Веснина играет перенесенный матч: Олимпиада — 2024, день 3. LIVE

10:45

Проблема загрязнения Сены остается актуальной. Соревнования по триатлону в рамках Олимпийских игр могут перенести на резервный день из-за низкого качества воды в Сене. Об этом RMC Sport рассказал заместитель мэра Парижа по вопросам спорта Пьер Рабадан.

«Сегодня показатели снова снижаются. Они все еще выше нормы. Но мы подождем результаты новых анализов. Мы можем перенести соревнования на резервный день, но надеемся, что не придется прибегать к таким мерам», — сказал Рабадан.

Накануне, наповним, была отменена тренировка триатлонистов.