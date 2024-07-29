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Спорт

Веснина играет перенесенный матч: Олимпиада — 2024, день 3. LIVE

Олимпийские игры. 3 день. ОНЛАЙН

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vesnushka86/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
В третий соревновательный день Олимпийских игр в Париже российские теннисистки Елена Веснина и Екатерина Александрова сыграют матч первого круга женского парного разряда, который был перенесен из-за дождя. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий дня Олимпиады — 2024.
Трансляция
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10:45

Проблема загрязнения Сены остается актуальной. Соревнования по триатлону в рамках Олимпийских игр могут перенести на резервный день из-за низкого качества воды в Сене. Об этом RMC Sport рассказал заместитель мэра Парижа по вопросам спорта Пьер Рабадан.

«Сегодня показатели снова снижаются. Они все еще выше нормы. Но мы подождем результаты новых анализов. Мы можем перенести соревнования на резервный день, но надеемся, что не придется прибегать к таким мерам», — сказал Рабадан.

Накануне, наповним, была отменена тренировка триатлонистов.

10:30

Уже не в первый раз мы слышим от спортсменов претензии к организационно-бытовому аспекту Игр. Член сборной Германии по хоккею на траве Кристофер Рюр раскритиковал качество еды на Олимпиаде.

«Еда здесь, мягко говоря, катастрофа. Станций с едой невероятно мало. Качество еды оставляет желать лучшего», — сказал Рюр.

10:15

Французские власти работают над сдерживанием вируса денге во время Олимпийских игр, которые в эти дни проходят в Париже, передает Wired.

С 1 января по 30 апреля 2024 года вирусом денге во Франции заболели 2000 человек.

Власти Франции планируют ограничить потенциальную возможность превращения Игр в событие, которое может способствовать большему распространению опасного вируса.

10:00

Доброе утро, уважаемые читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий третьего соревновательного дня XXXIII летних Олимпийских игр в Париже.

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