянца — 15:0.

23:09

Неудачно ударил Синнер с лета, но Медведев его не наказал — 4:3.

23:08

Еще ни одной своей первой подачи не проиграл Синнер, но сейчас и вторую не принял Даниил по длине — 40:0.

23:08

Какой перевод от Синнера с форхенда — 30:0.

23:07

Синнер хорош в атаке после первой подачи — 15:0.

23:06

В самую заднюю линию попал Медведев в розыгрыше со второй подачи, после чего Синнер ответил удобно, и россиянин слева перевел на вылет по линии — 3:3!

23:05

Нет приема — больше.

23:05

В обмене слева налево после второй подачи по длине ошибается россиянин — ровно.

23:04

Медведев рискует! Неожиданно мощно подает вторую подачу, и Синнер не справляется! Больше.

23:04

Задумался мяч, попав в трос после приема Синнер, но упал на сторону итальянца — 40:40!

23:03

Ох! Как сорвал форхенд просто на ровном месте Синнер! А ведь он давил в розыгрыше — 30:40, но впереди второй брейк-пойнт.

23:02

И аут у Медведева — 15:40, брейк-пойнты.

23:02

Хорошая контратака Синнера в розыгрыше, и Медведев не перебивает сетку — 15:30.

23:01

После такой подачи не было у Синнера шансов — 15:15.

23:01

Даниил, к сожалению, ошибается в розыгрыше после очень глубокого удара Синнера — 0:15.

22:59

Серв энд воллей от Синнера с завершением с лета от сетки после приема Даниила — 3:2.

22:58

Снова нет первой — пытался косым эйсом подать итальянец. Обоюдоострый розыгрыш заканчивается аутом по длине у подающего — 40:15.

22:57

Аут по длине с приема второй подачи — 40:0.

22:56

Заставляет Синнер бегать соперника и после второй подачи, Медведев контратакует кроссом справа, но немного не попадает в угол — 30:0.

22:56

Только коротко получается принять у Даниила, и с хавкорта Янник легко забивает в угол — 15:0.

22:55

И отменная подача — 2:2.

22:55

Классно атаковал Медведев с подачи, но из атакующей позиции третьим ударом пробил туда, куда и бежал соперник. Итальянец смог отбить из-за спины, но все же не попал — 40:0.

22:54

Эйс Медведева — 30:0.

22:54

Синнер принимает первую подачу, но пытается атаковать вторым ударом и бьет с форхенда в аут по длине — 15:0.

22:52

Рискует Медведев на приеме второй подачи и не попадает — 2:1.

22:51

Нет приема — 40:15.

22:51

А вот тут уже Даниил пошел в атаку и заставил оппонента пробить в сетку — 30:15.

22:50

Завязывается розыгрыш, Медведев бегает, но в итоге попадает в сетку в движении — 30:0.

22:49

Сразу подача на вылет от итальянца — 15:0.

22:48

Эйсом завершает гейм Даниил — 1:1.

22:48

Попадает россиянин первым мячом, и уже третьим ударом срывает Янник — 40:15.

22:47

Аут по длине у Даниила в розыгрыше со второй подачи — 30:15.

22:47

Синнер принимает первую и завязывается очень долгий розыгрыш! Синнер поддавливал, но Медведев все выдержал, и итальянец ошибся по длине — 30:0.

22:46

Косой эйс сразу у Медведева — 15:0.

22:45

И аутом Медведева заканчивается гейм — 1:0.

22:44

В сетку принимает вторую подачу россиянин — 40:0.

22:44

Очень уверенно атакует Синнер с подачи и забивает на вылет у сетки — 30:0.

22:43

Нет первой подачи у итальянца, но в розыгрыше срывает Даниил форхенд — 15:0.

22:42

Янник Синнер выходит на подачу.

22:37

Медведев выиграл жеребьевку и традиционно выбрал прием.

22:35

Как всегда на этом турнире, все начинается с церемонии открытия. Но сейчас уже теннисисты на корте, впереди жеребьевка.

22:30

Медведеву надо сегодня не просто победить, а победить со счетом 2-0 по сетам. Права на ошибку, даже локальную, у россиянина нет, что серьезно усложняет задачу.

22:25

В личных встречах у Синнера с Медведевым счет 7-7. При этом в 2024-м году итальянец ведет у Даниила со счетом 4-1. И это не учитывается их недавний матч на 6 Kings Slam — выставочным, но суперпрестижном турнире в Саудовской Аравии с уникальным призовым фондом.

22:20

Янник Синнер выиграл свои первые два матча на турнире, не отдав Алексу Де Минору и Тейлору Фритцу ни одной партии, и уже обеспечил себе место в полуфинале. А вот Медведеву после поражения от Фритца в двух сетах (4:6, 3:6) и победы над Де Минором в двух партиях (6:2, 6:4) сегодня нужна только победа, иначе в полуфинале будет американец.

22:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В решающем матче групповой стадии Итогового турнира АТР россиянин Даниил Медведев сражается с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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