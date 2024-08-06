Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Спорт

Россияне вступают в борьбу за медали на каноэ: Олимпиада-2024, день 11. LIVE

Олимпиада-2024. 11-й день. ОНЛАЙН

,
На летних Олимпийских играх в Париже стартовал 11-й день соревнований. В предварительных заездах в каноэ-двойках участвуют россияне Захар Петров и Алексей Коровашков. В борьбу за медали вступают синхронистки и тхэквондисты — разыгрывать награды они будут без российских атлетов, которые в случае допуска были бы главными претендентами на золото в этих видах спорта. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
10:45

Изначально Алексей Коровашков должен был участвовать в соревнованиях на каноэ-двойках в паре с 38-летним Иваном Штылем — серебряным призером Олимпийских игр — 2012 и 17-кратным чемпионом мира. Вместе они завоевали немало международных наград.

Однако комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) неожиданно не допустила Штыля до Игр в Париже. По этой причине Коровашков будет участвовать в паре с 19-летним Захаром Петровым.

Кроме того, россиянам пришлось заказывать новую лодку, так как Коровашков и Штыль гребли с разных сторон, а Коровашков и Петров будут грести с одной.

«Они выбрали лодку другого производителя, потому что она ровнее идет, когда гребешь с одной стороны, — объяснила генеральный секретарь Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Елена Исхакова Sports. — В принципе, чтобы адаптироваться и подстроить в лодке все под себя, достаточно одной тренировки. Они все внутри примерно одинаковые».

Тем не менее россиянам придется привыкать к новому инвентарю прямо на главном старте четырехлетия.

close
100%
Владимир Песня/РИА Новости
10:30

За россиян можно поболеть в гребле на каноэ: в предварительных заездах на каноэ-двойках в 11:30 мск стартуют Алексей Коровашков и Захар Петров.

В случае успешной квалификации в этот же день россияне примут участие в четвертьфинале в 14:50 мск.

32-летний Коровашков является опытным олимпийцем: он взял бронзу Игр в Лондоне — 2012. Кроме того, Алексей пять раз становился чемпионом мира.

19-летний Захар Петров только начинает свой олимпийский путь.

close
100%
Владимир Песня/РИА Новости
10:15

Сегодня будут разыграны 15 комплектов медалей — в боксе, борьбе, конном спорте, легкой атлетике, парусном спорте, прыжках в воду, серфинге, скейтбординге и трековых велогонках.

10:00

Доброе утро, уважаемые читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий 11-го дня XXXIII летних Олимпийских игр в Париже.

Появились новые записи
показать
Что думаешь?
Комментарии
Картина дня
Зеленский назвал неизменную цель Киева в конфликте
Военная операция на Украине, день 895-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 895-й день
После взрыва в доме в Нижнем Тагиле задержали троих сотрудников газовой службы
Жителя Новосибирской области посадили на пять лет за ложный донос на знакомого
Российская теннисистка подтвердила смену спортивного гражданства
Станкович объяснил, зачем часто меняет футболистов «Спартака» в перерыве
Захарова обрушилась с критикой на «мирный план» Франции по Украине
Новости и материалы
Трамп вспомнил, как говорил с Ким Чен Ыном о «красной кнопке»
В Госдуме нашли виновников массового завоза мигрантов в Россию
Опубликовано видео последствий обстрела ВСУ города Суджа
Волочкова посоветовала Пугачевой вернуться в Россию: «На родине вам комфортнее»
Захарова ответила на слова премьера Японии, назвавшего Россию источником ядерной угрозы
В Сумах произошел взрыв
В Ленобласти пенсионер четыре года насиловал подростка
Киркоров воссоединился с детьми за границей
В США рассказали подробности о провале ВСУ под Торецком
В Турции оценили влияние западных санкций на турпоток из России
Дело о хищении в «Патриоте» было возбуждено после выемки документов в парке
Бывший футболист РПЛ назвал Ростов футбольной столицей России
В России появится новый кроссовер GAC
Игорь Николаев сообщил о пополнении в семье: «Похожи с дочерью»
Врио губернатора рассказал о попытках ВСУ прорвать границу в Курской области
Президент Азербайджана встретился в Баку с Шойгу
Трех боевиков задержали в Дагестане
«Крылья Советов» анонсировали переход Дмитриева
Все новости
Директор «Патриота» не признает вину в хищении
Секретная служба США опасается повторного покушения на Трампа
Европа резко увеличила закупки трубопроводного газа у России
Президент Ирана пообещал отомстить Израилю за главу политбюро ХАМАС
Жителей Дальнереченска призвали к эвакуации
Галкин о концерте Пугачевой в России: «Выдумки от начала до конца»
Протесты в Бангладеш: как премьера выгнали из «страны бенгальцев»
«Историческая победа для американского народа». Власти США выиграли суд у Google
Суд в США признал Google монополистом на рынке поиска и рекламы
«Израиль рвется в бой»: ждать ли большой войны на Ближнем Востоке
Мир ждет широкомасштабного удара Ирана по Израилю
Охрана знала о мужчине с дальномером: в России отметили странности при покушении на Трампа
Захарова: детали покушения на Трампа становятся все более сенсационными
«Дом дракона»: каким вышел второй сезон приквела «Игры престолов» (без спойлеров!)
Вышла финальная серия второго сезона «Дома дракона»
«Бои неминуемы». Когда украинские F-16 сразятся с российскими Су-35С
Полковник Ходаренок предрек бои между истребителями F-16 и Су-35С в ближайшее время
Квартиры, участки и Harley-Davidson. Что известно о задержанных по делу о хищении в «Патриоте»
Mash: безработная жена задержанного генерала Шестерова владеет элитной недвижимостью
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами