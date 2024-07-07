Исторический провал Роналду и скандальный уход легенды «Реала»: что происходит на Евро Роналду заявил, что Португалия заслуживала большего на Евро-2024

В полуфинале чемпионата Европы по футболу встретятся Испания, ставшая открытием Евро-2024, и переживающая невиданный кризис в нападении Франция, а также главный антагонист всего турнира Англия и яркие атакующие Нидерланды. «Газета.Ru» рассказывает об интригах 1/2 финала Евро и вспоминает самые яркие события четвертьфиналов — трагедию Криштиану Роналду и прощальный матч Тони Крооса.

Покорившая сердца Испания сразится с аномальной Францией

Сборная Испании — главное открытие Евро-2024.

Мало кто ожидал, что подопечные малоизвестного тренера Луиса де ла Фуэнте станут самой яркой командой всего турнира и забьют 11 мячей за пять матчей (учитывая, что раньше они славились своим неумением реализовывать моменты и бесконечным перекатом мяча).

Испания — единственная топ-сборная этого Евро, которая реализует свой потенциал на 100%. И это при том, что настоящих звезд в составе всего пару человек, а остальные — просто неплохие игроки. Но де ла Фуэнте удалось сделать так, что команда выдает турнир всей жизни.

О многом говорит и тот факт, что 16-летний нападающий Ламин Ямал единолично стал лучшим ассистентом Евро на данный момент.

На его счету три голевых паса — в четвертьфинале против Германии (2:1), в 1/8 финала против Грузии (4:1) и в матче группового этапа против Хорватии (3:0).

У этой сборной Испании получается на поле все — или почти все.

Ложкой дегтя в бочке меда стал полуфинальный матч против Франции пропустят из-за дисквалификации два ключевых игрока обороны — центральный защитник Робен Ле Норман и правый латераль Даниэль Карвахаль.

Однако заменить их могут легенда мадридского «Реала» Начо и Алехандро Гримальдо, который выдал лучший сезон в карьере в составе леверкузенского «Байера».

Также огорчает тот факт, что травму получил важный игрок полузащиты Педри, который пропустит месяц или даже полтора. Но в полузащитниках у сборной Испании недостатка нет. И тот факт, что в четвертьфинале Красная Фурия обыграла Германию без Педри, который покинул поле уже на восьмой минуте, тоже о многом говорит.

У сборной Франции ситуация далеко не такая радужная.

В атаке у звездной команды происходит настоящая аномалия: за пять матчей на Евро футболисты не забили ни одного мяча с игры.

Французы одержали всего две победы в основное время — над Австрией на групповом этапе и Бельгией в 1/8 финала — и оба раза со счетом 1:0 благодаря автоголу соперника.

Еще дважды «трехцветные» вообще не смогли забить: Нидерландам на групповом этапе (0:0) и Португалии в 1/4 финала (0:0 в основное и дополнительное время; французы победили только в серии пенальти — 5:3).

Наконец, подопечные Дидье Дешама сыграли вничью с Польшей (1:1) — здесь Килиан Мбаппе забил, но сделал это не с игры, а с пенальти.

Мбаппе — вообще единственный игрок сборной Франции, который забил мяч на турнире, — пусть и с 11-метровой отметки.

Кризис атаки налицо.

В одиночку Мбаппе уже не может тащить команду к победам, как раньше. После перелома носа в первом матче группового этапа против Австрии он вынужден играть в защитной маске — 25-летний нападающий явно не показывает свой лучший футбол.

«Играть в маске — абсолютный кошмар, — заявил Мбаппе RMC Sport. — Играть в ней очень сложно, потому что она ограничивает обзор и задерживает пот на лице. Сложилось впечатление, что мне дали 3D-очки и я смотрю игру из VIP-ложи. Я вижу людей вокруг, но нет чувства, что сам нахожусь на поле».

Ухудшает ситуацию ужасная форма Антуана Гризманна, который долгие годы был лидером полузащиты сборной Франции, но на этом Евро уже остался в запасе на матч с Польшей (вышел только на 29 минут) и был достаточно рано заменен в четвертьфинале против Португалии (на 67-й минуте).

Испания — очевидный фаворит полуфинала Евро против такой сборной Франции.

