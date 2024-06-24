«Хотелось ей руки целовать»: умерла легендарная теннисистка Дмитриева

Прославленная советская теннисистка, 18-кратная чемпионка СССР, журналистка и телекомментатор Анна Дмитриева умерла на 84-м году жизни. В интервью «Газете.Ru» комментатор Дмитрий Губерниев назвал ее иконой репортерского стиля, а бронзовый призер ОИ-2012 Надежда Петрова указала на большую роль Дмитриевой в развитии советского и российского тенниса.

В Москве в возрасте 83 лет скончалась прославленная советская теннисистка и спортивный журналист Анна Дмитриева. Об этом в Telegram-канале сообщил журналист Юрий Рост.

«Ушла Анна Дмитриева, невероятной красоты человек. Мой ближайший многолетний сердечный друг. Пустота душит. Красивая женщина, великая теннисистка, выдающийся телевизионный спортивный комментатор и организатор лучших спортивных программ. Образованная, тонко понимающая все, умная, терпеливая», — написал Рост.

«Хотелось ей руки целовать»

Соболезнования в связи с уходом из жизни Дмитриевой выразил известный комментатор Дмитрий Губерниев. В беседе с «Газетой.Ru» он напомнил, что выдающаяся теннисистка воспитала не одно поколение спортивных журналистов.

«Каждый раз, когда я ее видел, мне хотелось ей руки целовать.

Она меня сопровождала всю мою спортивную жизнь с того момента, как я в семидесятые годы начал смотреть спорт, спортивные программы и спортивные трансляции. Она действительно была иконой комментаторского стиля, иконой спортивного репортерского стиля. Она, во-первых, выдающаяся теннисистка, многократная чемпионка Советского Союза. В профессии телевизионной — ученица самого Николая Озерова. Согласитесь, это марка. Мощнейший организатор, учитель для очень-очень многих. Она создавала редакцию, она фактически пестовала Василия Уткина. Представляете, какие там ученики», — сказал он.

По словам Губерниева, в свое время Дмитриева не взяла его в редакцию «НТВ-Плюс», после чего объяснила, почему: «Таким образом она меня сохранила для федерального телевидения». Комментатор подчеркнул, что всегда будет ей благодарен за тепло, которым она его окружала, и назвал ее «мамой в профессии».

«Ее голос знают все любители тенниса в стране»

О заслугах Анны Дмитриевой не только на кортах, но и на комментаторском поприще напомнила Федерация тенниса России (ФТР)

«<…>в 1997-м Анна Владимировна была удостоена российской национальной премии «Золотой микрофон» — уже как лучший спортивный комментатор российского телевидения. Ее закадровый голос знают все любители тенниса в нашей стране. С 2004-го Дмитриева являлась членом Академии российского телевидения. В том же году она была введена в Зал российской теннисной славы.

Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким Анны Дмитриевой, разделяем вашу боль и скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении на официальном сайте организации.

Спортивный комментатор Илья Казаков заявил, что необходимо учредить премию имени Дмитриевой, а также директора спортивных каналов «НТВ-Плюс» Алексея Буркова, ушедшего из жизни в 2004 году в возрасте 50 лет.

«Матч» всяким образом чтит традиции в отношении тех людей, которые были нашим всем и в спорте, и в начале телевидения.

Это не мой совет, а мое желание, чтобы появилось что-то, что увековечивало бы память Дмитриевой и Буркова в качестве полноценной премии.

Чтобы эти люди, даже уйдя из жизни, оставались в памяти не только тех, кто с ними работал, но и тех, кто привык смотреть спортивные телеканалы. Это люди, которые придумали спортивное телевидение в России», — сказал Казаков «Чемпионату».

Бронзовый призер Олимпиады — 2012, экс третья ракетка мира, основатель детской школы большого тенниса Надежда Петрова констатировала, что Анна Дмитриева жила теннисом. По словам Петровой, роль Дмитриевой в развитии тенниса в СССР и в России была очень велика.

«Она жила теннисом и дышала им»

«Анна Владимировна — уникальный человек, у нее была замечательная спортивная карьера. Она передавала свой опыт и знания следующим поколениям.

Она была очень легка в общении, к ней можно было обратиться за советом, и она знала каждого теннисиста, могла разобрать игру любого на сильные и слабые стороны. Конечно, она сыграла большую роль в развитии нашего тенниса. Ее комментаторский дуэт с Александром Метревели было невероятно интересно слушать: столько деталей, они раскладывали ход игры, объясняли тактические моменты игры, очень много рассказывали личных вещей про игроков, потому что со многими были знакомы и хорошо знали их.

Дмитриева жила теннисом, дышала им, и нам будет очень не хватать такого человека.

Сохраним о ней добрую память», — призвала Петрова.

Анна Дмитриева — заслуженный мастер спорта СССР по теннису, 18-кратная чемпионка СССР в одиночном, смешанном и парном разрядах. В 1964 году занимала третью строчку в рейтинге сильнейших теннисисток Европы.

С 1975 года работала на телевидении в роли спортивного комментатора, с 1993 года работала на НТВ. С 2004 по 2010 год возглавляла дирекцию спортивных каналов «НТВ-Плюс».