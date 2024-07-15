Стал известен лучший молодой игрок Евро-2024

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил нападающего каталонской «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямаля лучшим молодым игроком чемпионата Европы 2024 года в Германии. Об этом сообщает пресс-служба организации.

На завершившемся победой испанской сборной турнире 17-летний футболист отметился одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами.

Финальная встреча против сборной Англии завершилась со счетом 2:1. Счет в матче открыла Испания на 47-й минуте, отличился Нико Уильямс с передачи Ламина Ямаля. Англия сумела сравнять на 73-й минуте, гол оформил Коул Палмер, ему ассистировал Джуд Беллингем. Победу на турнире Испании принес гол Микеля Оярсабаля, голевая передача на счету Марка Кукурельи.

Игра прошла на олимпийском стадионе в Берлине. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

Ранее сообщалось, что Испания установила рекорд по числу побед на чемпионатах Европы.