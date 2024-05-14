Я и моя тень: вместо игрока «Барселоны» в «Динамо» мог попасть его близнец Юрист Федореев: с бухарестского «Динамо» могут снять очки за подмену игрока

Курьезный скандал разразился в Румынии: СМИ сообщили, что за бухарестское «Динамо» выступает не экс-игрок «Барселоны» Эдгард Иэ, а его близнец Эделину Иэ. Клуб поспешил назвать эту информацию «фейком и клеветой», однако не исключено, что таким образом он пытается спастись от потери очков и вылета из высшего дивизиона. Спортивный юрист Валерий Федореев разъяснил «Газете.Ru», что грозит клубу и футболисту, если слух все же окажется правдой.

Бухарестское «Динамо» подозревает, что за них выступает не тот игрок, которого они приобрели. По информации издания Fanatik, вместо купленного в прошедшее зимнее трансферное окно экс-игрока каталонской «Барселоны» Эдгарда Иэ за команду на протяжении трех месяцев мог играть его брат-близнец Эделину Иэ.

Подозрения о подмене у сотрудников клуба появились давно: игрок все время отказывался общаться на английском языке, демонстрировать свои документы и проходить ДНК-тест, на котором настаивает клуб.

В случае, если информация о подмене окажется правдой, румынской команде грозят технические поражения во всех матчах, в которых Иэ успел принять участие. Сейчас динамовцы находятся в зоне стыков, и, если обман подтвердится, они лишатся восьми очков и вылетят из высшего дивизиона чемпионата Румынии.

«Фейк и клевета на клуб»

Румынский портал HotNews со ссылкой на пресс-службу «Динамо» утверждает, что в клубе отрицают сомнения в личности Эдгарда Иэ.

«Разговоры о том, что «Динамо» подозревает о переходе не Эдгарда Иэ, а его брата-близнеца Эделино Иэ, — ложь, фейк и клевета на клуб», — говорится в материале.

Как подчеркивает издание, трансфер Иэ осуществлялся в соответствии со всеми правилами через «уважаемое в Европе агентство». Также уточняется, что в отношении автора сообщения о подмене, изначально появившегося в соцсетях и растиражированного мировыми СМИ, уже началось разбирательство, его хотят привлечь к ответственности за серьезный ущерб имиджу клуба.

«С игрока могут взыскать неустойку»

Спортивный юрист Валерий Федореев в разговоре с «Газетой.Ru» подтвердил информацию о возможных технических поражениях «Динамо» в случае подмены игрока. Он отметил, что на клуб могут быть наложены и другие санкции, а самому игроку может грозить неустойка.

«Нужно смотреть регламент чемпионата Румынии. По общим правилам, это невыполнение обязанности по контракту с клубом. Скорее всего, с него взыщут неустойку, а клуб может прекратить контракт.

Теоретически и у клуба будут проблемы, хотя его вины здесь нет. Но клуб не выполнил обязанности по допуску к играм футболиста, с которым был подписан контракт. Скорее всего, команде грозят технические поражения в тех матчах, в которых игрок принимал участие, а также с нее могут дополнительно снять очки. Дисквалифицируют вряд ли, но могут также взыскать штраф», — сказал Федореев.

Дмитрий и Кирилл Комбаровы

close 100% Игроки «Спартака» Кирилл и Дмитрий Комбаровы Антон Денисов/РИА Новости

Близнецы в футболе — нечастое и потому приметное явление. В России одни из самых знаменитых футболистов-близнецов — Дмитрий и Кирилл Комбаровы, известные по выступлениям за «Динамо» и впоследствии игравшие в составе «Спартака».

Они не раз давали интервью, в которых затрагивалась в том числе и тема их схожести, однако речи о подмене на поле никогда не заходило. Кирилл в интервью пресс-службе «Спартака», которое цитирует «Чемпионат», в шутку заявлял, что готов поехать вместо брата на чемпионат Европы. А Дмитрий в разговоре с порталом города Домодедово признавался, что ходил вместо Кирилла на свидания с девушками.

