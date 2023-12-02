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Спорт

Испания против Италии в группе: прошла жеребьевка Евро-2024

Испания сыграет с Италией на групповой стадии чемпионата Европы

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Ведущие перед жеребьевкой Евро-2024 в Гамбурге, Германия, 2 декабря 2024 года

Ведущие перед жеребьевкой Евро-2024 в Гамбурге, Германия, 2 декабря 2024 года

Kai Pfaffenbach/Reuters
УЕФА провел в Гамбурге жеребьевку финальной стадии чемпионата Европы по футболу. Своих потенциальных соперников узнали и Украина, Эстония и Казахстан, продолжающие борьбу в стыках. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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20:5

Вот такой получилась эта жеребьевка. Несколько интересных противостояний. Особенно интригуют встреча Испании с Италией. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.

20:51

Группа F: Португалия, Турция, Чехия, Грузия/Греция/Казахстан/Люксембург.

20:49

Группа Е: Бельгия, Румыния, Словакия, Израиль/Босния и Герцеговина/Украина/Исландия.

20:49

Группа D: Франция, Австрия, Нидерланды, Польша/Уэльс/Финляндия/Эстония.

20:48

Группа С: Англия, Дания, Словения, Сербия (3).

20:48

Группа В: Испания, Албания, Хорватия, Италия (3).

20:47

Группа А: Германия, Венгрия, Шотландия, Швейцария (4).

20:45

Четвертая корзина: тут три участника плей-офф будет.

20:45

Группа F: Португалия, Турция, Чехия (4).

20:44

Группа Е: Бельгия, Румыния, Словакия (3).

20:43

Группа D: Франция, Австрия, Нидерланды (2).

20:43

Группа С: Англия, Дания, Словения (1).

20:42

Группа В: Испания, Албания, Хорватия (2).

20:41

Группа А: Германия, Венгрия, Шотландия (2).

20:40

На очереди третья корзина: Нидерланды, Шотландия, Хорватия, Словения, Словакия, Чехия.

20:39

Группа F: Португалия (3), Турция (1).

20:38

Группа Е: Бельгия (1), Румыния (3).

20:38

Группа D: Франция (4), Австрия (3).

20:37

Группа С: Англия (4), Дания (2).

20:37

Группа В: Испания (1), Албания (4).

20:36

Группа А: Германия (1), Венгрия (3).

20:35

Теперь очередь второй корзины: Венгрия, Турция, Румыния, Дания, Австрия, Албания.

20:34

Группа F: Португалия. На третьей позиции.

20:33

Группа Е: Бельгия. Она занимает первую позицию.

20:33

Группа D: Франция. На четвертой позиции.

20:32

Группа С: Англия. Позиция четыре.

20:32

Группа В: Испания. Она попадает на первую позицию в группу. Это важно для календаря.

20:30

Итак, еще раз. В первой корзине: Германия, Франция, Испания, Бельгия, Англия, Португалия.

20:27

Финал турнира пройдет в Берлине на «Олимпиаштадионе».

20:26

Сейчас ведущие объясняют довольно громоздкую систему жеребьевки, которая завязана на том, кто при каких условиях на какие позиции в каких группах может попасть. Германия точно выступит в группе А как хозяйка.

20:24

Нам напоминают, что три команды еще определятся, когда пройдет стыковой плей-офф. Как раз в этом плей-офф участвуют Украина, Эстония и Казахстан. Причем все в разных сетках.

20:22

Слово взял директор по проведению соревнований УЕФА Джорджио Маркетти.

20:18

Сами Хедира представит на жеребьевке Германию. И Уэсли Снейдер тут.

20:18

Рикарду Куарежма и Блез Матюиди тоже тут.

20:16

Также на сцену выходит Стив Макманаман.

20:14

Одним из участников жеребьевки среди звезд футбола будет Джанлуиджи Буффон. Великий итальянский голкипер провел 175 матчей за сборную, в которых 65 раз отыграл на ноль.

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Kai Pfaffenbach/Reuters
20:12

А вот и официальная часть начинается. На сцену выходят ведущие.

20:06

Концерт продолжается. Играют известные произведения классики.

20:03

Поскольку все проходит в филармонии, дело начинается с оперного исполнения под аккомпанемент оркестра. Солирует скрипач Дэвид Гарретт.

20:00

Сама жеребьевка сегодня пройдет в Эльбской филармонии в Гамбурге.

19:55

Давайте посмотрим на посев:

Корзина 1

Германия, Франция, Бельгия, Португалия, Испания, Англия.

Корзина 2

Венгрия, Румыния, Албания, Турция, Дания, Австрия.

Корзина 3

Нидерланды, Хорватия, Словакия, Шотландия, Словения, Чехия.

Корзина 4

Италия, Швейцария, Сербия, победитель Пути А стыковых матчей, победитель Пути В, победитель Пути С.

19:50

Здравствуйте, уважаемые болельщики! УЕФА проводит жеребьевку группового этапа чемпионата Европы по футболу. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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