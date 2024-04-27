Овечкин разбился о Шестеркина: «Вашингтон» в шаге от вылета из Кубка Стэнли Овечкин не набрал очки в третьем матче плей-офф подряд

«Вашингтон» Александра Овечкина в третий раз подряд уступил «Рейнджерс» Артемия Панарина и находится в шаге от вылета. Валерий Ничушкин принес «Колорадо» победу в матче с «Виннипегом», а «Ванкувер» и «Эдмонтон» вышли вперед в противостояниях с «Нэшвиллом» и «Лос-Анджелесом». «Газета.Ru» рассказывает о событиях игрового дня Кубка Стэнли.

«Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 1:3 (счет в серии – 0-3)

Шансы «Вашингтона» в серии против «Рейнджерс» в первом раунде Кубка Стэнли изначально выглядели откровенно призрачными: «Кэпиталз» заскочил на подножку уходящего в плей-офф поезда с последнего места на Востоке с невероятной для выхода в кубковый розыгрыш разностью заброшенных и пропущенных шайб -37, в то время как ньюйоркцы выиграли «Президентс Трофи» за первое место в регулярном чемпионате во всей лиге.

Тем не менее борьбу в выездных играх серии, особенно в первой, подопечные Спенсера Карбери фавориту навязали, но оба раза уступили. Большие надежды болельщики «столичных» связывали с переездом серии в Вашингтон — в конце концов, где побеждать фаворита, если не на родном льду?

Хозяева, подгоняемые своими болельщиками, начали довольно мощно, и защитник Джон Карлсон быстро открыл счет, застав Игоря Шестеркина врасплох броском от синей линии под перекладину, который голкипер должен был брать.

На беду «Кэпс» эта ошибка стала для российского вратаря единственной за весь матч, а в дальнейшем он показал выдающуюся игру, совершив множество шикарных спасений, в том числе во время шести попыток соперников реализовать лишнего.

Кроме того, все обернулось против команды Карбери еще и тем, что всего через 34 секунды после взятия ворот «синерубашечников» те ответили своим голом — Крис Крайдер подправил шайбу после броска Мики Зибанежада.

Более того, ровно через две минуты Барклай Гудроу вывел гостей вперед, причем играли они в тот момент в меньшинстве, а эта шайба оказалась победной.

В первом периоде травму после грязного силового приема Мэтта Ремпе получил защитник «Вашингтона» Тревор ван Римсдайк , причем форвард ньюйоркцев отказался принять вызов на драку от Тома Уилсона.

Во втором периоде шикарный шанс сравнять счет был у Макса Пачьоретти , но Шестеркин успел переместиться и «выбросить» правый щиток, чтобы закрыть шайбе путь в свои ворота. А через некоторое время Винс Трочек в большинстве пробил Чарли Линдгрена, установив окончательный счет.

В третьем периоде зрители голов не увидели, а ближе всех к взятию чужих ворот был Шестеркин. Российский вратарь, прекрасно владеющий клюшкой, попробовал поразить в концовке уже оставленные Линдгреном ворота броском через всю площадку, но шайбу в воздухе поймал не кто иной, как Овечкин.

Правда, больше ничем капитан «Вашингтона» в своей юбилейной, 150-й игре в плей-офф за карьеру отметиться не сумел, хотя провел на льду чуть больше 24 минут. Овечкин четыре раза бросил в створ ворот Шестеркина и совершил три силовых приема, но завершил встречу без очков и с показателем полезности -1.

Не отметились результативными действиями и вашингтонцы Иван Мирошниченко с Александром Алексеевым и лидер «рейнджеров» Артемий Панарин. А вот отразивший 28 из 29 бросков по своим воротам Шестеркин стал первой звездой матча и вышел на пятое место в клубной истории по победам в плей-офф для вратарей, сравнявшись с Джоном Дэвидсоном.

