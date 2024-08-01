На Играх выступила боксерша, которую ошибочно считают мужчиной. Роулинг и Маск протестуют Итальянка Карини снялась с боя против провалившей гендерный тест боксерши Хелиф

Итальянская боксерша Анджела Карини отказалась продолжать поединок 1/8 финала Олимпийских игр в Париже против алжирской спортсменки Иман Хелиф, которая в 2023 году провалила тест на гендерное соответствие. Бой продлился 46 секунд, после чего Карини пожаловалась на очень сильные удары и снялась, назвав происходящее «несправедливым». Однако Хелиф, ранее выступавшая на Играх в Токио и уступившая в четвертьфинале, прошла все проверки МОК и доказала, что является биологической женщиной.

«Я никогда не чувствовала такого удара»

Скандал разразился на Олимпиаде в женском турнире по боксу в категории до 64 кг. Итальянка Анджела Карини снялась с поединка против алжирки Иман Хелиф на 46-й секунде, а после объявления победительницы отказалась пожимать сопернице руку, упала на ринг и заплакала. Уходя с арены, она кричала: «Это несправедливо!»

В общении с журналистами Карини заявила, что отказалась продолжать поединок, поскольку Хелиф наносила невероятно сильные удары.

Очевидно, это был намек на то, что на чемпионате мира IBA в 2023 году алжирка не прошла биохимический тест на принадлежность к женскому полу и была дисквалифицирована накануне финала.

«Мое сердце разбито. Я вышла на ринг, чтобы почтить память отца. Мне много раз говорили, что я воин, но я остановилась, чтобы сохранить здоровье. Я никогда не чувствовала такого удара», — приводит слова Карини The Guardian.

Итальянка подчеркнула, что после второго пропущенного удара почувствовала сильную боль в носу и не могла дышать. Она отметила, что не стала сниматься с поединка заранее, поскольку не хотела «легко сдаваться».

«Я здесь не для того, чтобы кого-то осуждать. Я просто делала свою работу. Это моя Олимпиада, мне хотелось победить. Но эти удары в нос были слишком болезненными, и я сказала «хватит», — подытожила Карини.

Почему Хелиф дисквалифицировали с чемпионата мира

В 2023 году на чемпионате мира в Нью-Дели алжирская спортсменка дошла до финала, после чего была неожиданно дисквалифицирована.

В заявлении Международной ассоциации бокса (IBA) говорится, что Хелиф провалила биохимический тест, подробности которого остаются конфиденциальными.

В организации лишь подчеркнули, что данный тест не являлся обычной проверкой на уровень тестостерона, который может быть естественным образом повышен у некоторых женщин.

«Спортсменка не проходила тест на тестостерон, но была подвергнута признанному тесту, подробности которого остаются конфиденциальными. Этот тест окончательно показал, что она не соответствует необходимым критериям допуска и имеет конкурентные преимущества перед другими участницами», — говорится в заявлении.

В IBA подчеркнули, что Хелиф изначально обжаловала дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде (CAS), но сама отозвала апелляцию в ходе процесса.

После чемпионата мира глава IBA Умар Кремлев написал в своем Telegram-канале, что у некоторых участниц турнира нашли ХY-хромосомы.

«По результатам ряда ДНК-тестов были выявлены спортсмены, пытавшиеся обмануть своих коллег и выдававшие себя за женщин. По результатам генетических тестов было доказано, что они имеют ХY-хромосомы», — заявил Кремлев.

Почему МОК допустил Хелиф до Олимпиады

Хелиф в действительности не является мужчиной и не пыталась «обмануть своих коллег и выдать себя за женщину», как об этом написал Кремлев.

Алжирка — биологическая женщина, а тест, показавший наличие XY-хромосом, говорит лишь о том, что у нее с большой долей вероятности есть синдром Свайера.

Это генетическое нарушение, при котором женщина может иметь характерный для мужского организма набор хромосом, но половые железы при этом не производят гормоны. В таком случае у человека остаются женские гениталии и женская репродуктивная система.

Директор МОК по коммуникациям Марк Адамс заявил, что для проверки подобных случаев были разработаны специальные правила. В итоге организация признала, что Хелиф является женщиной и имеет полное право участвовать в Играх.

