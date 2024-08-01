Губерниев о скандале с алжирской боксершей: если его или ее допустили, то это проблема МОК

Российский журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на скандал вокруг алжирской боксерши Иман Хелиф, которая была допущена на Олимпиаду, несмотря на то, что провалила гендерный тест на чемпионате мира 2023 года, передает «Советский спорт».

«Если его или ее допустили, то это проблема МОК. История, конечно, странная, но мы на это не можем повлиять. Она же выступает на Олимпийских играх и может победить», — сказал Губерниев.

Халиф в 1/8 финала олимпийского турнира одолела итальянку Анджелу Карини, которая на 47-й секунде поединка.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась на реке Сена. Российские спортсмены, которые выступают на летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее Джоан Роулинг раскритиковала допуск боксерши, провалившей гендерный тест.