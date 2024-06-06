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По стопам Шараповой: 17-летняя Андреева играет свой первый полуфинал «Шлема» против Паолини. LIVE

«Ролан Гаррос». Женщины. Полуфинал. Паолини (Италия) — Андреева (Россия). ОНЛАЙН

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Lisi Niesner/REUTERS
В полуфинале «Ролан Гаррос» 17-летняя россиянка Мирра Андреева сражается с итальянкой Жасмин Паолини. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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19:22

Аут по длине у россиянки — 5:1.

19:21

Был шанс, но пробила Мирра в сетку — больше.

19:21

Достала Паолини мяч — 40:40.

19:20

В затяжном розыгрыше атаками дожидается аута под длине от соперницы Андреева — 30:40, брейк-пойнт.

19:20

Отыгрывается подачей Жасмин — 30:30.

19:19

Обменялись розыгрышами соперницы — 15:30.

19:18

Попадает на вылет Андреева в первом розыгрыше на чужой подаче — 0:15.

19:16

Ошибается Андреева и отдает еще одну свою подачу — 4:1, с двумя брейками впереди Паолини.

19:15

Атаковала в свободный корт с бэкхенда россиянка, но пробила в аут по длине — 15:40, двойной брейк-пойнт.

19:15

Подставляется под атаку соперницы Андреева. Естественно, погасила полусвечку итальянка — 15:30.

19:14

Красиво отыгрывается Мирра — 15:15.

19:14

Неудачно начинает гейм на своей подаче россиянка — 0:15.

19:13

Била обратным кроссом на вылет россиянка, но попала в коридор — 3:1. Подтвердила Паолини брейк.

19:12

Но тут Мирра бьет в аут сама — 40:30.

19:11

Какой классный розыгрыш на высоких скоростях провела Андреева! Погоняла соперницу по корту и в итоге выжала из нее аут по длине — 30:30. Час продолжается матч.

19:10

Отличная подача Жасмин — 30:15.

19:10

Андреева атакует, но пробивает в аут — 15:15.

19:10

Срывает итальянка удар после классного приема Андреевой — 0:15.

19:08

А вот тут после приема соперницы не обрабатывает мяч Мирра — 2:1, и во второй партии итальянка впереди с брейком.

19:07

Ух! Не слишком удачно Андреева укоротила, но сумела сократить дистанцию и закрыла с лета — 30:40, остался один брейковый мяч у Паолини.

19:07

Аут с приема второй подачи у Жасмин — 15:40, один брейк-пойнт Андреева отыграла.

19:06

Двойная ошибка — 0:40, тройной брейк-пойнт у Паолини!

19:05

Не очень хорошая подача и резкая атака итальянки — 0:30.

19:05

В сетку пробивает Андреева после приема соперницы — 0:15.

19:04

Нет приема — 1:1.

19:04

А теперь Паолини сначала реализовывает атаку, а затем дожидается ошибки россиянки — 40:30.

19:02

Два подряд розыгрыша за Андреевой — 15:30.

19:01

Паолини хороша в атаке — 15:0.

19:00

Попадает в боковую линию с приема итальянка, но и Андреева в ответ делает то же самое, причем на вылет — 0:1.

19:00

Долгий розыгрыш в атаке выигрывает Паолини — 40:30.

18:59

Еще одно очко за Миррой — 40:15.

18:58

В обоюдоостром теннисе Паолини бьет в сетку — 30:15.

18:57

Андреева начала свою первую подачу во втором сете с выигранного очка, но дальше итальянка заставила ее бегать, и успешно — 15:15.

18:55

Все решил один брейк, который сделала итальянка. Но шансов у соперниц было куда больше. Очень нервная игра, особенно в начале. Но и к концу сета соперницы не вполне убрали зажатость. Посмотрим, как пойдет второй сет.

18:53

Подачей заканчивает партию в свою пользу Паолини — 6:3!

18:52

Нет приема — 40:15, это двойной сетбол итальянки.

18:52

Не справляется с размашистыми форхендами россиянки соперница — 30:15.

18:52

Небольшой аут у Андреевой — 30:0.

18:51

Идет вперед с подачи Паолини и забивает с хафкорта обратным кроссом с форхенда — 15:0. Итальянка вышла подавать на сет!

18:50

Снова не попадает Жасмин, хоть и не очень верит в это — 5:3.

18:50

Аут у Паолини из обороны — 40:30.

18:49

Не перебрасывает через сетку укороченный Андреева — 30:30.

18:49

Аут по длине у итальянки — 30:15.

18:48

Пытается ускорить обмен ударами россиянка и не попадает — 15:15.

18:47

Андреева попадает на вылет обратным кроссом в первом розыгрыше на своей подаче — 15:0.

18:46

Аут с приема у Андреевой — 5:2, удержала опять свою подачу итальянка, хоть и снова с трудом.

18:45

Отыгралась Мирра, но итальянка тут же заработала больше, классно пробив на вылет с форхенда.

18:45

Отличная подача — больше.

18:45

Аут по длине у итальянки после глубокого приема Мирры — ровно.

18:44

Срывает Мирра бэкхенд, пытаясь атаковать — больше.

18:44

Блестящим укороченным отыгрывается итальянка — ровно.

18:43

Еще одна ошибка Паолини — меньше, еще брейк-пойнт!

