Спортсмены заразились водой: в грязной Сене провели эстафету, несмотря на кишечную инфекцию Два швейцарских триатлониста снялись со смешанной эстафеты на Играх

Сборная Швейцарии вынуждена была провести две замены в составе перед триатлонной эстафетой из-за проблем атлетов с кишечником, а Бельгия снялась со старта после попадания своей спортсменки в больницу. Виной всему загрязненные воды Сены. Тем не менее эстафета состоялась и закончилась победой сборной Германии.

Заражения спортсменов водой из Сены

Скандальная история вокруг загрязненной парижской реки Сена, в которой проходят соревнования по плаванию на открытой воде Олимпиады-2024, продолжает разворачиваться.

5 августа стало известно, что со смешанной эстафеты по триатлону снялись два швейцарских спортсмена — Адриен Бриффо и Симон Вестерманн.

31 июля Бриффо участвовал в индивидуальной триатлонной гонке и занял 49-е место. От выхода на следующий старт спортсмен был вынужден отказаться из-за проблем с желудком. Сообщалось, что атлет хлебнул воды из Сены, и это, вероятно, привело к заражению.

Симон Вестерманн должен был заменить Бриффо, но тоже отказался от участия в эстафете из-за кишечной инфекции.

«Две неудачи в течение нескольких дней — это очень необычно и, прежде всего, неприятно для спортсменов. Они очень ждали эту олимпийскую гонку. Но в спорте высших достижений важно быстро принять ситуацию, отреагировать и найти лучшее решение. Мы убеждены, что наша команда проведет сильную гонку даже в таких условиях», — рассказала прессе глава швейцарской команды Тамара Матис.

Вместо Вестерманна на старт третьего этапа от швейцарской команды вышел Симон Фриделанс. Он принял эстафету у Жюли Деррон на пятой позиции, но не смог сохранить положения, передав эстафету Кате Шар на 11-й позиции. В итоге сборная Швейцарии финишировала на седьмом месте.

Снятие Бельгии

Помимо Швейцарии проблемы в составе в смешанной триатлонной эстафете начались и у Бельгии. Ее сборная вообще снялась после потери одного из лидеров.

Бельгийская триатлонистка Клэр Мишель попала в больницу из-за инфекции кишечной палочки, которую также подхватила при индивидуальном старте во время заплыва в Сене. Через четыре дня болезни ее пришлось госпитализировать.

«BOIC и бельгийский триатлон надеются, что уроки будут извлечены для будущих соревнований. Мы думаем о тренировочных днях, которые могут быть гарантированы, о днях и форматах соревнований, которые заранее понятны, и об обстоятельствах, которые не приведут к неопределенности среди спортсменов, окружения и болельщиков», — выступил с заявлением Бельгийский олимпийский комитет.

Заражения не остановят соревнования

После заражения спортсменов появились сообщения, что соревнования могут вообще отменить, однако Международный олимпийский комитет (МОК) и организаторы на это не пошли, и гонка состоялась несмотря ни на что.

Ранее из-за качества воды в Сене после прошедших дождей были отменены тренировки триатлонистов 28 и 29 июля, а мужская индивидуальная гонка была сдвинута на один день. По той же причине отменили и тренировочные сессии 3 и 4 августа.

«Мы приняли решение отменить тренировочные сессии для триатлона. Сначала это было из-за дождя, мы ждем улучшений, чтобы погода не мешала гостям соревнований. Мы уверены, что сможем провести соревнования завтра. Примем решение ближе к этому времени, накануне», — заявила директор оргкомитета «Париж-2024» по коммуникациям Анн Дешам.

В итоге прошедшая утром 5 августа смешанная эстафета закончилась победой сборной Германии в составе Тима Хелльвига, Лизы Терч, Лассе Люерса и Лауры Линдеманн. Сборная США заняла второе место, третьей осталась команда Великобритании.