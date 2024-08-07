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Спорт

Марафон в ходьбе и финал Иман Хелиф: Олимпиада. День 12. LIVE

Олимпиада-2024. 12-й день. ОНЛАЙН

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John Locher/AP
На Олимпийских играх в Париже разыгрывается 23 комплекта наград. День начинается с марафона у ходоков, а закончится финалом боксерского турнира с участием Иман Хелиф из Алжира. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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11:10

Тем вренем у пловцов-марафонцев прошла тренировка в Сене. Пока все живы-здоровы. Похоже, соревнования не перенесут!

10:50

Испания и Эквадор отрываются в смешанной эстафете у ходоков. Уже минуту почти выигрывают у идущих третьими итальянцев. При этом испанцы сейчас чуть вырвались вперед и у Эквадора пару секунд выигрывают.

10:40

Сегодня будет за кого переживать российским болельщикам. Захар Петров легко прошел предварительную стадию в двойке. А теперь в каноэ-одиночке продолжит борьбу за медали. В 12.40 мск должны состояться предварительные заплывы, а в 15.40 пройдут четвертьфиналы.

10:30

У ходоков марафон проходит в режиме смешанной эстафеты. Сейчас позади 27,4 км. Лидируют сборные Эквадора и Испании. На 29 секунд отстают итальянцы, дальше Австралия, Перу и Мексика.

10:20

Сегодня нас ждет большой день — 23 комплекта наград в розыгрыше. Еще в 8.30 мск начались соревнования у ходоков на марафонской дистанции. Впереди розыгрыш медалей в парусном спорте, спортивном скалолазании, тяжелой атлетике, скейтбординге, легкой атлетике, трековых велогонках, борьбе, синхронном плавании, тхэквондо и боксе, где поединок за золото проведет одна из главных ньюсмейкеров этих Игр — Иман Хелиф из Алжира.

10:00

Доброе утро, уважаемые читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий 12-го дня XXXIII летних Олимпийских игр в Париже.

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