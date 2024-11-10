«Весь «Вашингтон» работает на рекорд»: Овечкину осталась 31 шайба до Гретцки Хоккеист Овечкин сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 31 гола

«Вашингтон» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на выезде разгромил «Сент-Луис» со счетом 8:1. Капитан «столичных» Александр Овечкин оформил дубль и сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до 31 шайбы. Теперь на счету россиянина 863 гола за карьеру в НХЛ.

Овечкин забросил победную шайбу в ворота «Сент-Луиса»

Прошлый сезон стал для Александра Овечкина одним из худших по результативности за всю карьеру в НХЛ, и многие эксперты спешили поставить крест на погоне россиянина за рекордом Уэйна Гретцки или, по крайней мере, всерьез усомнились в шансах Овечкина закрепить за собой звание лучшего снайпера в истории заокеанской лиги.

Однако в нынешнем сезоне Великая Восьмерка вопреки всем прогнозам забивает едва ли не каждый матч. В этот раз от его игры пострадал «Сент-Луис».

В предыдущей встрече «столичные» проиграли «Питтсбургу» 2:4 — тогда как раз прервалась голевая серия Овечкина. Александр не стал долго ждать, чтобы начать новую.

Счет в матче с «Сент-Луисом» открыл нападающий «Вашингтона» Коннор Макмайкл (1:0), спустя несколько минут Скотт Перунович забросил ответную шайбу (1:1), и она для «блюзменов» оказалась единственной за всю игру. А во втором периоде Овечкин начал путь к разгромной победе.

Сначала россиянин вывел свою команду вперед (2:1), а уже в начале третьего периода реализовал большинство и сделал счет 4:1 в пользу «Вашингтона» (ранее за «столичных» еще успел отличиться Джейкоб Чикран).

Именно заключительная 20-минутка стала кульминацией матча: помимо российского форварда, в этом игровом отрезке отличились Расмус Сандин, Макмайкл, Майкл Сгарбосса и Брэндон Дьюхейм.

По итогам матча Овечкин был признан первой звездой встречи. Кроме того, НХЛ назвала россиянина третьей звездой игрового дня после оформившего дубль в матче с «Айлендерс» форварда «Нью-Джерси» Джека Хьюза и вратаря «Рейнджерс» Джонтана Куика, в противостоянии с «Детройтом» оформившего шат-аут.

Подарок тренеру на день рождения

Примечательно, что Ови помог своей команде сделать подарок главному тренеру «Вашингтона» Спенсеру Карбери в его день рождения. Однако сам специалист, комментируя исход встречи, не стал делать акцент на личном празднике.

«Нам пришлось сдерживать натиск соперника, и поначалу было тяжело. Нам потребовалось время, чтобы найти свою игру и контролировать ее. Свой вклад внесло каждое звено, все выполняли план и действовали правильно. Сегодня мы были той командой, которой должны быть», — сказал Карбери, чьи слова приводит пресс-служба клуба.

«Весь «Вашингтон» работает на рекорд»

Возвращаясь к Овечкину, констатируем: очередной дубль сократил его отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 31 шайбы. На данный момент на счету лидера «Кэпс» 863 гола за карьеру в НХЛ.

При этом попутно россиянин преследует и другие рекорды. Так, Ови приблизился к достижению легендарного чеха Яромира Ягра — лучшего в истории НХЛ по победным шайбам. На его счету таких голов было 135. После матча с «Сент-Луисом» у Овечкина стала 131 решающая шайба.

Подвинуть Уэйна Гретцки с первой позиции списка бомбардиров НХЛ вряд ли удастся даже Овечкину — великий канадец за карьеру набрал 2857 очков. Для сравнения: идущий в этом списке вторым Ягр закончил выступления в НХЛ с 1921 баллом.

Овечкин же минувшей ночью набрал 1568 очков и приблизился к 12-му месту среди величайших бомбардиров лиги. На данный момент ему осталось 11 баллов до результата Рэя Бурка.

Что же касается текущего сезона, то Ови вышел на второе место в списке лучших снайперов.

На его счету уже 10 голов, и он уступает только Никите Кучерову из «Тампы», Сэму Райнхарту из «Флориды» и Вильяму Нюландеру из «Торонто», забросившим по 11 шайб. Одноклубник Овечкина Дилан Строум заявил, что 39-летний капитан «Вашингтона» мотивирует партнеров.

«Он заряжает энергией всю команду. Мы все хотим видеть, как он забивает, мы все работаем на его рекорд и выигрываем. Нам хорошо удается справляться с обеими задачами», — заметил Строум.