«Колорадо Эвеланш» — «Виннипег Джетс» — 6:2 (счет в серии – 2-1)

Если взглянуть на итоговый счет третьего матча, то можно решить, что «Колорадо», еще в 2022 году бравший Кубок Стэнли, буквально разнес в своем первом домашнем поединке серии «Виннипег». На деле же все было гораздо сложнее.

Эта серия оказалась в буквальном смысле кровавой. В любом случае, хоть «Эвеланш» и выглядит как один из фаворитов всего розыгрыша, «Джетс» финишировали выше, благодаря чему получили преимущество своего поля. Кроме того, «реактивщики» забрали все очные противостояния у соперника в регулярном чемпионате, выиграв на финише вообще со счетом 7:0.

Тем не менее первая канадская часть дуэли в плей-офф закончилась обменом победами, и третий матч в денверском среднегорье решал многое.

Ветеран Зак Паризе своим вторым точным броском в этой серии открыл счет в матче в первом периоде, но хоккеисты «Виннипега» перевернули двумя голами ситуацию во втором отрезке, и перед заключительной 20-минуткой гости вели.

Однако «Колорадо» не остановился, в самом начале отрезка заработал два большинства подряд, причем второе на четыре минуты, и реализовал оба. Вслед за голом Маккиннона свою шайбу, уже третью в противостоянии, оформил Валерий Ничушкин. Российский нападающий получил передачу от Микко Рантанена и с острого угла бросил точно над распластавшимся на льду Коннором Хеллибаком.

После этого «Джетс» полетели вперед и стали раскрываться, а совсем не отсиживавшиеся в обороне хозяева наказывали соперника раз за разом, доведя счет до крупного.

При 6:2 на последней минуте случилась серия стычек, в том числе с участием еще одного российского форварда «лавины» Якова Тренина, а также драка Майлза Вуда с Адамом Лаури. Ну а «вишенкой» на этом «торте» стала порезанная в еще одной потасовке коньком рука защитника «Виннипега» Брендана Диллона, из-за чего лед после сирены был обильно залит кровью. В четвертой игре, видимо, снова будет очень жарко.

«Нэшвилл Предаторз» — «Ванкувер Кэнакс» — 1:2 (счет в серии – 1-2)

Переместившись из Ванкувера в Нэшвилл, соперники словно поменялись местами. Теперь уже «Предаторз» мощно давили, а «Кэнакс» в основном отбивались и выживали под этим давлением. Удивительно, но результат матча снова оказался в пользу команды, которая заблокировала 30 бросков соперника.

Важную роль в победе «Кэнакс», вернувшей им преимущество своей площадки в серии, стали действия номинально второго голкипера Кейси ДеСмита на последнем рубеже, а также игра россиянина Никиты Задорова, отыгравшего 20:46 (второе время среди защитников «косаток»), заблокировавшего один бросок и проведшего четыре силовых приема.

Илья Михеев за 13:39 на льду по разу бросил в створ ворот и ударил соперника, внеся работоспособностью свой вклад в успех команды Рика Токкета.

Заброшенными шайбами же отметились лидеры Джей Ти Миллер и Брок Босер, реализовавшие большинство. Гол Люка Эвангелисты в концовке обострил интригу, но не помог «хищникам» уйти от поражения.

«Лос-Анджелес Кингз» — «Эдмонтон Ойлерз» — 1:6 (счет в серии – 1-2)

92 штрафных минуты и 68 бросков на двоих набрали «Лос-Анджелес» и «Эдмонтон» в третьем матче своей серии первого раунда. Вряд ли этому стоит удивляться, ведь соперники сходятся на этой стадии уже третий год подряд и прекрасно знают друг друга.

В двух предыдущих случаях дальше проходил «Эдмонтон», он повел в серии и на этот раз . Причем по игре «Кингз» снова, как и в первой их трех состоявшихся уже игр, ничего не смогли противопоставить сопернику, быстро отстав в счете и уже не догнав.

Защитник «королей» Владислав Гавриков отыграл 20:06, нанес один бросок, провел два силовых приема, заблокировал один бросок соперников и заработал показатель полезности -1.