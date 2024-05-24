Конец гегемонии «Зенита»? Все расклады чемпионской гонки перед последним туром РПЛ «Динамо» достаточно сыграть вничью для первого чемпионства за 48 лет

На победу в Российской премьер-лиге перед последним туром претендуют сразу три команды: «Динамо», «Зенит» и «Краснодар». Причем больше всех шансов у «Динамо», которое зависит только от собственной игры и не должно ждать осечки соперников. Однако проблема здесь в том, что в финальном туре бело-голубые играют со своим прямым конкурентом — «Краснодаром», который явно приложит все усилия для победы. «Газета.Ru» рассказывает обо всех раскладах борьбы за золото в чемпионате России.

Необычная гонка

Чемпионская гонка в Российской премьер-лиге в этом году кого-то раздражает, но большинству по душе, — особенно если речь идет о нейтральных болельщиках. Кто-то, как комментатор Константин Генич, называет происходящее «кинокомедией», но одно абсолютно точно: борьба за титул РПЛ в сезоне-2023/24 получилась уникальной.

На золотые медали перед последним туром претендуют сразу три клуба: столичное «Динамо», санкт-петербургский «Зенит» и «Краснодар». Причем в предыдущий уикенд все они разом выиграли в одном туре впервые за последний месяц.

Можно было сказать, что они собрались в решающий момент, но в этой борьбе решающим становится каждый тур — и уже давно. Несмотря на это, ранее у команд шли осечка за осечкой.

«Краснодар» подошел к весенней части чемпионата лидером турнирной таблицы, однако за 11 сыгранных в 2024 году туров одержал всего четыре победы, выдав по ходу дела серии из четырех и трех матчей без побед.

«Зенит» начал куда лучше. Сначала была напряженная нулевая ничья со «Спартаком», затем выездная крупная победа над «Уралом», а после ничьей с «Крыльями Советов» в третьем весеннем туре команда Сергея Семака одержала три победы в чемпионате подряд. В том числе сине-бело-голубым удалось обыграть своего прямого конкурента — «Краснодар» (2:1), прихватив в эту серию также матчи Кубка России со «Спартаком», закончившиеся выходом петербуржцев в следующий раунд турнира.

В тот момент казалось, что «Зенит» точно выиграет свой шестой чемпионский титул подряд, но затем у подопечных Семака последовали три поражения в четырех матчах при одной ничьей. Самой главной здесь была неудача в московском матче с «Динамо» с единственным поздним голом Константина Тюкавина (1:0).

«Динамо», изначально отстававшее от дуэта лидеров, начало весну с двух побед, но затем уступило в трех встречах кряду и вроде бы окончательно попрощалось с надеждами на чемпионство. Ан нет. К последнему туру бело-голубые подошли, имея серию из шести побед подряд, включая тот успех в матче с «Зенитом».

Команда Марцела Лички не раз демонстрировала характер, отыгрываясь по ходу встреч. Квинтэссенцией этого стали противостояния с аутсайдерами «Сочи» и «Балтикой». В обоих поединках динамовцы уступали в начале добавленного времени со счетом 1:2, но в итоге не просто отыгрывались, а вырывали три очка.

Уникальный сезон

В итоге к последнему туру «Динамо» подошло на первом месте в ситуации, когда все в его руках. Хотя болельщики клуба все равно не верят до конца в возможность титула, которого их команда не видела уже 48 лет, — еще с первенства Советского Союза.

В данный момент у «Динамо» 56 очков, «Зенит» набрал 54 балла, у «Краснодара» в активе 53 очка. При этом в последнем туре «Краснодар» принимает на своем поле именно «Динамо», в то время как «Зенит» в Санкт-Петербурге встретится с крепким, но уже не мотивированным в турнирном плане «Ростовом».

Возможный максимум у чемпиона этого сезона составляет 59 очков. Меньше обладатель титула набирал в прошлый раз в 2006 году, когда ЦСКА и «Спартак» заработали за 30 туров по 58 баллов, и армейцы стали первыми по личным встречам. Для сравнения: в сезоне-2016/17 финишировавшие на первых трех местах «Спартак», ЦСКА и «Зенит» набрали больше 60 очков.

Если «Динамо» выиграет титул — это будет уникальное чемпионство еще и потому, что никогда раньше чемпион не играл так плохо в обороне.

Бело-голубые допускают аномально много моментов у своих ворот, из-за чего им зачастую и приходится переворачивать матчи.

Для «Зенита» чемпионство может стать шестым подряд, и тогда сине-бело-голубые повторят рекорд «Спартака» эпохи Олега Романцева, выигравшего шесть чемпионатов России кряду с 1996 по 2001 годы.

Ну а «Краснодар» в принципе никогда в своей истории не финишировал на первом месте, и даже сейчас кажется, что близость победы сыграла с «быками» злую шутку: не выдержали давления.

Расклады на финише

Очная встреча «быков» с динамовцами в Краснодаре одновременно упрощает расклады на финише и придает интриге последнего тура особой пикантности. Очевидно, что все будут мотивированы, а произойти может все что угодно.

При этом «Динамо» для победы в чемпионате достаточно просто сыграть вничью. В этом случае между командой Лички и «Краснодаром» останется дистанция в три балла, а «Зенит» при своей победе над «Ростовом» сравняется по очкам с бело-голубыми. Вот только подопечные Семака уступили в обеих встречах «Динамо» в этом розыгрыше РПЛ, а потому будут ниже при равенстве очков.

Сохранить титул у клуба из Северной столицы получится только при собственной победе и поражении динамовцев. В целом и такой вариант не выглядит фантастическим.

Тем более что «Краснодар» в первом круге выиграл у бело-голубых в Москве, а потому сейчас при своей победе в последнем туре обойдет «Динамо» в таблице по дополнительным показателям. И тогда парням Мурада Мусаева останется ждать осечки «Зенита». Любые набранные «Ростовом» в Санкт-Петербурге очки — и титул достанется либо «Динамо», либо «Краснодару».

Интересно, что на данный момент только одна команда во всей РПЛ уже зафиксировала свою позицию — это «Ахмат», расположившийся на десятой строчке. Все остальные могут поменять свои строчки, хотя для «Сочи» что текущее 16-е место, что возможное 15-е будут означать прямой вылет из высшего дивизиона.