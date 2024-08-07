Марафон в ходьбе и финал Иман Хелиф: Олимпиада. День 12. LIVE

10:20

Сегодня нас ждет большой день — 23 комплекта наград в розыгрыше. Еще в 8.30 мск начались соревнования у ходоков на марафонской дистанции. Впереди розыгрыш медалей в парусном спорте, спортивном скалолазании, тяжелой атлетике, скейтбординге, легкой атлетике, трековых велогонках, борьбе, синхронном плавании, тхэквондо и боксе, где поединок за золото проведет одна из главных ньюсмейкеров этих Игр — Иман Хелиф из Алжира.