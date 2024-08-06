Россияне вступают в борьбу за медали на каноэ: Олимпиада-2024, день 11. LIVE

Изначально Алексей Коровашков должен был участвовать в соревнованиях на каноэ-двойках в паре с 38-летним Иваном Штылем — серебряным призером Олимпийских игр — 2012 и 17-кратным чемпионом мира. Вместе они завоевали немало международных наград.
Однако комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) неожиданно не допустила Штыля до Игр в Париже. По этой причине Коровашков будет участвовать в паре с 19-летним Захаром Петровым.
Кроме того, россиянам пришлось заказывать новую лодку, так как Коровашков и Штыль гребли с разных сторон, а Коровашков и Петров будут грести с одной.
«Они выбрали лодку другого производителя, потому что она ровнее идет, когда гребешь с одной стороны, — объяснила генеральный секретарь Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Елена Исхакова Sports. — В принципе, чтобы адаптироваться и подстроить в лодке все под себя, достаточно одной тренировки. Они все внутри примерно одинаковые».
Тем не менее россиянам придется привыкать к новому инвентарю прямо на главном старте четырехлетия.
За россиян можно поболеть в гребле на каноэ: в предварительных заездах на каноэ-двойках в 11:30 мск стартуют Алексей Коровашков и Захар Петров.
В случае успешной квалификации в этот же день россияне примут участие в четвертьфинале в 14:50 мск.
32-летний Коровашков является опытным олимпийцем: он взял бронзу Игр в Лондоне — 2012. Кроме того, Алексей пять раз становился чемпионом мира.
19-летний Захар Петров только начинает свой олимпийский путь.
Сегодня будут разыграны 15 комплектов медалей — в боксе, борьбе, конном спорте, легкой атлетике, парусном спорте, прыжках в воду, серфинге, скейтбординге и трековых велогонках.