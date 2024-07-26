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Спорт

На фоне скандалов и саботажей: в Париже открывается Олимпиада — 2024. LIVE

Олимпийские игры — 2024. Церемония открытия. ОНЛАЙН

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kovop/Shutterstock
В Париже начинается церемония открытия летних Олимпийских игр — 2024. Она проходит на фоне скандальных событий во Франции, связанных с проведением Олимпиады. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию вечера.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
20:05

Эстафета олимпийского огня завершится на площади Трокадеро, возле Эйфелевой башни — именно там в течение всех Игр будет гореть пламя. Традиционно, в эстафете приняли участие многие известные личности. Так, вдоль знаменитой арены «Стад де Франс» факел пронес американский рэпер Снуп Догг.

20:00

Тем временем, стало известно, как будет выглядеть форма нейтральных спортсменов. Ее продемонстрировала российская теннисистка Елена Веснина.

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vesnushka86/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
19:55

Но вернемся к церемонии. Тех, кто надеется увидеть на параде российских спортсменов, ждет разочарование: они не примут участия в торжественной процессии делегаций. В МОК объяснили это тем, что они являются индивидуальными нейтральными атлетами.

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Россия, флаг, Олимпиада, МОК, ОКР

Global Look Press
19:50

Хотя официальная церемония открытия еще не состоялась, на Олимпиаде уже случилось первое отстранение из-за допинга. Иракский дзюдоист Саджат Ганим Сехен сдал положительный тест и не примет участия в Играх.

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Пробирки с допинг-пробами, РУСАДА, WADA

РИА Новости
19:45

Между тем, в день открытия Олимпиады случилось несколько забастовок, которые доставили много неприятностей как простым французам, так и гостям страны, приехавшим на Игры. В частности, сотрудники отеля Hotel du Collectionneur в Париже объявили забастовку из‑за того, что им не повышали заработную плату в течение семи лет. Об этом сообщает Associated Press.

Несколько десятков сотрудников вышли в коридоры отеля с табличками «Роскошный отель — нищенская зарплата», «Верните нам наши социальные выплаты» и «Нет 13-й зарплаты — нет Олимпиады». В отеле живут члены комиссии Международного олимпийского комитета (МОК). По информации источника, организация заплатила за эксклюзивное использование объекта €22 млн.

А ранее сегодня неизвестные атаковали французскую сеть высокоскоростных поездов TGV в день открытия летних Олимпийских игр — 2024 в Париже, что привело к сбоям в работе некоторых железнодорожных линий страны. Из-за этого власти Франции созвали кризисный штаб, который возглавил и.о. премьер-министра Габриэль Атталь.

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Габриэль Атталь

Stephanie Lecocq/Reuters
19:40

Река Сена станет одним из главных объектов не только самих Игр, но и как минимум церемонии открытия. Вопреки устоявшейся традиции, парад спортсменов пройдет не на стадионе — по Сене пройдут 94 лодки, в которых будут находиться участники соревнований. Более того, именно с парада и начнется церемония, хотя обычно она им завершается.

6-километровый маршрут парада начинается от Аустерлицкого моста, а завершается возле Йенского моста, у выхода на площади. По пути процессия проследует мимо Собора Парижской Богоматери, Лувра, Эйфелевой башни и других достопримечательностей Парижа.

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Florian Hulleu/Paris 2024
19:35

Мы по привычке, несмотря на все сложности, называем Олимпийские игры спортивным праздником. Но парижская Олимпиада задолго до дня открытия стала скандальной — и далеко не только в связи со спорами относительно допуска российских спортсменов до соревнований и их статуса. Во Франции и в Париже, в частности, хватает внутренних проблем, которые могут существенно осложнить жизнь организаторам.

19:30

Здравствуйте, уважаемые читатели! В Париже начинается церемония открытия Олимпийских игр — 2024. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий вечера.

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