18:43

Ошибается свечкой Андреева — ровно.

18:42

Вроде вела Мирра розыгрыш, но итальянка классно ответила, и Андреевой чуть повезло — после ее удара мяч зацепил заднюю линию. А дальше россиянка все сделала четко и пробила с бэкхенда на вылет — меньше, это брейк-пойнт.

18:41

Классно повела игру россиянка, и после ее перевода по линии добежавшая Паолини не попала по длине — 40:40.

18:40

Обмен мощными ударами, и итальянка стреляет в сетку — 40:30.

18:40

Красивый розыгрыш, и в конечном счете Андреева красиво ловит соперницу на противоходе могучим форхендом — 40:15.

18:39

В сетку принимает Андреева — 40:0.

18:39

Попадает Жасмин, а россиянка в ответ — нет. 30:0.

18:38

Обводит Паолини россиянку свечкой. Та добегает, но своей свечой не попадает по ширине — 15:0.

18:37

Ух! Эйсом заканчивает гейм Мирра — 4:2.

18:37

Опасный был момент, но Паолини не смогла обвести вышедшую вперед россиянку — больше.

18:36

Не справляется с давлением итальянки Мирра — 40:40.

18:36

Жасмин проводит хорошую атаку после приема — 40:30.

18:35

Еще один плохой укороченный россиянки, но соперница ошибается в ответ — 40:15.

18:34

Пытается укоротить Мирра после приема соперницы, но не перебрасывает сетку — 30:15. 12-4 уже по невынужденным ошибкам «в пользу» россиянки.

18:34

Свою подачу Мирра начинает хорошо — 30:0.

18:31

С огромным трудом, но все же подтверждает брейк Паолини после удара россиянки в сетку переводом с бэкхенда слева — 4:1.

18:31

И снова ошибается Мирра — больше.

18:30

Отыгрывается Паолини в атаке — ровно.

18:29

Самый долгий пока розыгрыш матча заканчивается аутом по длине от итальянке — меньше, брейк-пойнт опять.

18:29

Ошибка Андреевой с приема — 40:40.

18:28

Жасмин оказывается в обороне, но все попадает, а соперница в итоге бьет в аут по длине — 30:40, есть еще брейк-пойнт у россиянки.

18:28

Нервничает и Паолини, ошибается — 15:40, двойной брейк-пойнт у Мирры.

18:27

Опять агрессивный прием, и дальше заставляет Андреева соперницу бегать. Недолго — сетка у итальянки из обороны. 15:30.

18:27

И снова ошибка Андреевой — 15:15.

18:26

А вот на чужой подаче россиянка начинает отличной атакой — 0:15.

18:25

Осторожными ударами обменивались, пока Мирра, решив обострить, не пробила в сетку — 3:1, Паолини повела с брейком.

18:25

И снова ошибка россиянки — 30:40, брейк-пойнт у Паолини.

18:24

Снова Андреева хороша в атаке — 30:30.

18:23

Двойная ошибка от Андреевой — 15:30.

18:23

Мирра отыгрывается в атаке — 15:15.

18:22

Отменный прием итальянки — 0:15.

18:21

Странный розыгрыш. Андреева из выгодного положения оказалась в обороне и в итоге не справилась с атаками итальянки — 2:1.

18:20

Снова ошибается Андреева — 40:30.

18:19

Плохой прием Мирры, аут по длине — 30:30.

18:19

Ох, шикарно атакует Паолини в самую боковую линию после приема Андреевой — 15:30.

18:18

Андреева здорово начинает гейм на чужой подаче, выигрывая два розыгрыша подряд — 0:30.

18:17

Андреева идет к сетке и уверенно разбирается — 1:1.

18:17

Хороша россиянка в фирменной атакующей игре на задней линии — 40:15.

18:16

Остановила Мирра розыгрыш, посчитав, что соперница не попала по длине. Так и было — 30:15.

18:15

Волнуется Андреева. Не попала сейчас по мячу, оказавшись в не самой удобной позиции — 15:15.

18:15

Паолини тоже ошибается с приема — 0:15.

18:14

Еще один аут Андреевой завершает первый гейм — 1:0.

18:13

Вышла Мирра к сетке и вроде держала розыгрыш в руках, но пробила в аут по длине с лета в открытый корт — 40:15.

18:13

В аут принимает россиянка, пытаясь сыграть агрессивно — 30:15.

18:12

Первое очко за Андреевой, но итальянка тут же отыгрывается — 15:15.

18:11

Паолини выходит на подачу.

18:10

Уже на корте теннисистки, идет разминка.

18:05

Теннисистки встречались друг с другом только однажды, но совсем недавно — на престижном турнире WTA 1000 в Мадриде Андреева победила в 1/8 финала — 7:6 (7-2), 6:4.

18:00

Паолини — 15-я ракетка мира, Андреева занимает 38-е место в рейтинге WTA, и тем не менее именно россиянку многие считают фаворитом сегодняшнего матча. Это ее первый полуфинал на турнирах «Большого шлема», но в столь юном возрасте на «Ролан Гаррос» сюда не добирались 27 лет! В таком возрасте здесь в полуфинале играла Мартина Хингис!

17:55

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В полуфинале женского «Ролан Гаррос» встречаются итальянка Жасмин Паолини и россиянка Мирра Андреева. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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