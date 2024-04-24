Голкипер Федотов об НХЛ: я отдал долг Родине, у меня есть возможность реализовать мечту

Голкипер «Филадельфии Флайерз» Иван Федотов оценил свой переезд в Национальную хоккейную лигу (НХЛ) и заявил о возможности реализовать мечту. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Я честно отдал долг Родине. И мы пришли к общему выводу, что у меня есть возможность реализовать свою мечту, к которой я всегда стремился. Надеюсь на понимание со стороны окружающих. Что люди все-таки с уважением отнесутся к целеустремленности и определенным амбициям, которые могут быть у спортсменов», — заявил Федотов.

Перед стартом сезона-2022/23 Федотов подписал контракт с «Филадельфией». Однако он пропустил сезон целиком из-за службы в российской армии. 9 июля 2023 года Континентальная хоккейная лига (КХЛ) зарегистрировала контракт голкипера Ивана Федотова с ЦСКА. До этого, 3 июля, заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил, что у голкипера есть действующий контракт с клубом «Филадельфия Флайерз».

В итоге Федотов провел сезон в ЦСКА. Он сыграл в 44 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), пропустив 105 шайб.

Федотов дебютировал за «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Йорк Айлендерс». Его команда потерпела поражение в овертайме со счетом 3:4. Всего он провел в НХЛ три матча, отразив 81,1% бросков при коэффициенте надежности 4,95. 23 апреля команда объявила о подписании нового контракта с голкипером.

Ранее Александр Овечкин вошел в топ-100 по сыгранным матчам в плей-офф НХЛ.