Россияне вступают в борьбу за медали на каноэ: Олимпиада-2024, день 11. LIVE

10:45

Изначально Алексей Коровашков должен был участвовать в соревнованиях на каноэ-двойках в паре с 38-летним Иваном Штылем — серебряным призером Олимпийских игр — 2012 и 17-кратным чемпионом мира. Вместе они завоевали немало международных наград.

Однако комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) неожиданно не допустила Штыля до Игр в Париже. По этой причине Коровашков будет участвовать в паре с 19-летним Захаром Петровым.

Кроме того, россиянам пришлось заказывать новую лодку, так как Коровашков и Штыль гребли с разных сторон, а Коровашков и Петров будут грести с одной.

«Они выбрали лодку другого производителя, потому что она ровнее идет, когда гребешь с одной стороны, — объяснила генеральный секретарь Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Елена Исхакова Sports. — В принципе, чтобы адаптироваться и подстроить в лодке все под себя, достаточно одной тренировки. Они все внутри примерно одинаковые».

Тем не менее россиянам придется привыкать к новому инвентарю прямо на главном старте четырехлетия.