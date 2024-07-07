Футболист сборной Германии Кроос раскритиковал миграционную политику своей страны

Немецкий футболист Тони Кроос подверг критике миграционную политику страны, передает ZDF.

«Мы принимаем гостей с распростертыми объятиями, как и следует делать. Но это происходит слишком бесконтрольно. Когда в страну приезжает много людей, то всегда будет какой-то процент нехороших граждан», — сказал Кроос.

5 июля Германия проиграла Испании. Матч состоялся на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте и завершился со счетом 2:1. Испания открыла счет на 51-й минуте поединка, отличился Дани Ольмо с передачи Ламина Ямаля. Германия отыгралась за минуту до конца основного времени, отличился, Флориан Вирц, ему ассистировал Йозуа Киммих. Уже в дополнительное время победный гол оформил Микель Мерино.

Кроос объявил об уходе из футбола после клубного сезона-2023/24. Ради выступления на чемпионате Европы — 2024 Кроос вернулся в национальную сборную, объявив, что турнир станет для него последним в карьере.

Ранее Криштиану Роналду установил рекорд Евро по пенальти.