По стопам Шараповой: 17-летняя Андреева играет свой первый полуфинал «Шлема» против Паолини. LIVE

18:00

Паолини — 15-я ракетка мира, Андреева занимает 38-е место в рейтинге WTA, и тем не менее именно россиянку многие считают фаворитом сегодняшнего матча. Это ее первый полуфинал на турнирах «Большого шлема», но в столь юном возрасте на «Ролан Гаррос» сюда не добирались 27 лет! В таком возрасте здесь в полуфинале играла Мартина Хингис!