«Позорит российский хоккей»: «Спартак» обвинил Ротенберга в истерике КХЛ вынесла предупреждение Ротенбергу после матча против «Спартака»

В Континентальной хоккейной лиге произошел скандал: главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг возмутился, что болельщики «Спартака» якобы оскорбляли его команду и публично разнес клуб в интервью. В ответ московский клуб назвал слова Ротенберга неуравновешенными и истеричными, заявив, что тренер позорит российский хоккей.

«СКА — позор российского хоккея»

Такая кричалка раздавалась с трибун болельщиков «Спартака» в матче против СКА, который состоялся 25 октября.

Эта кричалка — аллюзия на аналогичный по содержанию заряд «Зенит» — позор российского футбола», который с конца прошлого сезона вошел в обиход российских футбольных болельщиков с подачи фанатов воронежского «Факела».

С тех пор эту фразу скандируют на разных стадионах Российской премьер-лиги, а в августе она впервые прозвучала в Санкт-Петербурге на матче «Зенит» — «Спартак». Несмотря на отсутствие в ней прямых оскорблений в адрес кого-либо, Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза раз за разом штрафует клубы, чьи болельщики позволили себе публично выкрикивать подобные слова.

Возвращаясь к хоккейному матчу между СКА и «Спартаком»: встреча определенно удалась петербуржцам — они смогли превратить 0:2 после первого периода в 5:2 по итогам встречи. Казалось, что гости уедут из столицы довольными и радостными, но главный тренер СКА Роман Ротенберг затаил обиду на фанатов «Спартака», выдав очередную запоминающуюся пресс-конференцию.

Специалист был разгневан обидными речовками, звучавшими с трибун в адрес его команды.

«Когда матом орут всю игру, то лига должна вмешиваться, это неправильно. Дети сюда пришли маленькие, а всю игру матом орут люди. Нам нужны спонсоры, болельщики адекватные», — приводит слова Ротенберга «Чемпионат».

Любопытно, что на самом деле никаких нецензурных кричалок на арене «Мегаспорт» в тот день зафиксировано не было. При этом в соцсетях завирусился короткий ролик из 2023 года, где сам Ротенберг обильной нецензурной бранью общается с Дэвидом Немировски, который тогда был тренером «Сибири».

Вице-президент КХЛ Александр Каменский встал на защиту болельщиков, заявив о том, что не видит ничего страшного в подобных кричалках.

«У нас есть регламент КХЛ, по которому есть наказание. Есть работа с болельщиками. Все будет по регламенту, по закону. У нас в хоккее болельщики стали намного лучше, атмосфера на аренах улучшилась. Вы же видите, сколько народу ходит. Но бывают такие случаи. Ничего страшного», — заявил Каменский «Матч ТВ».

«Наносит вред репутации российского хоккея»

Спустя день скандал приобрел новый виток. Обычно эмоциональные реплики Ротенберга утихают в СМИ довольно быстро — сезон в российском хоккее длинный, матчей много, поэтому каждая следующая игра выводит из новостного потока предыдущую. Но «Спартак» не стал отмалчиваться. Клуб обвинил Ротенберга в том, что тот своим поведением позорит российский хоккей.

«Спартак» считает неуравновешенные и истеричные заявления Ротенберга Р.Б. провокационными, порочащими достоинство лиги, ставящими под вопрос компетенцию сотрудников КХЛ. Так называемое «лицо российского хоккея» из раза в раз намеренно и безнаказанно наносит вред репутации всего российского хоккея и позорит его», — заявили в «Спартаке».

Утром в воскресенье, 27 октября, КХЛ опубликовала пресс-релиз. Лига оштрафовала «Спартак» за фанатский заряд «СКА — позор российского хоккея».

«Принято решение наложить на «Спартак» денежный штраф. Лига проведет консультации с руководителями «Спартака» и СКА по недопущению некорректных действий со стороны болельщиков», — говорится в заявлении.

Также КХЛ вынесла предупреждение петербургскому клубу и лично Роману Ротенбергу, обвинив их в нарушении регламента турнира, который не позволяет провоцировать соперников и зрителей на трибунах, а также предписывает спокойное общение с представителями СМИ без использования эмоционально окрашенных выражений.

Помимо этого, лига рекомендовала руководству СКА обратить особое внимание на последовательную линию поведения главного тренера по дискредитации КХЛ.

Следующая игра СКА в регулярном чемпионате пройдет уже завтра, 28 октября. СКА примет дома «Сибирь». Не исключено, что послематчевая пресс-конференция по итогам встречи подарит любителям хоккея новый поворот в истории взаимоотношений Ротенберга и КХЛ.