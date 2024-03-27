Счастье Грузии и воля Украины: определились последние участники Евро Сборные Грузии, Украины и Польши пробились на Евро через стыковые матчи

Сборные Грузии, Украины и Польши выиграли свои финалы стыкового турнира за попадание на Евро – 2024 и выступят летом на чемпионате Европы в Германии. «Газета.Ru» рассказывает, как это было.

Грузия – Греция – 0:0, по пенальти – 4-2

Сборная Грузии смогла пробиться в финальную часть крупного турнира с 15-й попытки. Ближе всех эта команда была к выходу на предыдущий чемпионат Европы, однако тогда в матче плей-офф за выход в финал уступила Северной Македонии со счетом 0:1. Тогда игра проходила в Тбилиси на стадионе имени Бориса Пайчадзе, но из-за ковидных ограничений на нем не было зрителей.

В этот раз грузинские футболисты снова не преодолели прямую квалификацию, заняв четвертое место из пяти команд отборочной группы А. Подопечные Вилли Саньоля обошли Кипр, выиграв два матча из восьми — как раз у киприотов. Впереди оказались сильные Испания, Шотландия и Норвегия.

Но при этом занявшие третье место норвежцы закончили свой отбор неудачей, в то время как Грузия попала в стыки как победитель своей подгруппы Лиги наций УЕФА в дивизионе С. Однако нельзя сказать, что там были легкие соперники, за исключением Гибралтара. Команда Саньоля обошла еще и Болгарию с той же Северной Македонией, убедительно взяв над ней реванш двумя победами и получив 16 очков из 18 возможных.

Непростым получился и стыковой путь грузинской команды, хотя обе стадии ей выпало проводить на домашней арене, что, конечно, сыграло важную роль. Но в полуфинале против Люксембурга из-за дисквалификации не принимал участия главный звездный игрок команды Хвича Кварацхелия из «Наполи».

Хозяева повели в счете благодаря точному удару форварда Буду Зивзивадзе из немецкого «Карлсруэ», а соперники восстановили равновесие во второй половине. Однако в дело вмешался VAR, рассмотрев эпизод, случившийся парой минут раньше (в игре с того момента не было остановок). В итоге взятие ворот было отменено, а Люксембург играл вдесятером из-за удаления защитника, и Зивзивадзе в оставшееся время оформил дубль.

В финальной встрече соперником Грузии была опытная национальная команда Греции. Матч вышел ожидаемо напряженным — с борьбой на каждом участке поля и постоянными стычками. Не в последнюю очередь они были связаны с грубой игрой греков против вернувшегося в строй Кварацхелии.

Например, без внимания арбитра остался удар лидера греков Константиноса Цимикаса локтем в лицо Кварацхелии, после которого полузащитник «Наполи» несколько минут пролежал на газоне. Впрочем, и сам Хвича спровоцировал стычку в конце первого тайма, отмахнувшись от Петроса Манталоса, в результате чего красную карточку получил оттолкнувший одного из соперников запасной грузинский голкипер Гиорги Лория.

За 90 минут основного времени две команды наскребли на двоих всего одно попадание в створ. Зато в дополнительные полчаса на фоне напряжения и усталости игра стала значительно острее, и переполненный тбилисский 55-тысячник увидел аж четыре голевых момента — по два на команду.

Так, греки сначала усилиями защитника Константиноса Мавропаноса попали в перекладину, а затем Лазарос Рота из хорошей позиции зарядил опасно, но выше ворот. В ответ Зурико Давиташвили с шести метров угодил прямо в греческого вратаря Одиссеаса Влаходимоса, а на последней минуте нападающий «Аякса» Жорж Микаутадзе с разворота пробил из выгодной позиции совсем мимо ворот.

К этому времени на поле уже не было главной грузинской звезды — Кварацхелия был заменен на 109-й минуте из-за мышечного повреждения. Впрочем, это не помешало подопечным Саньола осчастливить собравшихся на трибунах болельщиков в серии пенальти.

Голкипер испанской «Валенсии» Георгий Мамардашвили потащил первый же удар, а после этого игроки команд по разу промахнулись мимо створа — и Грузия впервые в истории вышла на Евро. Там она в группе F встретится с Турцией, Чехией и Португалией.

Украина – Исландия – 2:1

Украинская команда квалифицировалась в финальную часть чемпионата Европы еще более драматично. Сначала она в отборочном цикле лишь по дополнительным показателям уступила второе место группы С сборной Италии, хотя при этом, в отличие от «Скуадры Адзурра» смогла разок отобрать очки у уверенно забравшей первую строчку Англии.

В своем квартете дивизиона В Лиги наций украинцы немного отстали от шотландцев, но те попали на Евро напрямую, дав Украине на второй шанс .

Ну а стыки прошли для команды страны еще более напряженно. Сначала в выездном полуфинале она уступала Боснии и Герцеговине до 85-й минуты, но благодаря точным ударам Романа Яремчука и Артема Довбика смогла все перевернуть в концовке.

Проигрывали желто-голубые и в номинально домашнем финале против Исландии, игравшемся на стадионе в польском Вроцлаве . Виктор Цыганков восстановил равновесие во втором тайме на 54-й минуте, а за шесть минут до конца основного времени Михаил Мудрик из лондонского «Челси» принес своей команде путевку на Евро.

В обоих взятиях ворот голевыми передачами отметился Георгий Судаков. Интересно, что атакующий полузащитник донецкого «Шахтера» вытеснил из стартового состава Александра Зинченко, выступающего за лондонский «Арсенал».

В финальной части чемпионата континента украинцы сыграют в одной подгруппе с Бельгией, Словакией и Румынией .

Уэльс – Польша – 0:0, по пенальти – 4-5

Последним участником чемпионата Европы стала сборная Польши, которая ни разу не попала за 120 минут в створ ворот Уэльса, но выстояла и выиграла серию пенальти.

В ней Войцех Щенсны взял первый же удар Дэниэла Джеймса, а все остальные полевые игроки обеих команд были точны.

На Евро Польша выступит в группе D, где также представлены сборные Нидерландов, Франции и Австрии.