«Ориентировались на Валиеву»: российская фигуристка отстранена на пять лет за допинг Мать фигуристки Горобченко связала дисквалификацию дочери с делом Валиевой

Российская фигуристка Варвара Горобченко, ранее занимавшаяся в академии Евгения Плющенко, дисквалифицирована на пять лет за допинг. Мать спортсменки заявила о своей вине, пояснив, что девушка выпила воду с лекарством бабушки. Она также допустила, что решение об отстранении связано с делом Камилы Валиевой. В академии же сообщили, что представители спортсменки не уведомили организацию о ее проблемах с допингом. Что известно о наказании Горобченко — в материале «Газеты.Ru».

Фигуристка Варвара Горобченко дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил на пять лет. Об этом сообщается на официальном сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Дисквалификация отсчитывается с 15 мая 2023 года и завершится 14 мая 2028 года. В пробе фигуристки были обнаружены мельдоний и сибутрамин.

«Вранье, она не имеет отношения к Липницкой»

Изначально в СМИ появилась информация о том, что 17-летняя спортсменка занимается в академии «Ангелы Плющенко» в группе олимпийской чемпионки Юлии Липницкой. Однако это оказалось верно лишь отчасти: Горобченко раньше была фигуристкой академии, но сейчас не имеет к ней отношения. Об этом сообщила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, выразив недоумение вниманием к этому случаю.

«Это все вранье, к Юлии Липницкой она не имеет никакого отношения, кто это вообще написал?!

Да, она занималась в «Ангелах Плющенко». Все это случилось еще год назад, девочка выпила какую-то таблетку, все уже давно забыли о том случае. Тем более девочка, которая никогда не была в сборной, больших побед не одерживала», — сказала Тарасова порталу «ВсеПроСпорт».

Позже стало известно, что представители Варвары Горобченко не довели до академии «Ангелы Плющенко» сведения о проблемах спортсменки с допингом. Об этом сообщила пресс-служба академии, опубликовав заявление на официальной странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Во время прохождения учебно-тренировочных сборов в академии официальным тренером была Хаблова С. Г., и спортсмен совместно с ГАУ ВО по зимним видам спорта г. Волгоград принимал решение об участии в соревнованиях. Академию фигурного катания «Ангелы Плющенко» спортсменка покинула задолго до вынесения решения о дисквалификации»», — указано в сообщении.

Тренировалась у Плющенко, но числилась в Волгоградской области

Светлана Хаблова, ответственный секретарь Федерации фигурного катания на коньках Волгоградской области, прояснила ситуацию телеканалу «Матч ТВ». По ее словам, Горобченко оставалась спортсменкой ее группы, однако занималась в академии Евгения Плющенко.

«Варвара была спортсменкой моей группы, занималась. С 2022 по 2023 год она была в академии Плющенко. По решению мамы они тренировались там.

Да, выступала она за Волгоградскую область, поскольку числилась у нас в школе, но тренировалась она в Москве в «Ангелах Плющенко», — сказала Хаблова.

Она пояснила, что не знает, каким образом в организм юной спортсменки попали запрещенные вещества.

«Мама сказала, что, видимо, [Горобченко] приняла что-то, они же с бабушкой жили… Лучше поговорить с ней самой. Я рядом с ней не была. Она все время была в Москве. Насколько помню, она появилась в Волгограде только после Нового года, но так как она отчислилась из школы, то я не в курсе, чем она занималась. Насколько мне известно, на данный момент она поступила в институт», — заключила Хаблова.

«Выпила из стакана, где были таблетки»

Мать спортсменки объяснила «Спорт-Экспрессу», что пыталась предоставить доказательства ненамеренного приема препаратов ее дочерью. Она пояснила, что речь идет о лекарствах бабушки Горобченко – в частности, обнаруженный в пробе фигуристки сибутрамин содержится в редуксине, который пожилые люди принимают для снижения холестерина. Женщина заявила, что случившееся – ее вина.

«Я доказывала, что таблетки были куплены моей мамой, предоставляла фотографию, что у нее в аптечке все это есть. Но не хочу сильно вдаваться в подробности. Просто на заседании РУСАДА не было доказательств, что Варя именно принимала. Все сошлось на том, что обнаружено — значит, принимала. <…>

Я недосмотрела, упустила, допустила произошедшее, да. Но это только моя вина. Просто она выпила из стакана, где уже были таблетки растолчены», — сказала мать фигуристки.

По мнению женщины, при принятии решения о дисквалификации ее дочери ответственные органы ориентировались на дело Камилы Валиевой.

«И еще нам не повезло, что это заседание прошло после слушаний по делу Валиевой. Они переносили, затягивали, и я поняла, что они ориентируются на решение по Камиле. Когда я услышала, что Валиевой дали четыре года [дисквалификации], то поняла, что нам будет не меньше», — заявила мать спортсменки.

Международный союз конькобежцев (ISU) весной 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. Последним международным стартом для российских фигуристов стали зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине, на которых разгорелся допинговый скандал с российской фигуристкой Камилой Валиевой. Разбирательства шли два года, и зимой 2024 года фигуристку, которая занималась у Этери Тутберидзе, дисквалифицировали на четыре года.