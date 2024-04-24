Овечкин допустил роковую ошибку и подставил «Вашингтон» Тренер «Вашингтона» Карбери: Овечкин находится не в своей тарелке

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин подарил шайбу сопернику и позволил «Нью-Йорк Рейнджерс» организовать победный гол в свои ворота. «Столичные» потерпели второе поражение в первом раунде плей-офф НХЛ (3:4), а сам Овечкин нанес лишь один бросок в створ и не отличился результативными действиями. Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери во время матча кричал на россиянина, а после игры заявил, что Овечкин находится «не в своей тарелке».

Овечкин «привез» победный гол «Рейнджерс»

«Вашингтон Кэпиталз» из рук вон плохо начал серию первого раунда плей-офф против «Нью-Йорк Рейнджерс» — с обидного поражения со счетом 1:4.

Во втором матче «столичные» горели желанием исправиться и блестяще начали игру: 23-летний канадский нападающий «Вашингтона» Коннор Макмайкл открыл счет уже на шестой минуте (1:0), а Александр Овечкин был одним из самых активных игроков на площадке.

Однако «Рейнджерс» быстро пришли в себя и спустя всего три минуты сравняли счет, а вскоре и вышли вперед — 2:1.

«Вашингтон» сумел проявить характер и уже в начале второго периода восстановил статус-кво благодаря собственному большинству — Дилан Строум замкнул передачу на дальней штанге (2:2).

Казалось, что «столичные» теперь не отпустят оппонента, но собственные глупые ошибки привели к краху команды.

Сначала опытнейший защитник Джон Карлсон зачем-то толкнул соперника клюшкой в спину на пятаке и получил двухминутное удаление на ровном месте.

Нападающий «Рейнджерс» Джек Рослович с удовольствием реализовал это большинство, попав точно в ближнюю «девятку» — 3:2.

Затем «Вашингтон» сам заработал численное преимущество благодаря удалению защитника «синерубашечников» Эрика Густаффсона, но вместо того, чтобы сравнять счет, пропустил шайбу в большинстве!

И главным виновником этого конфуза стал Овечкин.

Нападающий принял шайбу в средней зоне, а когда Мика Зибанеджад угрожающе приблизился к нему с явными намерениями вступить в отбор, россиянин отдал крайне неуклюжий пас и отправил снаряд прямо в клюшку сопернику.

В итоге Зибанеджад и Крис Крайдер за пару секунд разорвали всю оборону «Вашингтона» передачами в касание, а накативший вторым темпом К'Андре Миллер поразил ворота — 4:2. Это была безумно красивая контратака в стиле мадридского «Реала», которая прибила «Кэпиталз» морально.

За восемь минут до конца основного времени Том Уилсон сумел ненадолго вернуть надежду «Вашингтону», отлично зарядив под перекладину — 3:4.

Однако сравнять счет «столичные» так и не смогли и потерпели второе поражение подряд в этом противостоянии.

Вдвойне обидно, что Овечкин на данный момент — один из худших игроков в составе своей команды.

За два матча он лишь один раз сумел направить шайбу в створ, не набрал ни одного результативного балла и даже «привез» победный гол соперника.

После этого провала российский капитан «Вашингтона» признал, что ему нужно играть надежнее.

«В той ситуации произошел довольно странный отскок шайбы, Зибанеджад сыграл клюшкой по клюшке. Все сложилось удачно для «Рейнджерс».

«Я должен действовать надежнее — особенно в таких моментах», — цитирует Овечкина журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер в своих соцсетях.

Также россиянин отметил, что «Вашингтону» не стоит терять надежду.

«Мы все знаем, что способны хорошо играть против «Рейнджерс». Нас подвели ошибки, неудачный отскок от бортов. Нам просто нужно держаться вместе. Да, будет нелегко, но и им тоже будет непросто», — цитирует Великую Восьмерку пресс-служба НХЛ.

Тренер накричал на Овечкина

Известный хоккейный журналист ESPN Грег Вышински написал, что по ходу матча главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери повышал голос на Овечкина и явно был недоволен его игрой.

«Я не уверен, что когда-либо слышал, чтобы тренер «Вашингтона» когда-то кричал Овечкину так, как сегодня Карбери», — написал Вышински в социальных сетях.

После матча Карбери отметил, что российский капитан «столичных» никак не может найти свою игру.

«В первых двух матчах Алекс был немного не в своей тарелке. Он прилагает усилия, но пока у него не получается», — приводит слова Карбери журналистка Сильбер.

При этом главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт подчеркнул, что его команда уделяет отдельное внимание тому, чтобы закрыть Овечкина.

«Это игрок, который может изменить ход встречи. Мы держим это в голове и делаем все возможное, чтобы сдержать его», — цитирует Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

Панарин влетел в голову сопернику

Главная звезда «Рейнджерс» Артемий Панарин так же, как Овечкин, не отличился результативными баллами в этом матче, но зато угодил в скандал.

В третьем периоде россиянин применил жесткий силовой прием к нападающему «Вашингтона» Ти Джею Оши: со всей силы толкнул плечом в корпус и по касательной задел шлем, так что голова американца заболталась, словно болванчик, после чего он рухнул на лед.

Игроки «столичных» тут же бросились разбираться с Панариным, и по итогу остались в меньшинстве: Коннор Макмайкл был удален на две минуты за чрезмерную агрессию.

А вот Панарина судьи решили никак не наказывать: на видеоповторе видно, что он не целился в голову Оши и почти ее не задел.

Представители «Вашингтона» не стали сильно возмущаться этим решением после матча, но отметили, что ситуация получилась неоднозначной.

«Очевидно, что Панарин не грязный игрок, но нам показалось, что это был удар в голову.

Кроме того, Оши пришлось покинуть лед, чтобы пройти проверку на сотрясение мозга, а у нас еще и удалили игрока», — подчеркнул Дилан Строум.

«Я не видел полностью сам эпизод, только самую концовку, и это выглядело так, что Панарин намеренно шел на Оши», — отметил Том Уилсон.

Третий матч серии между «Вашингтоном» и «Рейнджерс» пройдет в ночь с 26 на 27 апреля в столице США. «Столичным» жизненно необходима первая победа.