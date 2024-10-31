Дважды вызывала скорую: состояние Тарасовой резко ухудшилось

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова дважды за месяц вызывала скорую помощь из-за ухудшившегося самочувствия, но отказалась от госпитализации. «Газета.Ru» рассказывает, что на данный момент известно о состоянии Тарасовой.

«Жаловалась на затрудненное дыхание»

Легендарный тренер Татьяна Тарасова дважды за последний месяц вызывала скорую помощь, сообщает Telegram-канал Mash. По информации источника, ее состояние резко ухудшилось из-за прогрессирующей язвы желудка.

«Тарасова жаловалась на ухудшение самочувствия, затрудненное дыхание и нехватку воздуха.

Врачи стабилизировали ее состояние и рекомендовали держаться строгой диеты. От госпитализации женщина отказалась», — говорится в сообщении.

Перенесла две операции на позвоночнике

Уже несколько лет Тарасова передвигается на инвалидной коляске поле двух перенесенных операций на позвоночнике. Спину она травмировала в 19 лет, из-за этого закончила спортивную карьеру и стала тренером.

«У меня были две тяжелые операции, они длились по восемь часов. После них ты не можешь даже двинуться. Я опиралась на домработницу, делая свои первые шаги. Благодаря поддержке начинаешь чувствовать спину и можешь встать на ноги. Хотя я уже понимала, что можно жить и на каталке, можно ко всему привыкнуть», — ранее рассказывала Тарасова в эфире программы «Звезды сошлись».

К 2004 году ученики Тарасовой выиграли в общей сложности 41 золотую медаль на чемпионатах мира и Европы, а также семь золотых олимпийских медалей в трех дисциплинах из четырех возможных. В том числе, она тренировала Ирину Роднину и Александра Зайцева, Наталью Бестемьянову и Андрея Букина, Оксану Грищук и Евгения Платова, Алексея Ягудина. После перенесенных операций Тарасова отошла и от активной тренерской деятельности, став комментатором на ТВ и ведущей различных ледовых шоу. Тарасова вошла в состав жюри на новый сезон проекта «Ледниковый период», съемки которого стартовали в октябре.

Несколько раз за последние годы оказывалась в больнице

Новости о здоровье прославленного тренера не раз пугали поклонников фигурного катания: за последние годы Тарасова, страдающая хроническими болезнями сердца ,— артериальной гипертензией и мерцательной аритмией, — неоднократно попадала в больницу. Так, в январе 2022 года она была госпитализирована во время телевизионных съемок на фоне повышенного давления, а перед этим вызывала скорую помощь с жалобами на боли в животе и голове. За месяц до госпитализации она не явилась на съемки финального выпуска «Ледникового периода» из-за плохого самочувствия. Вместо нее судил актер Даниил Спиваковский.

В октябре того же года Тарасовой вновь стало плохо перед съемками нового сезона «Ледникового периода». У нее диагностировали нарушение функций мозга, вызванное уменьшением кровоснабжения. На первом выпуске популярного ледового шоу ее в жюри заменила тренер Елена Чайковская. Вскоре Тарасова сообщила о своем выздоровлении.

В июне 2023 года выдающемуся тренеру вновь потребовалась медицинская помощь. Сначала у нее болела голова из-за мигрени, а потом онемели руки, и она потеряла сознание.

Тарасову ждут в Казани

В Казани стартовал второй этап Гран-при России по фигурному катанию.

Организаторы соревнований ждут, что Татьяна Тарасова посетит соревнования – по крайней мере, сама тренер подтвердила, что намерена прилететь в Татарстан.

Как сообщает «КП-Казань», Тарасова рассказала, что вряд ли будет комментировать прокаты, но выступит в качестве эксперта. Пока неизвестно, повлияет ли состояние здоровья заслуженного тренера на ее планы.