Марафон в ходьбе и финал Иман Хелиф: Олимпиада. День 12. LIVE

Тем вренем у пловцов-марафонцев прошла тренировка в Сене. Пока все живы-здоровы. Похоже, соревнования не перенесут!
Испания и Эквадор отрываются в смешанной эстафете у ходоков. Уже минуту почти выигрывают у идущих третьими итальянцев. При этом испанцы сейчас чуть вырвались вперед и у Эквадора пару секунд выигрывают.
Сегодня будет за кого переживать российским болельщикам. Захар Петров легко прошел предварительную стадию в двойке. А теперь в каноэ-одиночке продолжит борьбу за медали. В 12.40 мск должны состояться предварительные заплывы, а в 15.40 пройдут четвертьфиналы.
У ходоков марафон проходит в режиме смешанной эстафеты. Сейчас позади 27,4 км. Лидируют сборные Эквадора и Испании. На 29 секунд отстают итальянцы, дальше Австралия, Перу и Мексика.
Сегодня нас ждет большой день — 23 комплекта наград в розыгрыше. Еще в 8.30 мск начались соревнования у ходоков на марафонской дистанции. Впереди розыгрыш медалей в парусном спорте, спортивном скалолазании, тяжелой атлетике, скейтбординге, легкой атлетике, трековых велогонках, борьбе, синхронном плавании, тхэквондо и боксе, где поединок за золото проведет одна из главных ньюсмейкеров этих Игр — Иман Хелиф из Алжира.