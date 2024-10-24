Новые рекорды: Овечкин приблизился к Гретцки, «Вашингтон» выиграл пятый раз подряд Овечкин забросил 855-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ

Александр Овечкин забросил свою вторую шайбу в текущем регулярном чемпионате НХЛ и 855-ю — за всю карьеру в лиге. Чтобы повторить «вечный» рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ, россиянину осталось забросить всего 39 шайб. Во главе с капитаном Овечкиным «Вашингтон Кэпиталз» победил «Филадельфию» и выиграл пятый матч подряд, выдав лучший старт сезона за девять лет.

«Вашингтон Кэпиталз» — «Филадельфия Флайерз» — 6:3

«Вашингтон» Александра Овечкина продолжил свое удачное выступление на старте сезона, одержав пятую победу подряд. Это лучший старт «столичных» с сезона-2015/16. Очередная победа пришла в домашней встрече с «Филадельфией».

В прошлом сезоне «Флаейрз» стали одним из главных открытий и до самого конца боролись за попадание в плей-офф, но все-таки не справились с этой задачей, в отличие от еще более сенсационных «Кэпиталз». А вот в этом году, выиграв по буллитам свой первый матч в сезоне, «летчики» больше не знают вкуса побед.

И если «столичные» выиграли уже пятый матч кряду, то их соперник, напротив, уступил в шестом поединке подряд.

Команды уже встречались во вторник в Филадельфии, и там «Флайерз» тоже не устояли — 1:4. На этот раз зрители увидели еще больше голевых действий, но с тем же исходом. И даже с той же разностью заброшенных шайб между соперниками.

Впрочем, итоговый счет сам по себе не отображает происходившего на льду, где был вполне конкурентный хоккей.

Начало встречи выдалось закрытым — за первый период команды попали в створ всего девять раз. Шесть бросков пришлись в ворота Ивана Федотова, и российский голкипер «Филадельфии» вынужден был капитулировать один раз, когда Тэйлор Рэддиш переправил в сетку выстрел Дилана Макилрата от синей линии — 1:0 в пользу «Вашингтона».

А вот во втором периоде «Кэпиталз» развернулись на полную катушку, сумев создать решающий задел. Сначала уже поучаствовавший в первой шайбе защитник Расмус Сандин вывел на кистевой бросок из выгодной позиции центрфорварда Ника Дауда (2:0), а затем две подряд шайбы провел другой центральный нападающий — Коннор Макмайкл (4:0). В обоих случаях ему ассистировал Пьер-Люк Дюбуа. Свое второе очко в игре набрал и Макилрат.

Но дальше все изменилось.

«Мы немного ожили, стали больше времени проводить в чужой зоне. Так что в этом плане вторая половина матча — шаг в правильном направлении», — сказал по окончании встречи главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла.

В плане событий на льду это вылилось в оживление интриги, и самое непосредственное участие в этом принял многообещающий новичок «Филадельфии» — россиянин Матвей Мичков, уже начавший оправдывать высокие ожидания. Сначала он ассистировал в большинстве на Трэвиса Конекны (1:4), а затем реализовал лишнего сам. На счету Мичкова уже три гола и четыре ассиста в семи играх.

Между этими взятиями ворот случился еще и первый гол Оуэна Типпета в сезоне, а передачу ему сделал российский защитник Егор Замула.

«Флайерз» сократили отставание до минимума (3:4) и заставили «Вашингтон» и его болельщиков понервничать. Тем более что российский вратарь Федотов больше ничего не пропустил, отразив в итоге 20 бросков. Однако, когда Торторелла поменял его на шестого полевого игрока, «Филадельфия» пропустила два гола.

Сначала Пьер-Люк Дюбуа, а потом и Овечкин дважды попали в пустой створ, обеспечив «Кэпс» важную в плане жесткой борьбы за места в плей-офф в Столичном дивизионе победу — 6:3.

Достижения Овечкина

Для 39-летнего капитана «Кэпиталз» эта шайба стала второй в сезоне и 855-й в карьере в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. Таким образом, до «вечного» рекорда Уэйна Гретцки осталось всего 39 точных бросков. Не сказать, чтобы цель достичь этой планки уже в нынешнем сезоне выглядела нереалистично. В шести встречах на счету Александра Великого 5 (2+3) баллов за результативность.

Всего во встрече с «Филли» он провел на льду 17:54 минуты, нанес три броска, провел два силовых приема и закончил встречу с показателем полезности +1.

Этот матч стал для Ови 1432-м в регулярных чемпионатах за его славную карьеру, и по этому показателю он сравнялся с Майком Гартнером, деля теперь 31-е место за всю историю сильнейшей лиги мира. У идущего 30-м Тима Хортона 1445 проведенных встреч. Рекорд же принадлежит игравшему параллельно с россиянином Патрику Марло — 1779 матчей.

Еще интереснее, что эта шайба стала для россиянина 50-й в ворота «Филадельфии», что сделало его всего четвертым хоккеистом, забросившим 50 или более шайб в ворота четырех или больше франшиз за последние 44 сезона НХЛ.

На его счету 55 результативных бросков против «Атланты»/«Виннипега», а также по 50 против «Каролины Харрикейнз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Кроме него, столько забивали хотя бы четырем командам на названном отрезке Уэйн Гретцки, Марио Лемье и Стив Айзерман — сплошь великие хоккеисты.

Всего же в истории лиги такое удавалось 22-м игрокам, но долгое время в чемпионате участвовали только шесть клубов, проводивших друг против друга существенно большее количество матчей, чем сейчас.