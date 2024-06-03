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Спорт

Медведев сражается с мощным австралийцем в 1/8 финала «Ролан Гаррос». LIVE

Теннис. «Ролан Гаррос». 4-й круг. Алекс де Минор — Даниил Медведев. ОНЛАЙН

Российский теннисист, пятая ракетка мира Даниил Медведев играет с австралийцем Алексом де Минором в четвертом круге «Ролан Гаррос». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
14:42

Больше у Медведева!

14:41

40:40! Медведев ошибся по ширине.

14:41

30:40! Медведев поторопился, переборщил с силой удара и отправил мяч в аут.

14:41

15:40! Опять странная ошибка у де Минора — попал в сетку в простой ситуации.

14:40

15:30! Австралиец сделал эйс, подача летела со скоростью 208 км/ч.

14:39

0:30! Де Минор очень коротко ударил, Медведев вышел к сетке и смэшем отправил мяч в противоположную часть корта.

14:38

0:15! Де Минор ошибается на своей подаче — пытался с форхенда попасть по боковой линии, но угодил в сетку.

14:38

Медведев взял свою подачу и сравнял счет в первом сете — 1:1!

14:38

40:15! Россиянин ошибся по длине.

14:38

40:0! Даниил подал навылет.

14:37

30:0! Де Минор ошибся на ровном месте, послав мяч в сетку! А ведь до этого он здорово атаковал с форхенда: Медведев с трудом догнал мяч и отбил «свечой».

14:36

15:0! Медведев здорово попал по линии и вынудил де Минора отбить в аут.

14:35

Алекс забрал свою подачу, отыграв три брейк-поинта, и повел в первом сете со счетом 1:0!

14:34

Больше у де Минора! Австралиец вышел к сетке и с лета пробил в недосягаемую часть корта.

14:34

Ровно! Даниил принял в аут.

14:33

Больше у Медведева! Соперники долго обменивались высокими ударами, и в конце концов не выдержал австралиец — сорвал резаный удар. Мяч ударился в сетку.

14:32

40:40! Россиянин решил сыграть укороченным, но неудачно: австралиец спокойно догнал мяч и отправил его за спину Медведеву!

14:31

30:40! Де Минор резко изменил направление атаки, Медведев с трудом догнал мяч, но отправил его в аут. Австралиец отыграл уже два брейк-поинта!

14:31

15:40! Даниил не смог принять подачу соперника.

14:30

0:40! Австралиец снова ошибся с бэкхенда — попал в сетку. Тройной брейк-поинт у Медведева.

14:30

0:30! Де Минор не попал с бэкхенда по задней линии.

14:29

0:15!

14:29

Матч начался! Алекс де Минор на подаче.

14:20

Теннисисты уже на корте, идет разминка!

14:10

Медведев и де Минор впервые сыграют между собой на грунте. Все предыдущие встречи между ними проходили на харде, и россиянин победил шесть раз на своем любимом покрытии, а австралиец — два раза.

14:00

Здравствуйте, уважаемые любители тенниса! Сегодня Даниил Медведев продолжает свой путь на «Ролан Гаррос» матчем с Алексом де Минором (11-я ракетка мира).

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