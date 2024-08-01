Плющенко об Олимпиаде: люди, очнитесь, вы идете не туда

Российский фигурист Евгений Плющенко в своем Telegram-канале прокомментировал открытие парижской Олимпиады, призвав людей очнуться.

«Блестящая история про перевернутый олимпийский флаг. Это знаки, которые показывают: «Люди, очнитесь!» И даже не люди, а правительства некоторых стран — вы идете не туда», — написал Плющенко.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась на реке Сене. Российские спортсмены, которые выступают на летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее стало известно, смотрел ли Владимир Путин открытие Олимпиады в Париже.