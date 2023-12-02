Испания против Италии в группе: прошла жеребьевка Евро-2024

Вот такой получилась эта жеребьевка. Несколько интересных противостояний. Особенно интригуют встреча Испании с Италией. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
Сейчас ведущие объясняют довольно громоздкую систему жеребьевки, которая завязана на том, кто при каких условиях на какие позиции в каких группах может попасть. Германия точно выступит в группе А как хозяйка.
Нам напоминают, что три команды еще определятся, когда пройдет стыковой плей-офф. Как раз в этом плей-офф участвуют Украина, Эстония и Казахстан. Причем все в разных сетках.
Одним из участников жеребьевки среди звезд футбола будет Джанлуиджи Буффон. Великий итальянский голкипер провел 175 матчей за сборную, в которых 65 раз отыграл на ноль.
Поскольку все проходит в филармонии, дело начинается с оперного исполнения под аккомпанемент оркестра. Солирует скрипач Дэвид Гарретт.
Давайте посмотрим на посев:
Корзина 1
Германия, Франция, Бельгия, Португалия, Испания, Англия.
Корзина 2
Венгрия, Румыния, Албания, Турция, Дания, Австрия.
Корзина 3
Нидерланды, Хорватия, Словакия, Шотландия, Словения, Чехия.
Корзина 4
Италия, Швейцария, Сербия, победитель Пути А стыковых матчей, победитель Пути В, победитель Пути С.