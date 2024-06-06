По стопам Шараповой: 17-летняя Андреева играет свой первый полуфинал «Шлема» против Паолини. LIVE

В затяжном розыгрыше атаками дожидается аута под длине от соперницы Андреева — 30:40, брейк-пойнт.
Атаковала в свободный корт с бэкхенда россиянка, но пробила в аут по длине — 15:40, двойной брейк-пойнт.
Подставляется под атаку соперницы Андреева. Естественно, погасила полусвечку итальянка — 15:30.
Била обратным кроссом на вылет россиянка, но попала в коридор — 3:1. Подтвердила Паолини брейк.
Какой классный розыгрыш на высоких скоростях провела Андреева! Погоняла соперницу по корту и в итоге выжала из нее аут по длине — 30:30. Час продолжается матч.
А вот тут после приема соперницы не обрабатывает мяч Мирра — 2:1, и во второй партии итальянка впереди с брейком.
Ух! Не слишком удачно Андреева укоротила, но сумела сократить дистанцию и закрыла с лета — 30:40, остался один брейковый мяч у Паолини.
Попадает в боковую линию с приема итальянка, но и Андреева в ответ делает то же самое, причем на вылет — 0:1.
Андреева начала свою первую подачу во втором сете с выигранного очка, но дальше итальянка заставила ее бегать, и успешно — 15:15.
Все решил один брейк, который сделала итальянка. Но шансов у соперниц было куда больше. Очень нервная игра, особенно в начале. Но и к концу сета соперницы не вполне убрали зажатость. Посмотрим, как пойдет второй сет.
Идет вперед с подачи Паолини и забивает с хафкорта обратным кроссом с форхенда — 15:0. Итальянка вышла подавать на сет!
Вроде вела Мирра розыгрыш, но итальянка классно ответила, и Андреевой чуть повезло — после ее удара мяч зацепил заднюю линию. А дальше россиянка все сделала четко и пробила с бэкхенда на вылет — меньше, это брейк-пойнт.
Классно повела игру россиянка, и после ее перевода по линии добежавшая Паолини не попала по длине — 40:40.
Красивый розыгрыш, и в конечном счете Андреева красиво ловит соперницу на противоходе могучим форхендом — 40:15.
Пытается укоротить Мирра после приема соперницы, но не перебрасывает сетку — 30:15. 12-4 уже по невынужденным ошибкам «в пользу» россиянки.
С огромным трудом, но все же подтверждает брейк Паолини после удара россиянки в сетку переводом с бэкхенда слева — 4:1.
Самый долгий пока розыгрыш матча заканчивается аутом по длине от итальянке — меньше, брейк-пойнт опять.
Жасмин оказывается в обороне, но все попадает, а соперница в итоге бьет в аут по длине — 30:40, есть еще брейк-пойнт у россиянки.
Опять агрессивный прием, и дальше заставляет Андреева соперницу бегать. Недолго — сетка у итальянки из обороны. 15:30.
Осторожными ударами обменивались, пока Мирра, решив обострить, не пробила в сетку — 3:1, Паолини повела с брейком.
Странный розыгрыш. Андреева из выгодного положения оказалась в обороне и в итоге не справилась с атаками итальянки — 2:1.
Вышла Мирра к сетке и вроде держала розыгрыш в руках, но пробила в аут по длине с лета в открытый корт — 40:15.
Теннисистки встречались друг с другом только однажды, но совсем недавно — на престижном турнире WTA 1000 в Мадриде Андреева победила в 1/8 финала — 7:6 (7-2), 6:4.
Паолини — 15-я ракетка мира, Андреева занимает 38-е место в рейтинге WTA, и тем не менее именно россиянку многие считают фаворитом сегодняшнего матча. Это ее первый полуфинал на турнирах «Большого шлема», но в столь юном возрасте на «Ролан Гаррос» сюда не добирались 27 лет! В таком возрасте здесь в полуфинале играла Мартина Хингис!