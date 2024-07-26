На фоне скандалов и саботажей: в Париже открывается Олимпиада — 2024. LIVE

Эстафета олимпийского огня завершится на площади Трокадеро, возле Эйфелевой башни — именно там в течение всех Игр будет гореть пламя. Традиционно, в эстафете приняли участие многие известные личности. Так, вдоль знаменитой арены «Стад де Франс» факел пронес американский рэпер Снуп Догг.
Тем временем, стало известно, как будет выглядеть форма нейтральных спортсменов. Ее продемонстрировала российская теннисистка Елена Веснина.
Но вернемся к церемонии. Тех, кто надеется увидеть на параде российских спортсменов, ждет разочарование: они не примут участия в торжественной процессии делегаций. В МОК объяснили это тем, что они являются индивидуальными нейтральными атлетами.
Россия, флаг, Олимпиада, МОК, ОКРGlobal Look Press
Хотя официальная церемония открытия еще не состоялась, на Олимпиаде уже случилось первое отстранение из-за допинга. Иракский дзюдоист Саджат Ганим Сехен сдал положительный тест и не примет участия в Играх.
Пробирки с допинг-пробами, РУСАДА, WADAРИА Новости
Между тем, в день открытия Олимпиады случилось несколько забастовок, которые доставили много неприятностей как простым французам, так и гостям страны, приехавшим на Игры. В частности, сотрудники отеля Hotel du Collectionneur в Париже объявили забастовку из‑за того, что им не повышали заработную плату в течение семи лет. Об этом сообщает Associated Press.
Несколько десятков сотрудников вышли в коридоры отеля с табличками «Роскошный отель — нищенская зарплата», «Верните нам наши социальные выплаты» и «Нет 13-й зарплаты — нет Олимпиады». В отеле живут члены комиссии Международного олимпийского комитета (МОК). По информации источника, организация заплатила за эксклюзивное использование объекта €22 млн.
А ранее сегодня неизвестные атаковали французскую сеть высокоскоростных поездов TGV в день открытия летних Олимпийских игр — 2024 в Париже, что привело к сбоям в работе некоторых железнодорожных линий страны. Из-за этого власти Франции созвали кризисный штаб, который возглавил и.о. премьер-министра Габриэль Атталь.
Габриэль АттальStephanie Lecocq/Reuters
Река Сена станет одним из главных объектов не только самих Игр, но и как минимум церемонии открытия. Вопреки устоявшейся традиции, парад спортсменов пройдет не на стадионе — по Сене пройдут 94 лодки, в которых будут находиться участники соревнований. Более того, именно с парада и начнется церемония, хотя обычно она им завершается.
6-километровый маршрут парада начинается от Аустерлицкого моста, а завершается возле Йенского моста, у выхода на площади. По пути процессия проследует мимо Собора Парижской Богоматери, Лувра, Эйфелевой башни и других достопримечательностей Парижа.
Мы по привычке, несмотря на все сложности, называем Олимпийские игры спортивным праздником. Но парижская Олимпиада задолго до дня открытия стала скандальной — и далеко не только в связи со спорами относительно допуска российских спортсменов до соревнований и их статуса. Во Франции и в Париже, в частности, хватает внутренних проблем, которые могут существенно осложнить жизнь организаторам.