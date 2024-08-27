240 миллионов за 15 лет: вратарь сборной России проиграл суд по алиментам Голкипер «ПСЖ» и сборной России Сафонов проиграл бывшей жене дело об алиментах

Основной голкипер сборной России по футболу Матвей Сафонов проиграл в суде дело об алиментах бывшей супруге и остался должен ей порядка 60 млн рублей, а также будет отдавать 25% своей зарплаты во французском «Пари Сен-Жермен» на содержание ребенка.

Поражение в суде

Голкипер французского «Пари Сен-Жермен» и сборной России по футболу Матвей Сафонов проиграл своей экс-супруге Анастасии суд об алиментах.

«Да, суд принял решение в пользу Анастасии и ребенка и оставил его в силе. По решению суда с Сафонова Матвея Евгеньевича взыскивается четверть от всех доходов», – заявила представитель бывшей жены Сафонова Ксения Казачек изданию Sport24.

По данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП), 25-летний футболист должен бывшей супруге 59 млн 475 тыс. 589 рублей и 95 копеек.

Летом вратарь погасил задолженность в 22 тыс. рублей, благодаря чему снял вынесенный ранее запрет на выезд из России. Так он смог вылететь в столицу Франции и оформить свой трансфер в «ПСЖ» до того, как судебные приставы повторно наложили на него ограничения.

В преддверии судебного заседания сторона бывшей жены предлагала футболисту подписать соглашение, по которому 70% суммы будет направлено на банковский счет на имя дочери экс-супругов, а 30% — использоваться на ежедневные нужды.

Ожидается, что сторона Сафонова будет оспаривать решение суда. При этом в данный момент в Никулинском районном суде Москвы на рассмотрении находится дело о разделе имущества между Сафоновыми. Заседание по этому процессу было перенесено на 20 сентября.

Частная школа и отели в Сочи: на что жена Сафонова потратит деньги

Анастасия Сафонова осталась довольна решением суда и назвала его законным и обоснованным.

«Я очень рада, что Московский городской суд оставил в силе законное обоснованное решение Никулинского районного суда г. Москвы. Спасибо московским судьям за их честность, независимость и профессионализм! Надеюсь, матери с детьми на моем примере приобретут уверенность, что дети находятся под защитой государства», — сказала она.

При этом Анастасия представила на заседании подробный расчет трат на содержание и воспитание дочери. Он указала, что еще в браке супруги планировали, что их ребенок будет заниматься в лучших детских садах и учиться в лучших школах страны, а также посещать различные секции и пользоваться медицинскими услугами премиум-класса, а отпуск проводить в лучших отелях.

За ближайшие 15 лет, до совершеннолетия дочери, Сафонова намерена потратить на нее 238 млн рублей.

Женщина планирует отдать своего ребенка одновременно в секции художественной гимнастики, шахмат, тенниса, конного спорта, плавания и танцев. Дочь голкипера «ПСЖ» будет изучать английский и китайский языки, посещать музыкальную школу, школу эстрадного искусства, а также заниматься в музыкальном театре и арт-студии.

На одежду дочери Анастасия планирует тратить 355 тыс. рублей в месяц, VIP-абонемент в клинический госпиталь «Лапино» обойдется в 1,2 млн рублей в год, а на зимнюю и летнюю поездки в отпуск в лучшие отели Сочи уйдет 1,38 млн рублей в год.

Итого до семи лет на дочь голкипера национальной сборной будет уходить 14,5 млн рублей в год без учета инфляции. С семи до 16 лет к этой сумме добавится 1,8 млн в год на частную школу «Президент», по окончании которой Сафонова-младшая отправится на дальнейшее обучение в Англию, Швейцарию или Китай, на что понадобится еще 48 млн рублей (за два года).

Трансфер в Париж

25-летний Сафонов стал основным вратарем национальной сборной России после завершения международной карьеры Игоря Акинфеева.

В составе «Краснодара», капитаном которого Матвей был в прошлом сезоне, он был близок к победе в Российской премьер-лиге, но победный гол «Зенита» в концовке домашнего матча с «Ростовом» (2:1) в последнем туре оставил «быков» с серебром.

Летом Сафонов перебрался в стан сильнейшего клуба Франции «Пари Сен-Жермен». За трансфер вратаря чемпионы Лиги 1 заплатили €20 млн.

В Париже россиянин конкурирует с основным вратарем сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммой, с которым родился в один день, а также с перспективным испанцем Арнау Тенасом, выигравшим этим летом Олимпийские игры в Париже, будучи стартовым голкипером испанской олимпийской команды.

За «ПСЖ» Сафонов провел полностью один товарищеский матч против австрийского «Штурма» из Граца (2:2), а в первых двух турах чемпионата Лиги 1 остался на скамейке запасных. Обе встречи отыграл Доннарумма, в то время как Тенас не попадал в заявку.