Нераскрытое кольцо, горящие голуби и «Тайная вечеря»: скандалы на церемониях открытия Олимпиад

Церемония открытия Олимпийских игр — 2024 обернулась скандалом: провокационные элементы шоу вызвали противоречивую реакцию как в России, так и на Западе. «Газета.Ru» вспоминает самые яркие и курьезные моменты с церемоний открытия Олимпиад разных лет.

Париж-2024: дрэг-шоу и перевернутый флаг

close 100% Церемония открытия Олимпийских игр в Париже, июль 2024 года International Olympic Committee

Церемония открытия Олимпийских игр сама по себе давно считается праздником, ярчайшим событием, на котором не только чествуют участников соревнований, но и показывают культурные и исторические особенности и ценности принимающих стран. Франция не стала отходить от этой линии, однако ценности, которые предложили организаторы Игр-2024, озадачили и российских, и западных консерваторов.

Настоящий скандал разразился из-за пародии на картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря» в исполнении дрэг-артистов, где центральный образ, отведенный великим художником Христу, здесь достался полной брюнетке с позолоченным нимбом.

А затем, как будто этого оказалось мало, рядом с ними возник почти полностью обнаженный светловолосый бородач, выкрашенный в голубой цвет.

В оргкомитете объяснили: этот мужчина изображал Диониса из древнегреческого пантеона. Какая связь между языческим божеством и одной из ключевых сцен библейского Нового Завета, они, правда, не уточнили. Но степень негодования даже в самой Европе оказалась столь высока, что Международный олимпийский комитет (МОК) принес официальные извинения, а затем удалил из Сети видео церемонии.

Глава пресс-службы МОК Марк Адамс пояснил, что это связано с правами на видеоряд в разных странах. Других подробностей он не привел.

«Возвращаясь к церемонии открытия. Если совсем откровенно, мне не кажется, что она стоит всего того праведного гнева, которым сейчас переполнены СМИ. Возможно, я недостаточно религиозна, но рассуждаю просто: любое публичное действо — тот самый случай, когда люди, все это придумавшие, сами рисуют собственный портрет и отчасти — портрет страны.

Но чтобы МОК официально извинился перед миром за свое главное шоу, это, конечно же, полный зашквар»,

— написала в Telegram олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, спортивный комментатор Елена Вайцеховская.

Этот эпизод оказался не единственным, за который церемония открытия парижской Олимпиады подверглась критике. Один из главных символов Игр — олимпийский флаг — повесили вверх ногами. Заметили, правда, это не сразу, поскольку знамя не развевалось на флагштоке.

close 100% Церемония открытия Олимпийских игр в Париже, июль 2024 года Cameron Spencer/Getty Images

Немало резких откликов прозвучало в адрес решения проводить церемонию открытия в черте города из-за погоды. Практически сразу после начала парада атлетов на теплоходах и катерах по Сене над Парижем зарядил мощный ливень, и многие спортсмены не имели при себе дождевики или зонты. К такой погоде оказались готовы и далеко не все зрители -— впрочем, часть из них покинула свои места по другой причине: им практически ничего не было видно, хотя организаторы обещали отличный обзор и даже установили множество огромных телеэкранов.

Сочи-2014: нераскрывшееся кольцо

close 100% Во время церемонии открытия Олимпийских игр в Сочи, 2014 год Mark Blinch/Reuters

Одним из самых известных курьезов в истории Олимпиад традиционно считается ситуация с нераскрывшимся кольцом в Сочи-2014. Режиссеры шоу предполагали, что пять огромных снежинок в какой-то момент трансформируются в олимпийские кольца, и четыре из них действительно изменили форму. А вот пятое так и не раскрылось.

Позднее главный продюсер церемонии Константин Эрнст объяснил это халатностью ирландских техников, которые во время подготовки уронили одно кольцо, но никому об этом не сказали.

Впрочем, организаторы Игр ловко вышли из этой ситуации, обыграв ее в церемонии закрытия, когда группа артистов составила фигуру из олимпийских колец с одним нераскрывшимся.

Лондон-2012: гигантский младенец и Елизавета II на парашюте

close 100% Во время церемонии открытия Олимпийских игр в Лондоне, 2012 год Reuters

Организаторы открытия Игр в Лондоне показали зрителям много ярких и интересных моментов шоу, однако далеко не все поняли, в чем заключался смысл появления гигантского младенца. Местные СМИ написали: «дети — милые и чудесные, но не когда они возвышаются над тобой, словно монстры». Что символизировал этот ребенок, осталось загадкой.

