«Позорит республику»: почему бойца ММА расстреляли в Махачкале

Участник Олимпийских игр — 2012, боец поп-ММА Залимхан Юсупов получил огнестрельные ранения в ходе конфликта в Махачкале. По информации СМИ, на него напали прохожие, обвинившие спортсмена в употреблении алкоголя и запрещенных веществ и заявившие, что он «позорит республику». Боец и блогер Артем Тарасов в комментарии «Газете.Ru» заявил, что Юсупов в поп-ММА создал себе образ одизной личности, но люди не знают, каков он на самом деле.

«Позорит республику»

Боец поп-ММА Залимхан Юсупов получил четыре огнестрельных ранения в Махачкале. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, инцидент произошел на улице: к спортсмену, находившемуся в состоянии алкогольного опьянения, подошли несколько молодых людей, завязалась словесная перепалка. Юсупова обвинили в употреблении наркотических веществ и заявили, что он позорит спорт и республику.

На этом нападавшие не остановились; они достали огнестрельное оружие и четыре раза выстрелили в Юсупова. Пули попали в ногу и руку.

Бойца экстренно госпитализировали, он перенес операцию и остается под контролем врачей.

Немного иную версию случившегося предлагает Telegram-канал SHOT. Со ссылкой на супругу бойца источник пишет, что конфликт произошел в одном из кафе Махачкалы. Юсупов после оскорблений в свой адрес ударил одного из подошедших, после чего получил пулевые ранения. Также источник отмечает, что стрелявшие в Юсупова сами пришли в полицию с повинной и были задержаны.

Неудача на Олимпиаде, допинг, переход в ММА, скандалы

Спортивная карьера Юсупова не изобилует высокими достижениями, однако в профессиональном спорте он все же сумел заявить о себе — пусть и не в составе сборной России. Изначально выступая за нее, в мае 2012 года он перешел в национальную команду Таджикистана и именно ее представлял на соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 66 кг на Олимпийских играх 2012 года.

На Играх борец успешно стартовал, победив в первом раунде россиянина Алана Гогаева. Однако затем проиграл представителю Канады Аислану Веранесу и завершил выступление на турнире.

В числе прочих достижений Юсупова — пятое место на чемпионате мира по борьбе — 2014. В том же году он завоевал серебро Азиатских игр, однако год спустя получил четырехлетнюю дисквалификацию из-за положительной допинг-пробы и лишился этой медали.

После этого Залимхан решил окончательно перейти в ММА. Помимо базовой вольной борьбы, он развивал навыки боевого самбо и получил звание мастера спорта. Отметим, что в смешанных единоборствах Юсупов дебютировал еще до дисквалификации — в январе 2014 года он провел поединок в рамках промоушена Oplot, удушающим приемом победив Константина Искова в первом раунде. Всего в шести первых боях он одержал пять побед.

Спортсмен выступал во многих промоушенах, в том числе в ACA, AMC Fight Nights, но не закрепился ни в одном из них. Возможно, не в последнюю очередь из-за взрывного характера и скандальных историй, в которые он попадал неоднократно, при этом он сам зачастую был инициатором конфликтов.

Так, в 2022 году прямо на пресс-конференции Hardcore MMA Юсупов применил удушающий прием против бойца Магомеда Зайналова, а затем, когда оппонентов разняли, нанес ему удар в челюсть.

Нынешнее нападение на Юсупова не первое. В июне 2022 года Юсупов проиграл поединок Давуду Магомедову, после чего оскорбил другого бойца, Хадиса Ибрагимова, который пришел поддержать Магомедова. Несмотря на то, что Залимхан затем извинился перед Ибрагимовым, впоследствии он неоднократно провоцировал его, в итоге Юсупова избили прямо на улице, он получил травму головы и был вынужден приостановить тренировки и выступления на полтора месяца. Ибрагимов позже признался, что именно из-за него избили Юсупова.

В последнее время Залимхан готовился к очередному бою. 29 мая у него должен был состояться поединок с иранцем Али Хейбати.

«Когда выключается камера, он становится другим человеком»

Боец поп-ММА, блогер Артем Тарасов, комментируя инцидент, подчеркнул, что Юсупов на публике и вне объективов камер – это разные люди. Он также заметил, что ни одна из существующих версий причин случившегося не кажется ему убедительной.

«Ребята, которые стреляют в бойцов, понимают, что у них нет сил иначе справиться с ними. Не знаю, что нужно было сделать, чтобы один человек стрелял в другого. Зелимхан — достаточно одиозная фигура в поп-ММА, но это образ, за счет которого он живет.

Мне не кажется более убедительной версией, что дагестанцы ополчились на него из-за алкоголя и запрещенных веществ. Это было кафе, это была ночь — и что ребята там делали? Тем более, это произошло в будний день. Наверняка они там не морс пили. Что бы человек там ни делал, это не касается других людей.

Юсупов в мире поп-ММА известен своими выходками, но могу вам сказать, что когда выключается камера, он становится совершенно другим человеком.

И если люди не понимают, что такое кино, в котором Залимхан играет свою роль, то они могли на него напасть. Но мне непонятно, когда ребята из одного региона нападают друг на друга. Для чего это нужно — проучить его? Так точно не проучат. Залимхан мог кому-то не понравится — но, что же, если человек не понравился, надо в него стрелять? Это неправильно по любым понятиям», — заключил Тарасов.