Карьера братьев Комбаровых долгое время шла одним путем, они выступали за молодежные команды «Спартака» и «Динамо», затем присоединились к основе бело-голубых, а после вернулись в «Спартак». Но если Дмитрий стал игроком основы красно-белых и без перерыва играл за команду с 2010 по 2019 год, то Кирилл в «народной команде» не закрепился, отправился в аренду в «Торпедо», а затем стал играть за «Спартак-2». После в его карьере была «Томь», а последним его клубом стал тульский «Арсенал», в системе которого он затем продолжил работу.

В свою очередь Дмитрий со «Спартаком» стал чемпионом страны, затем поиграл за «Крылья Советов», завершил карьеру и начал тренерскую деятельность. В 2024 году он возглавил возрожденный «Спартак-2».

Алексей и Василий Березуцкие

close 100% Игроки ПФК ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие Виталий Белоусов/РИА Новости

Несмотря на очевидное сходство прославленных армейцев, отличить их друг от друга несложно. Причиной тому — травма, которую Василий получил в 2005 году в кубковом матче против ФК «Москва». Он сломал нос, который немного искривился, и это затем позволяло без труда определять, кто из братьев кто.

Эти близнецы в ходе футбольной карьеры практически никогда не разлучались. Разве что Алексей, который не смог стать ключевым игроком для «Торпедо-ЗИЛ», ненадолго уходил в аренду в новороссийский «Черноморец». Но все пиковые этапы карьеры они прошли вместе в ЦСКА и в сборной России: с армейцами они выиграли Кубок УЕФА, шесть раз стали чемпионами России и семь раз выиграли Кубок страны, а с национальной командой завоевали бронзу Евро-2008. В настоящее время Василий развивает тренерскую карьеру, помогая Леониду Слуцкому в китайском «Шанхай Шэньхуа».

Алексей и Антон Миранчуки

close 100% Игроки ФК «Локомотив» Антон и Алексей Миранчуки Алексей Филиппов/РИА Новости

Карьера братьев Миранчуков сейчас в разгаре. Но если Антон с 2013 года защищает цвета «Локомотива» с поправкой на 2016 год, когда он провел сезон в эстонской «Левадии», то у Алексея складывается международная карьера — он покинул «Локо» в 2020 году ради предложения от «Аталанты».

Со стороны российских болельщиков и экспертов не раз звучали критические отзывы в отношении главного тренера бергамасков Джана Пьеро Гасперини, который упорно отказывал Алексею в месте в стартовом составе, несмотря на его очевидную пользу. Ради практики игрок ушел в аренду в «Торино», где стал одним из лучших, но затем вернулся в «Аталанту». Несмотря на по-прежнему противоречивое отношение к футболисту со стороны Гасперини, Алексей Миранчук все же помогает своей команде изо всех сил и готовится к финалу Лиги Европы, где соперником «черно-синих» будет бьющий в этом сезоне рекорд за рекордом «Байер».

Известные близнецы мирового футбола

В мировом футболе известных пар близнецов ненамного больше. Самыми известными считаются голландцы Франк и Роналд де Буры, легенды «Аякса» и «Барселоны». Примечательно, что Франк, уже будучи тренером, привозил «Аякс» в Москву на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы в 2011 году против «Спартака» — голландский гранд проиграл 0:3. Красно-белые, как и 13 годами ранее, одержали выдающуюся победу над «Аяксом» и прошли дальше.

Помнят любители футбола во всем мире и турецких братьев Хамита и Халила Алтынтопов. Оба родились в Германии и имеют двойное гражданство, но выступали именно за сборную Турции. Хотя значительная часть их карьеры прошло в Бундеслиге, Хамит играл в Европе за топ-клубы — и за «Баварию», и за «Реал». Халил таких заманчивых предложений не получал.

Из братьев, ныне продолжающих выступления, стоит выделить Фабио и Рафаэла да Силву. Бразильские близнецы в 2008 году пополнили состав «Манчестер Юнайтед», однако Фабио за неполные шесть лет провел за «манкунианцев» лишь 56 игр во всех турнирах и затем продолжил путешествия по Британским островам, поиграв за «Куинз Парк Рейнджерс», «Кардифф» и «Мидлсбро». С 2018 года выступает за французский «Нант».

Его брат задержался в «МЮ» на сезон дольше, затем также прошел через французскую «Лигу 1», где играл за «Лион». В настоящее время Рафаэл продолжает карьеру на родине в составе «Ботафого».