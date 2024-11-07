33 гола до Гретцки: Овечкин принес «Вашингтону» еще одну победу

Александр Овечкин забросил 861-ю шайбу в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги и еще больше приблизился к снайперскому рекорду Уэйна Гретцки, а заодно принес «Вашингтону» победу над «Нэшвиллом». «Газета.Ru» рассказывает о главных событиях игрового дня НХЛ.

«Вашингтон» продолжает удивлять в этом сезоне Национальной хоккейной лиги. По итогам прошлогодней кампании команда Спенсера Карбери смогла сенсационно забраться в плей-офф, но была там единственным клубом с отрицательной разностью заброшенных и пропущенных шайб, причем в огромном минусе — «-37».

Перед нынешним чемпионатом менеджмент провел солидную работу по укреплению состава, но «Кэпиталз» все равно выглядели максимум претендентом на борьбу за место уайлд-кард, тем более Столичный дивизион – едва ли не сильнейший в лиге с такими конкурентами, как «Нью-Йорк Рейнджерс», «Нью-Джерси Дэвилз» и «Каролина Харрикейнз».

На практике же «столичные» выдали мощнейший старт и – главное – заслужили свои победы по игре.

У «Нэшвилла», приехавшего в Вашингтон в гости, ситуация обратная. «Предаторз» после мощной концовки прошлого сезона и вылета в первом раунде Кубка Стэнли от «Ванкувер Кэнакс» (2-4) подписали ряд звездных хоккеистов. После прихода таких нападающих, как Стивен Стэмкос и Джонатан Маршессо, им прочили статус претендента на Кубок Стэнли, но на деле пока выходит пшик.

Команда Эндрю Брюнетта потерпела три поражения в четырех последних матчах и замыкает таблицу Центрального дивизиона, уступая там даже проходящему перестройку «Чикаго Блэкхоукс», а потому была особенно заряжена в Verizon Centre. Это вылилось в быструю шайбу Юусо Пярссинена, удачно подставившего клюшку под бросок Люка Эвангелисты от синей линии.

Правда, «Кэпиталз» довольно быстро отыгрались. Коннор Макмайкл, выдающий классный старт после среднего прошлого сезона, забросил свою восьмую шайбу в текущем чемпионате, а ассистировал ему защитник Мэтт Рой, только вернувшийся в строй после травмы, из-за которой пропустил десять встреч кряду.

Ну а дальше настало время капитана. Александр Овечкин во втором периоде опасно бросил сразу после выигранного в чужой зоне Диланом Строумом вбрасывания, и, хотя шайба разминулась с девяткой на считанные сантиметры, это запустило атаку «Кэпс» в чужой зоне. В итоге Строум после выигранной Алексеем Протасом борьбы у борта нашел Ови в правом круге вбрасывания, а российский нападающий в касание отдал в лицевую на того же Протаса, и мощный белорус, также очень сильно прибавивший в новом сезоне, легко продавил Юусе Сароса, отличившись в пятый раз в чемпионате и выведя хозяев вперед.

Стэмкос удачно подставил клюшку в позиционной атаке «Предаторз» еще до второго перерыва и вновь восстановил равновесие, но в третьей 20-минутке Александр Великий нанес точный бросок уже сам, отличившись после очередной классной передачи Строума (уже 14-й в сезоне). Причем бросок в касание Овечкин нанес не из любимого левого, а из правого круга вбрасывания.

В оставшееся время «Нэшвилл» смог затолкать третью шайбу в ворота Логана Томпсона, но она была отменена из-за помехи вратарю, а челлендж Брюнетта оказался неудачным, и счет не изменился.

Россыпь знаковых достижений

Для Овечкина эта шайба стала уже восьмой в текущем сезоне. В снайперской гонке он делит девятое место с целым рядом игроков, включая одноклубника Макмайкла. Выше только восемь человек, среди которых Артемий Панарин (9 голов) из «Рейнджерс» и Никита Кучеров (10) из «Тампа-Бэй Лайтнинг», находящийся во главе списка.

Гол стал для Овечкина 861-м в регулярных чемпионатах НХЛ, и теперь до рекорда Уэйна Гретцки (894) ему остается всего 33 точных броска. 34, чтобы выйти на единоличное первое место.

При этом после матча Ови подарил шайбу владельцу «Кэпиталз» Теду Леонсису, потому что для него эта встреча была тысячной во главе клуба.

Но это далеко не все достижения. Александр Великий продлил свою серию матчей с заброшенными шайбами до пяти и стал всего третьим игроком в возрасте 39 лет с таким отрезком. До него подобное удавалось лишь Бретту Халлу и Джонни Бойчуку.

Кроме того, это уже 15-я такая серия нападающего в карьере, а больше подобное удавалось лишь величайшим: Уэйну Гретцки (16 серий по 5+ матчей с голами) и Марио Лемье (17).

«Вашингтон» уверенно занимает второе место в Столичном дивизионе после «Каролины», набрав, как и она, 18 очков, но проведя на игру больше. Дальше располагается «Нью-Джерси» с теми же 18 очками, но сыгравшее на три встречи больше. Правда, обойти «столичных» могут «рейнджеры», уступающие им один балл при игре в запасе. Все остальные в дивизионе отстают не меньше чем на шесть очков.

Другие матчи

«Чикаго Блэкхоукс» — «Детройт Ред Уингз» — 1:4

«Эдмонтон Ойлерз» — «Вегас Голден Найтс» — 2:4

Владимир Тарасенко провел всего 12 минут на льду в победном матче «Детройта» и не отметился результативными действиями, в то время как форвард «Чикаго» Илья Михеев был на льду на полторы минуты больше, но тоже не вписал свою фамилию в протокол.

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид вернулся в строй после травмы, но не помешал «Вегасу» оформить первую в сезоне выездную победу. В составе победителей тремя результативными передачами отличился россиянин Иван Барбашев.