Медведев сражается с мощным австралийцем в 1/8 финала «Ролан Гаррос». LIVE

0:30! Де Минор очень коротко ударил, Медведев вышел к сетке и смэшем отправил мяч в противоположную часть корта.
0:15! Де Минор ошибается на своей подаче — пытался с форхенда попасть по боковой линии, но угодил в сетку.
30:0! Де Минор ошибся на ровном месте, послав мяч в сетку! А ведь до этого он здорово атаковал с форхенда: Медведев с трудом догнал мяч и отбил «свечой».
Больше у Медведева! Соперники долго обменивались высокими ударами, и в конце концов не выдержал австралиец — сорвал резаный удар. Мяч ударился в сетку.
40:40! Россиянин решил сыграть укороченным, но неудачно: австралиец спокойно догнал мяч и отправил его за спину Медведеву!
30:40! Де Минор резко изменил направление атаки, Медведев с трудом догнал мяч, но отправил его в аут. Австралиец отыграл уже два брейк-поинта!
Медведев и де Минор впервые сыграют между собой на грунте. Все предыдущие встречи между ними проходили на харде, и россиянин победил шесть раз на своем любимом покрытии, а австралиец — два раза.