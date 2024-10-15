«Две квартиры, 200 миллионов — и я могила»: новые требования бывшей жены Бивола Бывшая жена Бивола пообещала замолкнуть, если получит две квартиры и 200 млн рублей

Екатерина Бивол, бывшая жена экс-чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе Дмитрия Бивола, выдвинула экс-супругу требование о покупке квартир в престижном районе Санкт-Петербурга и открытии банковских счетов на общую сумму в 200 млн рублей в обмен на молчание. Спортсмен, ранее впервые проигравший в профессиональной карьере, пока никак не отреагировал на ультиматум бывшей жены, которая не в первый раз выдвигает финансовые претензии в его адрес.

«Открой сыновьям счета по 100 млн рублей — и я замолкну»

Прошедший в ночь на 13 октября бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом подарил новую волну популярности экс-супруге потерпевшего поражение бойца — Екатерине Бивол. Девушка прославилась своей реакцией на исход боя, в котором судейским решением победу одержал Артур Бетербиев.

«Когда ты бросаешь человека, с которым начинаешь на ссаном матрасе... Очень быстро настигает карма! Так тебе и надо! Честно, чувствую себя правой. Сейчас мною заинтересуются многие каналы — я могу влиять на бокс!» — заявила бывшая жена Бивола во время стрима.

Спустя некоторое время Екатерина Бивол вышла к бывшему мужу с деловым предложением — в обмен на молчание она потребовала приобрести две квартиры в центре Санкт-Петербурга и 200 млн рублей.

«Димасик, проигравший ты мой, купи детям по квартире в центре Питера. Открой им счета со 100 млн рублей для каждого моего сына. И я замолкну навеки. Сделай это, бывший чемп, и я могила. Если нет, то титулы — это только начало», — написала Екатерина в социальных сетях.

О том, что именно она собирается рассказать публике, в случае отказа от выплаты средств и покупки недвижимости, девушка не сообщила.

«Алименты не платит. Зачем детям такой груз?»

В интервью «Матч ТВ», которое вышло перед боем против Артура Бетербиева, Екатерина Бивол уже заявляла о желании зарабатывать деньги посредством соцсетей.

«Я развиваю свой блог. Надеюсь, что я его монетизирую. Благо произвожу впечатление интеллигентной девушки, которая 16 лет была с мужчиной и при этом не делала себе губы или грудь, а прокачивала свой мозг», — заявляла экс-супруга боксера.

При этом Екатерина не исключила, что может вдобавок подать в суд, чтобы лишить родительских прав бывшего мужа.

«Я вот думаю, может, лишить родительских прав этого бывшего? Алименты не платит... Мои дети — гении. Зачем им такой груз в будущем?» — вопросила Бивол в соцсетях.

История любви Дмитрия и Екатерины длилась 16 лет, а окончательно расставание было оформлено в ноябре 2023 года. По ее словам, отношения между ними после развода обострились в тот момент, когда Екатерина нашла себе другого мужчину.

«Я начала, так сказать, больше внимания уделять своей личной жизни. У меня появился мужчина, и Диму это очень взбесило. Он пробил все данные этого человека, вплоть до имен его детей. Я вынуждена была жить реально под шантажом. Он мне угрожал, что лишит дееспособности из‑за того, что я принимала антидепрессанты», — говорила Екатерина Бивол.

«Ее поведение — проявление реактивной шизофрении»

В бойцовском коммьюнити слова Екатерины Бивол вызывают меньший ажиотаж — большинство спортсменов предпочитают игнорировать ее заявления или стараются выражаться дипломатично, обходя стороной острые углы. Однако реакция девушки на поражение своего бывшего мужа в главном бою всей карьеры не оставила многих боксеров равнодушными.

Так, экс-чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе по версии WBC Григорий Дрозд заявил, что Екатерина Бивол нуждается в помощи специалистов из-за того, что она больше не в состоянии контролировать себя.

«Говорю абсолютно серьезно — ей нужна медицинская помощь. Один мой товарищ объяснил мне, что ее поведение — проявление реактивной шизофрении. К сожалению, в этой ситуации страдают дети, которые живут в другой семье, ведь Дима не может не испытывать переживания за них», — заявил Дрозд в интервью RT.

Вячеслав «Рыжий Тарзан» Дацик также не остался равнодушным, поддержав Дмитрия Бивола. Он считает, что экс-супруге пора перестать вести себя подобным образом, чтобы не лишиться денег.

«Если ты хочешь каких-то денег — имей нормальные отношения. Тогда у тебя, я думаю, все будет. Дима, я думаю, точно не жмот и не крыса, которая тебя там где-то бросит, хоть вы и расстались. Этой девушке сказал бы, что никакие деньги не стоят такого разрушения отношений», — заявил Дацик в соцсетях.