«Испания показала футбол будущего»: рекорды Евро-2024

Четвертый титул и семь побед в финальной стадии

close Сборная Испании празднует победу на чемпионате Европы, 14 июля 2024 года Во время финального матча чемпионата Европы по футболу между сборными Испании и Англии, 14 июля 2024 года Во время финального матча чемпионата Европы по футболу между сборными Испании и Англии, 14 июля 2024 года Во время финального матча чемпионата Европы по футболу между сборными Испании и Англии, 14 июля 2024 года Футболист сборной Англии Коул Палмер после ответного гола в финальном матче чемпионата Европы по футболу между сборными Испании и Англии, 14 июля 2024 года Полную галерею можно посмотреть

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Сборная Испании в финале Евро-2024 победила англичан со счетом 2:1. Вряд ли для кого-то стал откровением успех «красной фурии» — она буквально смела всех на пути к трофею, установив сразу несколько рекордов. Прежде всего, испанцы стали первой в истории командой, четыре раза завоевавшей титул чемпиона Европы. Им это удалось в 1964, 2008, 2012 и 2024 годах. Кстати, они до сих пор остаются единственной сборной, сумевшей защитить звание сильнейшей команды Старого Света — это произошло в 2012 году.

Кроме того, сборная Испании забила на Евро-2024 15 голов, и это тоже стало рекордом. Прежде до этой планки не удавалось дойти ни одной команде. Предыдущий рекорд — 14 мячей — принадлежал французам и был установлен на Евро-1984. Также подопечные Луиса де ла Фуэнте первыми в истории выиграли все семь матчей финальной стадии турнира.

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин остался под впечатлением от выступления сборной Испании. В комментарии «Газете.Ru» он назвал ее игру футболом будущего.

«Футбол повернулся лицом к Испании, потому что это единственная команда, которая старалась играть в футбол и делать праздник для болельщиков. Все остальные пытались играть на результат — англичане, немцы, те же французы. Итальянцы — вообще непонятно, во что играли. Так что испанцы заслуженно победили. Они были лучшими, они показывали футбол, и на это надо равняться. Это спектакль, это артистизм футболистов. А прагматизм, закрытые схемы, которые показывали команды, что я назвал, — это пройденный этап.

Будущее за таким футболом, какой показывает Испания», — констатировал Гладилин.

Феерия Ямаля

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Открытием турнира стал испанский вундеркинд Ламин Ямаль, которому за день до финала исполнилось 17 лет. Он установил сразу несколько рекордов, и для первого из них ему достаточно было выйти на поле в стартовом матче команды на турнире. 15 июня Ямаль принял участие в игре группового этапа с Хорватией в возрасте 16 лет 338 дней, став самым молодым игроком в истории Евро. Испанцы разгромили «шашечных» 3:0, а Ламин отметился ассистом, попутно оказавшись еще и самым молодым в истории европейских первенств автором результативной передачи.

Ждать первого гола Ямаля на Евро пришлось недолго: он помог своей команде выйти в финал, забив в полуфинальной встрече французам (2:1). Таким образом, игрок стал самым молодым в истории чемпионатов Европы автором забитого мяча — на тот момент ему было 16 лет 362 дня. Наконец, в возрасте 17 лет 1 дня он стал самым молодым участником финала Евро. И, соответственно, самым молодым чемпионом Европы.

По мнению Валерия Гладилина, нынешнее поколение сборной Испании будет диктовать условия в европейском футболе в ближайшее десятилетие.

«Эту команду можно сравнить с поколением Хави, Иньесты, Вильи. Тогда у Испании был костяк из пяти-шести ярких футболистов, и они десятилетие никому не проигрывали», — напомнил Гладилин.

Эксперт указал на роль главного тренера сборной Испании Луиса де ла Фуэнте, который много лет работал в структуре испанской футбольной федерации, знает возможности молодых игроков и доверяет им. По словам Гладилина, именно от него исходит идеология футбола сборной.

«В ближайшие 10 лет Испания будет фаворитом европейского футбола.

В других командах игроки заканчивают карьеры: у Хорватии уходит поколение Модрича, в английской сборной — тоже более возрастные игроки, то же самое — у Германии, у Франции звездная плеяда на излете. Испанцы будут фаворитами во всех турнирах», — убежден специалист.

Самый быстрый гол на Евро

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Не Испанией единой. Завершившийся турнир по многим показателям обновил достижения, прежде установленные на чемпионатах Европы. Так, пало достижение 20-летней давности, принадлежавшее форварду сборной России Дмитрию Кириченко: на Евро-2004 он стал автором самого быстрого гола в истории европейских первенств, забив будущим чемпионам грекам на 68 секунде встречи.

На групповом этапе Евро-2024 свое имя в историю вписал игрок сборной Албании Недим Байрами — он забил действовавшим на тот момент чемпионам континента итальянцам (1:2) уже на 23 секунде.

