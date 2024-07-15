Проклятие Кейна существует: Испания победила Англию и выиграла Евро-2024

Сборная Испании одержала победу над сборной Англии в финале чемпионата Европы по футболу со счетом 2:1. Испания установила рекорд турнира, выиграв его в четвертый раз. А английский нападающий Гарри Кейн вновь заставил вспомнить о своем «проклятии», проиграв шестой финал в своей карьере. «Газета.Ru» — о том, как завершился Евро-2024 в Германии.

Чемпионат Европы — 2024, который месяц шел на полях Германии, завершился победой сборной Испании. В финале, который состоялся в Берлине вечером 14 июля, испанцы оказались сильнее национальной команды Англии, которая проиграла второй финальный поединок Евро подряд: в 2021 году (Евро-2020 был перенесен на год из-за пандемии коронавируса) она уступила итальянцам в серии пенальти.

Этот финал завершился со счетом 2:1. Все три гола были оформлены во втором тайме. Счет в матче открыли испанцы, когда на 47-й минуте Нико Уильямс с передачи Ламина Ямаля, который накануне отпраздновал свое 17-летие, поразил ворота соперников.

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Англия, которая по ходу этого турнира уже не раз пропускала первой (от Словакии, от Швейцарии, от Нидерландов), но неизменно затем выигрывала, отыгралась на 73-й минуте: гол на свой счет записал только что вышедший на замену Коул Палмер.

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Однако за четыре минуты до конца основного времени матча Микель Оярсабаль принес своей команде победу и трофей.

close 100% Сборная Испании празднует победный мяч в ворота Англии на Евро REUTERS/Kai Pfaffenbach

Эта победа Испании стала рекордной — команда выиграла чемпионат Европы четыре раза, взять больше трофеев европейского первенства не удавалось никому. Трижды титул чемпиона Европы завоевывала Германия, по два раза — Италия и Франция.

Сборная Англии, кстати, этот турнир никогда не выигрывала.

Испании покорился и другой рекорд — по количеству голов. Всего команда на этом турнире 15 раз поражала ворота соперников. До этого первенство по этому показателю удерживала Франция с Мишелем Платини — 14 забитых мячей на чемпионате Европы в 1984 году.

Лучшим игроком финального матча был признан Нико Уильямс, который открыл счет в этом противостоянии. Награду лучшему игроку всего турнира получил Родри, а Ямаль стал лучшим молодым игроком. Впрочем, это неудивительно — на его счету один гол и четыре голевые передачи за все Евро.

А еще Ямаль стал самым молодым футболистом за всю историю финалов крупных международных турниров: Евро, чемпионата мира и Кубка Америки.

Если Испания устанавливала рекорды, то Англия — антирекорды. Англичане стали первой сборной, которая проиграла два финала чемпионата Европы подряд. К подобному была близка Югославия, которая выходила в финалы Евро дважды в 1960 и 1968 годах, но так и не взяла трофей. И, таким образом, главный тренер англичан Гарет Саутгейт стал первым в истории тренером, проигравшим два финала чемпионата Европы.

Стоит вспомнить и об одном примечательном факте, который фанаты называют «проклятие Гарри Кейна». Английский нападающий в своей карьере шесть раз выходил в финалы различных турниров — как с клубами, так и со сборной. И не сумел победить ни в одном. Трижды он уступал в финалах с «Тоттенхэмом» (Кубок английской лиги в 2015-м, Лига чемпионов в 2019-м и вновь Кубок английской лиги — в 2021-м), летом 2023 года Кейн перешел в «Баварию» и сыграл за команду в Суперкубке Германии — мюнхенцы проиграли «Лейпцигу». Не повезло Кейну и в сборной — Англия два раза подряд выходила в финал и два раза подряд проиграла.

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Впрочем, это не отменяет того, что Кейн — лидер своей сборной. Он вышел в стартовом составе, однако на 61-й минуте, когда Англия проигрывала со счетом 0:1, Саутгейт принял решение его заменить. После игры он объяснил это проблемами с физическим состоянием футболиста.

«Физически ему было тяжело. Он приехал на турнир и не достиг того уровня, на который мы надеялись. Матч крайне требовательный, и мы подумали, что свежесть Олли Уоткинса позволит нам лучше прессинговать. Я считаю, что вышедшие на замену игроки сделали то, о чем мы их просили», — сказал Саутгейт.

И тут надо отметить, что сравнять Англия смогла именно после замены Кейна. А после второго гола Испании англичане имели реальный шанс перевести все в дополнительное время:

именно Олли Уоткинс, про которого говорил Саутгейт, пытался сыграть на добивание в пустые ворота, однако полевой игрок Дани Ольмо вытащил мяч с линии ворот, отразив удар головой.

Забить такой важный мяч у англичан не получилось, так же, как и не получилось впервые выиграть чемпионат Европы. Испания увозит домой четвертый трофей в истории сборной.