«Люди, которые разрабатывают правила, исходят из знания конкретного вида спорта. Но я думаю, все согласны с тем, что не стоит призывать вернуться к временам проверки пола. Это было ужасно, и мы не должны двигаться в этом направлении», — сказал Адамс.

Стоит отметить, что в боксерских результатах Хелиф нет ничего выдающегося, что сильно выделяло бы ее на фоне других женщин.

С января 2022 года у нее всего две победы техническим нокаутом: алжирка вовсе не выносит соперниц на ринге.

На Олимпийских играх в Токио — 2020 Хелиф сама улетела в нокаут в четвертьфинале — проиграла ирландке Келли Харрингтон.

Из серьезных титулов у 25-летней боксерши есть только серебро чемпионата мира — 2022, что тоже не назовешь невероятным доминированием. За свою карьеру в любительском боксе она девять раз проиграла в 45 боях.

«Олимпиада навсегда запятнана жестокой несправедливостью»

Несмотря на успешное прохождение всех тестов МОК и отсутствие аномальных победных результатов, Хелиф регулярно подвергается нападкам за свое участие в женских турнирах и, в частности, в Олимпийских играх.

По большей части, ее ошибочно называют трансженщиной (хотя она не делала и не планирует делать транс-переход) или просто мужчиной, что не соответствует действительности.

Так, автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг, которая известна своей публичной борьбой против трансперсон, выложила в соцсетях эмоциональный пост по поводу снятия Анджелы Карини.

«Молодая девушка только что лишилась всего, ради чего тренировалась, потому что вы позволили мужчине выйти с ней на ринг.

Вы — позор, ваша «защита» — это шутка, а Олимпиада в Париже навсегда запятнана жестокой несправедливостью, учиненной по отношению к Карини», — написала Роулинг.

Карини поддержала и американская пловчиха Райли Гейнс, известная своей борьбой за права женщин в спорте.

«Как будто сатанинской демонстрации на церемонии открытия было недостаточно. Олимпийские игры прославляют мужчин, которые бьют женщин по лицу с намерением лишить их сознания. Иман Хелиф — один из двух боксеров-мужчин, сражающихся с женщинами на Олимпийских играх», — написала Гейнс в соцсетях.

Позже она опубликовала отдельный пост с надписью «Мужчинам не место в женском спорте» и хэштегом «Я поддерживаю Анджелу Карини».

Эту запись репостнул к себе Илон Маск, подписав: «Абсолютно согласен».

Бурную реакцию выдал и православный священник Павел Островский в своем Telegram-канале, на который подписаны около 200 тысяч человек.

«Мужик избивает женщину по новым олимпийским правилам, которые разрешили мужчинам (трансгендерам) выступать в женской половине бокса. Именно избивает, так как никаким боксом здесь не пахнет. Гадкое гадство», — написал Островский.

Тайвань встал на защиту своей боксерши от Джоан Роулинг

Еще одной боксершей, которую по ошибке называют мужчиной и критикуют за участие в Олимпийских играх, является тайванька Линь Юйтин. Она также не прошла биохимический тест IBA на чемпионате мира — 2023 и была тогда лишена бронзовой медали в весовой категории до 57 кг. Судя по всему, девушка тоже страдает синдромом Свайера.

Юйтин выступала на прошлой Олимпиаде в Токио, но не добилась высоких результатов. За карьеру у нее была всего одна победа нокаутом (техническим) в 54 боях.

Джоан Роулинг, яростно критиковавшая Иман Хелиф, не обошла стороной и Линь Юйтин, назвав позором ее допуск на Олимпиаду.

Теперь весь Тайвань ополчился на британскую писательницу.

Представитель кабинета министров Тайваня официально заявил, что принадлежность Линь к женскому полу не вызывает сомнений и что спортивные чиновники предоставили все медицинские заключения в МОК.

«Роулинг, ты не можешь различать азиатские лица, веришь слухам и отказываешься проверять факты. Пожалуйста, не пытайся диктовать, как должны выглядеть женщины. Линь пережила домашнее насилие и занялась боксом, потому что хотела защитить свою маму», — написал один из тайваньских комментаторов в соцсети X.