Матч состоится во вторник, 9 июля, в 22:00 по московскому времени.

Взбесившая всех Англия сыграет против романтичных Нидерландов

Сборная Англии впала в немилость у всех зрителей Евро с самого первого матча.

При невероятно звездном составе «три льва» умудряются играть в безыдейный, сугубо оборонительный футбол под девизом «как бы чего не вышло» — с почти полным отсутствием творчества и какой-либо инициативы в атаке.

При этом британцы всеми силами стараются утянуть в эту трясину и своего соперника, так что матчи с участием подопечных Гарета Саутгейта становится невозможно смотреть.

Однажды «три льва» за это чуть не поплатились: в 1/8 финала против Словакии они пропустили на 25-й минуте и весь матч не могли забить, сравняв счет только на 95-й минуте усилиями Джуда Беллингема и вырвав победу в овертайме благодаря голу Гарри Кейна — 2:1.

Тем не менее каким-то чудом Англия добралась до полуфинала Евро, хотя почти все ее соперники до этого момента играли зрелищнее и лучше.

Таким же оппонентом станет и сборная Нидерландов, которая забила уже девять мячей на Евро (против пяти у англичан) и с удовольствием несется в атаку при каждом удобном случае.

Главная слабость «оранжевых» — плохая реализация (моментов они создают в три раза больше, чем забивают) и частые провалы в обороне.

В четвертьфинале голландцы могли пропустить несколько голов от Турции — и это только в концовке матча, когда команда Арды Гюлера устроила навал на ворота. Однако «оранжевым» повезло — они победили со счетом 2:1.

Если англичане продолжат сидеть в обороне и бездарно растрачивать свой атакующий потенциал, то у Нидерландов появятся неплохие шансы пройти в финал.

Но самое интересное начнется, если голландцам все-таки удастся раздразнить «трех львов» и втянуть их в голевую перестрелку.

Матч состоится в среду, 9 июля, и начнется в 22.00 по московскому времени.

Роналду бесславно покинул свой последний чемпионат Европы

Одним из главных событий четвертьфиналов Евро стал вылет 39-летнего Криштиану Роналду, для которого это континентальное первенство было последним.

Звездный нападающий впервые в своей карьере не смог забить на крупном турнире: в пяти матчах Евро он отличился только в сериях послематчевых пенальти.

Роналду возглавил список игроков с худшей реализацией на Евро, согласно статистическому порталу WhoScored. Партнеры создали ему моменты на три и более гола, но форвард не забил ни одного.

Кроме того, нападающий был признан худшим игроком сборной Португалии в четвертьфинальном матче против Франции, по версии ведущего португальского издания A Bola. Футболист провел на поле 120 минут, но не помог команде избежать вылета с турнира.

После поражения Роналду заявил, что Португалия заслуживала большего на Евро-2024.

«Мы хотели большего. Мы заслуживали большего. Для нас, для каждого из наших болельщиков, для всей Португалии. Мы благодарны за все, что вы нам дали, и за все, чего мы достигли. Я уверен, что на поле и за его пределами это наследие будет почитаться и приумножаться», — написал Роналду в соцсетях.

Легендарный футболист «Реала» со скандалом завершил карьеру

Еще одна трагедия четвертьфиналов Евро — это завершение карьеры легендарного полузащитника мадридского «Реала» и сборной Германии Тони Крооса.

Он заранее объявил, что уйдет из спорта после чемпионата Европы, и потому поражение от Испании в четвертьфинале стало последним матчем в его карьере.

Однако Кроос явно не ожидал, что этот уход получится таким скандальным. Уже на восьмой минуте матча он пошел в жесткий стык с Педри и нанес ему травму — растяжение внутренней боковой связки левого колена. Испанец потратит на лечение месяц-полтора.

За такое нарушение немец мог получить прямую красную карточку или как минимум желтую, но арбитр пожалел легенду, что вызвало пересуды после матча.

Сам Кроос извинился перед соперником в соцсетях: «Педри, прости и скорее выздоравливай! У меня не было намерения причинить тебе боль. Желаю скорейшего выздоровления и всего наилучшего. Ты замечательный футболист».

Так завершилась карьера Крооса — травмой соперника и вылетом с домашнего Евро.