«Мой рекорд держался достаточно долго, но мяч Албании действительно очень быстрый — 23 секунда. Поздравляю Байрами. Мой гол, на самом-то деле, был не таким уж и быстрым. А этот рекорд будет держаться очень долго. Хотя всякое может быть», — сказал Кириченко «Чемпионату».

Примечательно, что рекорд Кириченко на Евро-2024 был побит дважды: в матче 1/8 финала форвард сборной Турции Мерих Демирал поразил ворота австрийцев (2:1) на 57 секунде. Более того, четыре из шести самых быстрых голов в истории чемпионатов Европы были забиты именно на прошедшем в Германии турнире. Гол Кириченко теперь занимает третье место в списке быстрейших мячей на Евро, а к нему приблизились бельгиец Юри Тилеманс, на групповом этапе забивший Румынии (2:0) на 74 секунде и грузин Хвича Кварацхелия, также в группе огорчивший португальцев (2:0) на 95 секунде.

Самые возрастные игроки

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Евро-2024 запомнился сразу двумя рекордами с участием опытных футболистов. Так, защитник сборной Португалии Пепе в матче четвертьфинала против Франции (0:0, 3:5) стал самым возрастным игроком на чемпионатах Европы — он принял участие в игре, состоявшейся 5 июля, в возрасте 41 год 130 дней.

А лидер сборной Хорватии Лука Модрич оказался самым возрастным автором гола на Евро. Он поразил ворота сборной Италии (1:1) в матче группового этапа 24 июня, когда ему было 38 лет 289 дней.

Приняли участие в наибольшем количестве чемпионатов Европы

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Пепе и Модрич попутно установили еще два достижения. Евро-2024 стал для каждого из них пятым в карьере. Оба они принимали участие в континентальных первенствах в 2008, 2012, 2016, 2020 и 2024 годах.

Однако их обоих обошел еще один португалец, Криштиану Роналду.

Для него прошедший чемпионат оказался шестым, поскольку он в 19 лет участвовал еще в Евро-2004.

Таким образом, он стал единоличным рекордсменом европейских первенств.

Провалы

close 100% Капитан сборной Англии Харри Кейн после финального матча чемпионата Европы по футболу, 14 июля 2024 года Lee Smith/Reuters

Роналду же оказался и одним из главных разочарований турнира. 39-летний игрок впервые в карьере не забил ни одного мяча в финальной стадии крупного международного турнира, не считая голов в сериях пенальти со Словенией и Францией. В игре со словенцами у него был шанс отличиться с 11-метровой отметки в основное время, но его удар парировал вратарь Ян Облак.

Впрочем, неудачи Роналду меркнут перед личной трагедий форварда сборной Англии Харри Кейна.

Один из лучших нападающих XXI века, несмотря на выдающуюся личную статистику, до сих пор не выиграл ни одного трофея: 30-летний футболист проиграл шестой финал в карьере.

До этого Кейн дважды проигрывал в финале Кубка английской лиги, уступал в финале Лиги чемпионов 2019 года, в Суперкубке Германии 2023 года и в финале Евро-2020.

Больно было смотреть и на главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта. Во второй раз подряд он довел свою команду до финала чемпионата Европы и во второй раз проиграл. Однако он стал третьим в истории тренером, принявшим участие в двух финалах Евро, после Хельмута Шена (1972, 1976) и Берти Фогтса (1992, 1996).

«Англичанам не хватило удачи, видимо, футбольный бог отвернулся от них. Они и до финала-то доползли — проигрывали, потом отыгрывались. Удача отвернулась. Если бы они еще и выиграли чемпионат, это было бы просто во вред футболу. Такие команды, которые ставят во главу угла прагматизм, тормозят футбол», — резюмировал Валерий Гладилин.

Автоголы

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Многие эксперты обращали внимание на то, что чемпионат Европы — 2024 богат автоголами. Более того, пять раз свои ворота поражали команды, являвшиеся соперниками сборной Франции — хоть это происходило и не в каждой игре с участием «трехцветных».

Несмотря на это, завершившийся Евро не стал рекордным по автоголам. Сейчас их было забито 10 — на один меньше, чем на предыдущем европейском первенстве.

Карточки

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Еще один рекорд был установлен румынским арбитром Иштваном Ковачем. В матче группового этапа между сборными Чехии и Турции (1:2) он в совокупности показал 19 желтых карточек, одна из которых была выписана не футболисту, а официальному лицу турецкой команды — Гаэтано Даниэле Сальерно, числящемуся в штабе переводчиком. Также было показано две красные карточки. Такое количество предупреждений и удалений стало рекордным на чемпионатах Европы. Кроме того, игрок сборной Чехии Антонин Барак заработал рекордно быстрое удаление на Евро — уже на 20-й минуте.