«Результаты аннулированы корректно»: CAS отклонил апелляцию на лишение России золота ОИ-2022

Марк Кондратюк, тренер Светлана Соколовская (команда ОКР), российские спортсмены, члены сборной России (команда ОКР) Анастасия Мишина и Александр Галлямов, российская спортсменка, члены сборной России (команда ОКР) Камила Валиева, тренер Этери Тутберидзе, хореограф Даниил Глейхенгауз тренер Игорь Шпильбанд (команда ОКР), Российские спортсмены, члены сборной России (команда ОКР) Виктория Синицина и Никита Кацалапов, завоевавшие золотые медали в командных соревнованиях по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине, на церемонии награждения

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне оставил в силе решение лишить сборную России золотых медалей Олимпиады-2022 в командных соревнованиях по фигурному катанию. Юрист Анна Анцелиович напомнила, что еще не вынесен вердикт по апелляции Канады, претендующей на бронзу, а депутат Госдумы Светлана Журова назвала решение политическим.

«Команда фигуристов ОКР не может быть награждена золотой медалью»

CAS принял решение отклонять апелляции Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), Олимпийского комитета России (ОКР), а также фигуристов Анастасии Мишиной, Александра Галлямова, Виктории Синициной, Никиты Кацалапова и Марка Кондратюка на лишение золотых медалей Олимпийских игр-2022 из-за дисквалификации Камилы Валиевой. Об этом сообщается на официальном сайте суда.

«По результатам слушаний, которые состоялись 12 июня 2024 года, комиссия сделала вывод, что результаты Валиевой в олимпийских командных соревнованиях по фигурному катанию были корректно аннулированы в оспариваемом решении, и что команда фигуристов Олимпийского комитета России не может быть награждена золотой медалью.

Соответственно, вышеупомянутые апелляции отклонены.

Комиссия вынесла резолютивную часть арбитражного решения. Полный текст с обоснованием решения комиссии будет обнародован в ближайшее время», — говорится в заявлении.

«Судьба бронзы зависит от канадской апелляции»

Апелляция российской стороны — не единственная. Совет Международного союза конькобежцев (ISU) после дисквалификации Валиевой перераспределил командные медали, соответственно золото перешло сборной США, а серебро — Японии. Российская команда переместилась на третье место. Но претензии на бронзу после вердикта по делу Валиевой заявила также Канада, которая, в свою очередь, подала апелляцию. Это обращение рассматривалось отдельно, решение по нему пока не объявлено.

Глава спортивной практики юридического агентства «Клевер Консалт» Анна Анцелиович указала, что в итоге судьба медалей сборной России будет зависеть от решения по канадским спортсменам.

«Почему-то CAS решил не объединять нашу апелляцию с канадской и их рассмотрят в разные дни. Пока точно известно, что у нас забрали золото, а судьба бронзы будет зависеть от рассмотрения канадской апелляции. Если ее отклонят, то бронза останется за нашими фигуристами. Если же одобрят, то мы станем четвертыми», — цитирует Анцелиович «Матч ТВ».

«Не было никаких надежд»

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова признала, что не испытывала иллюзий относительно решения по российской апелляции. Вместе с тем, она подчеркнула, что решение CAS носит политический характер.

«Честно говоря, не было никаких надежд, но подать апелляцию нужно было обязательно. Уверена, что мы все равно олимпийские чемпионы. Дело в том, что в других случаях, например, американцы имели положительное решение вопроса в похожих ситуациях.

Но, видите, по политическим причинам с нами этого не случится. Тем более сейчас принципиально, кто именно стал чемпионом.

Третье место мы обязаны сохранить, сколько бы апелляций не подавала Канада. Единственный момент, как награждать? Вряд ли они пригласят наших спортсменов», — сказала Журова в комментарии РИА Новости.

С чего все началось

25 декабря 2021 года в пробе, взятой после победного выступления Валиевой на чемпионате России, было обнаружено запрещенное вещество триметазидин. О том, что проба дала положительный результат, стало известно 11 февраля 2022 года, после победы России в командном турнире по фигурному катанию во время пекинской Олимпиады.

На фоне известия о положительной допинг-пробе, Международный олимпийский комитет (МОК) отложил вручение медалей до завершения расследования. При этом CAS разрешил Валиевой принять участие в личном турнире при условии, что награждение не будет проведено, если фигуристка попадет в тройку сильнейших по итогам соревнований. Валиева лидировала после короткой программы, однако в произвольном прокате допустила ряд грубых ошибок, после чего упала в итоговом протоколе на четвертое место.

CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года, а ISU лишил сборную России золотых медалей в командных соревнованиях, аннулировав при этом лишь очки Валиевой — 20 баллов за ее прокаты.

Таким образом, результаты, достигнутые остальными спортсменами, остались в силе. Итоговые баллы распределились следующим образом: США — 65, Япония — 63, Россия — 54, Канада — 53. Из-за разбирательств церемонии награждения до сих пор не состоялось. Ожидается, что вручение наград американским и японским фигуристам пройдет 7 августа.