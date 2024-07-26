На фоне скандалов и саботажей: в Париже открывается Олимпиада — 2024. LIVE

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Между тем, в день открытия Олимпиады случилось несколько забастовок, которые доставили много неприятностей как простым французам, так и гостям страны, приехавшим на Игры. В частности, сотрудники отеля Hotel du Collectionneur в Париже объявили забастовку из‑за того, что им не повышали заработную плату в течение семи лет. Об этом сообщает Associated Press.

Несколько десятков сотрудников вышли в коридоры отеля с табличками «Роскошный отель — нищенская зарплата», «Верните нам наши социальные выплаты» и «Нет 13-й зарплаты — нет Олимпиады». В отеле живут члены комиссии Международного олимпийского комитета (МОК). По информации источника, организация заплатила за эксклюзивное использование объекта €22 млн.

А ранее сегодня неизвестные атаковали французскую сеть высокоскоростных поездов TGV в день открытия летних Олимпийских игр — 2024 в Париже, что привело к сбоям в работе некоторых железнодорожных линий страны. Из-за этого власти Франции созвали кризисный штаб, который возглавил и.о. премьер-министра Габриэль Атталь.