«Пусть в Испании вводят Fan ID»: фанаты забросали вратаря «Реала» фекалиями

Матч восьмого тура испанской Ла Лиги между мадридскими «Атлетико» и «Реалом» едва не был сорван из-за поведения фанатов. Они забросали голкипера «Реала» Тибо Куртуа посторонними предметами, среди которых был пакет с фекалиями. Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин в комментарии «Газете.Ru» иронически посоветовал руководителям испанского футбола ввести Fan ID.

Мадридское дерби между «Реалом» и «Атлетико» по накалу едва ли уступает «Эль класико» — противостоянию «бланкос» с «Барселоной». Но игра двух команд из столицы Испании, состоявшаяся накануне, несомненно, войдет в историю как одно из самых неприятных и в буквальном смысле грязных дерби — благодаря болельщикам.

Встреча, проходившая на стадионе «Сивитас Метрополитано», была остановлена на 68-й минуте при счете 1:0 в пользу «Реала». Главный судья Матео Бускетс принял решение отправить футболистов в подтрибунное помещение из-за того, что фанаты «Атлетико» стали бросать в сторону вратаря «сливочных» Тибо Куртуа посторонние предметы.

Среди них оказался даже пакет с фекалиями.

Ярость болельщиков вызвало поведение голкипера «Реала», который после гола своей команды повернулся к фанатам «матрасников» и крикнул: «Вперед!». Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне был вынужден взять на себя роль миротворца — пока футболисты находились в подтрибунном помещении, он успокаивал фанатов. Вскоре к нему присоединились несколько игроков «Атлетико». Уже после матча Симеоне раскритиковал Куртуа, обвинив его в провокации.

«По поводу людей, которые совершили эти инциденты, клуб примет решение. Нам не нужны такие люди на трибунах, это не оправдывает их действия.

Но и те, кто подстрекает, тоже должны быть наказаны. Как по мне, санкции должны быть применены к тем, кто провоцирует.

Если к вам не применяются санкции, можно делать все что угодно», — заявил тренер.

Симеоне припомнил, как в Куртуа летели зажигалки с трибун «Сантьяго Бернабеу», когда вратарь выступал за «Атлетико» — по словам тренера, это также не было нормальным. При этом он подчеркнул, что главные действующие лица матча не должны провоцировать болельщиков, поскольку тогда фанаты легко могут пойти на плохие поступки. Аргентинский специалист заявил, что не оправдывает действия болельщиков, но и не пытается выгородить Куртуа.

Один из зачинщиков идентифицирован

«Атлетико» официально выразил недовольство поведением фанатов. Кроме того, «матрасники» сообщили, что один из зачинщиков беспорядков на трибунах идентифицирован, и клуб примет меры, чтобы лица, причастные к инциденту, понесли наказание.

«Таким эпизодам нет места в футболе, они портят имидж стадиона, на котором была создана потрясающая атмосфера благодаря более чем 70 тысячам зрителей на трибунах, большинство из которых демонстрировали образцовое поведение», — говорится в заявлении.

«Судья верно остановил игру»

О случившемся высказался и главный тренер «Реала» Карло Анчелотти. Впрочем, он не стал давать оценку ни действиям Куртуа, ни поведению фанатов. Итальянский специалист подчеркнул, что не в его власти принимать решения в такие моменты.

«Я считаю, что судья верно остановил игру. Никому из нас это не понравилось, мы все хотели играть — но решение было правильным. Я лишь тренер и отвечаю за спортивную составляющую. А подобные решения должны принимать более компетентные люди», — сказал Анчелотти.

Он добавил, что общался с арбитром – Бускетс объяснил специалисту, что игра приостановлена из-за действий болельщиков. Пауза в игре в итоге продлилась почти 20 минут, но матч был возобновлен. «Атлетико» спасся от поражения благодаря голу Анхеля Корреа в компенсированное время, игра закончилась со счетом 1:1.

Куртуа получил травму

К слову, Куртуа в этом матче получил повреждение. В опубликованном «Реалом» медицинском заключении по состоянию голкипера указано, что у вратаря травма абдуктора (отводящей мышцы) левой ноги.

По данным AS, бельгиец не сыграет с «Лиллем» в Лиге чемпионов и «Вильярреалом» в Ла Лиге. В этих матчах ворота «Реала» будет защищать украинец Андрей Лунин. Срок восстановления Куртуа — примерно три недели.

«Пусть в Испании вводят Fan ID»

Бывший нападающий сборной России и леверкузенского «Байера» Дмитрий Булыкин в комментарии «Газете.Ru» иронически посоветовал руководству испанского футбола ввести Fan ID. Также он подчеркнул, что инциденты с участием болельщиков происходят во всех странах.

«Надо, чтобы наша Госдума посоветовала их парламенту ввести Fan ID — тогда будет спокойнее на трибунах.

А если говорить серьезно, такое случается. И бывают моменты, когда большие противостояния вызывают подобные инциденты. Пока не сделали объявление по стадиону, вряд ли можно было успокоить публику.

Подобное случается везде. И на выкрики обращают внимание. И зажигалки фанаты бросают, и монеты. Но когда они долго не успокаиваются, применяются меры вроде ухода игроков в подтрибунное помещение. Тогда болельщики понимают, что все серьезно – потому что никто не хочет получить техническое поражение 0:3. Тем более, соседи на секторе тоже видят, кто бросает предметы на поле, и они сразу могут успокоить хулиганов, чтобы не случилось ничего серьезного.

В каких-то странах взрывают петарды, и получается такое файер-шоу, что начало матча переносят, потому что все в тумане. В целом это неотъемлемая часть футбола. У нас, помнится, в Антона Шунина петарда прилетала. Это не красит футбол, и бывает, что на трибуны приходят агрессивные болельщики. Но в конечном итоге они все равно успокаиваются и поддерживают свою команду», — сказал Булыкин.