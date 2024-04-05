«Некорректно и безобразно»: глава ОКР назвал россиян на Олимпиаде «командой иноагентов»

Президент ОКР Станислав Поздняков назвал российских спортсменов, планирующих выступить в нейтральном статусе на Олимпийских играх, «командой иноагентов». В частности он упомянул теннисистов, которые «живут за рубежом» и «осуждают политику своей страны». Четвертая ракетка мира Даниил Медведев в ответ заявил, что «каждый человек имеет право на мнение», а заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова резко раскритиковала главу комитета.

«Команда иноагентов»

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал высказывание главы Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главного тренера национальной команды Ирины Винер об участии российских атлетов в Олимпийских играх в нейтральном статусе. Винер назвала таких спортсменов «командой бомжей», и Поздняков заявил, что разделяет и поддерживает ее позицию, отметив лишь, что использовал бы иную терминологию.

«Единственное, не соглашусь с определением «команда бомжей» конкретно в случае теннисистов, которые большую часть времени живут за рубежом, там же зарабатывают, утверждают при этом, что «играют за себя», осуждают политику своей страны и СВО.

Так что правильнее, с моей точки зрения, — «команда иноагентов». Для которой точно не возникнет никаких препятствий представлять на Олимпиаде самих себя.

Тем более, что индивидуальное олимпийское предпринимательство сейчас активно пропагандируется из Лозанны», — написал Поздняков в Telegram.

Руководитель ОКР добавил, что с уважением относится к достижениям российских теннисистов на кортах. При этом, подчеркнул Поздняков, их подходы с «человеческой и гражданской точек зрения» отличаются от его мнения.

Винер со своим заявлением выступила еще в конце марта. Однако реакция президента ОКР спровоцировала новую волну обсуждений этой ситуации. Так, издание Readovka опубликовало колонку, автор которой выражает солидарность с позицией Позднякова, призывая нейтральных спортсменов и вовсе не возвращаться с Олимпиады в Россию.

«Сказавший «А» должен сказать «Б». Отказался от Родины, так отчего бы не присягнуть ее врагу? Еще можно вместо русского языка придумать какой-нибудь нейтральный. На нем и будут изъяснять дистиллированные спортсмены свои мысли, идеи и ценности.

Вот только все это напрасно. Для Запада они никогда не станут своими, а так и останутся «бомжами» без рода и племени. Ну а для нас они перестали быть своими, только встав на путь этого унижения. И это был их собственный выбор — винить некого», — говорится в материале.

На фоне этого стало известно, что российский пловец Иван Гирев обратился в Международную федерацию водных видов спорта (World Aquatics) с просьбой об аннулировании его нейтрального статуса — он был единственным российским плавцом, получившим этот статус в преддверии Олимпиады. При этом глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников неоднократно называл требования Международного олимпийского комитета (МОК) к россиянам для участия в Играх унизительными.

«После разговора с независимым отделом по обеспечению честности в водных видах спорта мы можем подтвердить, что мистер Гирев попросил аннулировать его статус нейтрального независимого спортсмена», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы World Aquatics.

«Пусть эти слова будут на его совести»

В стороне от высказываний Винер и Позднякова не остались теннисисты, которых упомянул президент. Четвертая ракетка мира Даниил Медведев заметил, что с удовольствием выступит на Олимпийских играх, если представится шанс.

«В жизни каждый человек имеет право на свое мнение, так же как я имею право быть с ним не согласным. У всех свои причины думать так, а не иначе. Со своей стороны повторяю: если будет возможность, с удовольствием поеду», — сказал Медведев «Спорт-Экспрессу».

Самый титулованный теннисист в российской истории Евгений Кафельников был краток в своей оценке прозвучавших в адрес нейтральных спортсменов слов. Он призвал оставить мнение Позднякова на его совести.

«Пусть эти слова, которые он сказал, будут на его совести», — цитирует Кафельникова «Чемпионат».

«Неприемлемо, некорректно и безобразно»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова по-своему интерпретировала слова Позднякова. Она напомнила, что для определения статуса иноагента существует законодательство, а руководитель ОКР высказался метафорически.

«У иноагентов есть определенные признаки, в том числе, определенные законодательством. Если наши теннисисты будут им соответствовать, то станут считаться иноагентами. А если не будут, то неправильно их так называть. Думаю, что это было образное выражение», — приводит слова Журовой Vprognoze.ru.

Также она добавила в беседе с «Матч ТВ», что если и называть теннисистов иноагентами, то «вынужденными».

«Наши теннисисты — вынужденные иноагенты <...> По нашему бюджетному кодексу мы не можем оплачивать их участие в турнирах Большого шлема, потому что они являются коммерческими», — указала Журова.

В свою очередь заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова резко раскритиковала Позднякова.

«Мы хотим добиться, чтобы всех спортсменов допустили до Олимпиады. А Поздняков называет иноагентами тех, кого уже допустили. Это неприемлемо, некорректно и безобразно», — заявила она в интервью Metaratings.ru.