Не все оценили и личное участие в церемонии открытия королевы Елизаветы II. Более того, ее появление на стадионе предварялось роликом, в котором Дэниел Крейг в образе Джеймса Бонда сопровождает монарха на вертолете, а затем королева прыгает с парашютом и приземляется на арене. Разумеется, прыжок совершал каскадер — Елизавета предстала перед публикой уже непосредственно на стадионе. Тем не менее, по мнению критиков, первому лицу королевства, тем более, очень почтенного возраста, не пристало таким образом участвовать в открытии, да еще и показывать всему миру нижние юбки — пусть по факту это был и другой человек.

close 100% Во время церемонии открытия Олимпийских игр в Лондоне, 2012 год International Olympic Committee

К слову, на церемонии случился еще один конфуз. Внимание к себе привлекла делегация сборной Индии: все спортсмены были в официальных костюмах, и лишь одна девушка, шагавшая среди них, была одета в «штатское»: джинсы и ярко-красную куртку. Как выяснилось впоследствии, она не имела никакого отношения к индийской сборной. Мадхура Хонди из Бангалора училась в Лондоне и решила выразить поддержку соотечественникам, полностью проигнорировав сотрудников службы безопасности — которые, в свою очередь, совершили непростительный промах, не заметив вылазку девушки с трибун.

Ванкувер-2010: слишком много факелоносцев

close 100% Во время церемонии открытия Олимпийских игр в Ванкувере, 2010 год Reuters

Кульминацией церемоний открытия Игр является зажжение олимпийского огня. Организаторы Ванкувера-2010 решили сделать то, чего не делал раньше никто: доверить это сразу четырем факелоносцам. Однако здесь возникла неувязка: для зажжения было предусмотрено лишь три желоба, венчавших чашу с огнем.

Конькобежка Катрина Лемэй-Доан была вынуждена стоять рядом со своим факелом, делая вид, что ничего не случилось и все так и было задумано.

Пекин-2008: пухлые щеки и рояль с закрытой крышкой

close 100% Во время церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине, 2008 год International Olympic Committee

Юная певица Лин Миаоке умилила зрителей церемонии открытия летней Олимпиады в Пекине. Девочка солировала при исполнении песни «Ода родине». Однако выяснилось, что она на самом деле не пела и только открывала рот — а голос принадлежал совсем другой исполнительнице, Ян Пэйи. Но организаторы в последний момент решились на подмену, посчитав, что у Ян… слишком пухлые щеки.

Еще один скандал также оказался связан с ребенком: пятилетняя Ли Муцзы должна была исполнять вместе со знаменитым пианистом Лан Ланом композицию, написанную для него. Но когда они сели за рояль, стало ясно, что живого исполнения не будет: они лишь имитировали игру, а крышка инструмента была закрыта. Местные СМИ сообщили, что родители девочки – очень богатые люди, имеющие непосредственное отношение к правящим кругам.

Сеул-1988: пылающие голуби

close 100% Во время церемонии открытия Олимпийских игр в Сеуле, 1988 год AP

Долгие годы на церемониях открытия Игр в небеса выпускали множество белых голубей в знак мира. Не стали отступать от традиции и организаторы Игр в Сеуле — что в итоге стоило некоторым пернатым жизни.

К церемонии было собрано свыше двух тысяч голубей, которые, по задумке, должны были взмыть в облака одновременно с зажжением олимпийского огня.

Беда в том, что некоторые птицы в этот момент сидели непосредственно на чаше.

И когда пламя вспыхнуло, не все из них успели улететь и спастись от огня. Больше на церемониях голубей не запускали.

Кортина-д'Ампеццо-1956: неудобный кабель

close 100% Падение факелоносца Гвидо Кароли на пути к чаше олимпийского огня, Кортина-д' Ампеццо-1956 International Olympic Committee

Игры, проходившие в итальянском городе почти 70 лет назад, стали первыми, которые транслировались в прямом эфире. Именно этот факт косвенно повлиял на то, что кульминационный момент церемонии открытия едва не оказался сорван.

Факелоносцем, который должен зажечь олимпийский огонь, стал конькобежец Гвидо Кароли. Предполагалось, что он по льду доедет до чаши и зажжет ее. Так и произошло, но по пути случилось непредвиденное: Кароли упал, и виноваты в этом оказались телевизионщики.

В то время они еще не умели прятать коммутацию, чтобы она никому не мешала, и именно телевизионный кабель так невовремя оказался на пути спортсмена: Кароли споткнулся об него.

К чести Гвидо, он не выронил факел, поднялся и все же доехал до чаши. Однако самым ярким эпизодом стало не зажжение огня, а именно это падение.

Берлин-1936: парад нацистов

close 100% Выступление с речью Адольфа Гитлера во время Олимпийских Игр в Берлине, 1936 год Getty Images

Открытие Игр 1936 года стоит особняком от всех остальных. Они проходили в фашистском Берлине в эпоху расцвета Третьего рейха. Неудивительно, что Адольф Гитлер и его сподвижники использовали большой спортивный праздник в пропагандистских целях. Немецкий гимн звучал на церемонии множество раз, а немецкие зрители склоняли головы перед фюрером, который выступил с речью на открытии.

Но и здесь не обошлось без конфуза: в какой-то момент выстрелила пушка, перепугав выпущенных перед этим голубей, и птицы от неожиданности сделали «дела» на головы стоявшим внизу людям.