Игроки «Автомобилиста» радуются заброшенной шайбе в матче 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги сезона 2023/2024 между ХК СКА (Санкт-Петербург) и ХК Автомобилист (Екатеринбург), 25 марта 2024 года

По стопам ЦСКА и «Динамо»: СКА дома вылетел из Кубка Гагарина «Автомобилист» выбил СКА из Кубка Гагарина

Санкт-петербургский СКА вслед за московскими ЦСКА и «Динамо» закончил свой сезон, вылетев из Кубка Гагарина. Подопечные Романа Ротенберга уступили «Автомобилисту» из Екатеринбурга в пяти матчах — 1-4. «Газета.Ru» рассказывает о том, как питерские армейцы выбывали из розыгрыша в последнем матче.

СКА – «Автомобилист» — 4:5 (счет в серии — 1-4)

Санкт-петербургский СКА неожиданно повис в серии с «Автомобилистом» на волоске уже после трех встреч, проиграв дважды на своем льду и один раз в Екатеринбурге. Там, казалось, армейцы смогли перевернуть ход противостояния, когда в третьем матче спаслись в концовке основного времени, но все равно уступили в овертайме (1:2 ОТ). И все же вернуть серию в Санкт-Петербург команде удалось благодаря крупной победе (5:2).

Тем не менее положение подопечных Романа Ротенберга все равно оставалось критическим. В истории КХЛ только однажды серия была выиграна командой, уступившей в первых трех ее матчах. Правда, в 2015 году именно СКА сотворил это в финале Западной конференции против ЦСКА и потом забрал Кубок.

В попытке сотворить историю еще раз хозяева слегка захлебнулись в начале матча, нарвавшись на серию хороших атак соперников, и в итоге Алексей Макеев с передачи Анатолия Голышева открыл счет.

Более того, пока армейцев заметно «трясло», хоккеисты «Автомобилиста» создали еще несколько очень острых ситуаций, но Никита Серебряков буквально сохранил команду в игре. В этом плане СКА очень не хватало ряда получивших травмы ведущих защитников во главе с Александром Никишиным и Андреем Педаном.

А на 10-й минуте игры команда Ротенберга полноценно вернулась в матч благодаря точному броску Арсения Грицюка.

Игра выровнялась, и СКА даже заиграл с перевесом, однако ненужное удаление на предпоследней минуте первого периода обернулось еще одной шайбой Макеева, в самой концовке периода реализовавшего большинство.

На второй отрезок хозяева вышли переворачивать матч. Правда, по игре «Автомобилист» выглядел как-то напористее и, пожалуй, увереннее, но уже команду Николая Заварухина подвели собственные удаления.

В первом меньшинстве уральцы отбились, но уже следующий розыгрыш СКА на 32-й минуте завершился точным броском Михаила Воробьева в пустой угол.

Гости навалились на ворота Серебрякова, но нарвались на контрвыпад и бросок в самую девятку от Марата Хайруллина. И тут же, всего через несколько секунд после вбрасывания Грицюк воспользовался грубейшей ошибкой защитника и создал армейцам задел в две шайбы!

1:2 за пару минут превратились в 4:2, а Владимир Галкин заменил Евгения Аликина на последнем рубеже красно-черных. Это решение Заварухина оказалось во многом ключевым.

Еще до второго перерыва «Автомобилисту» удалось сократить разрыв до минимума. Алексей Бывальцев заработал неоднозначное большинство: форвард выскочил один в ноль на голкипера, и Серебряков его сбил клюшкой. Вот только сначала голкипер СКА попал в шайбу.

Реализовал большинство «Автомобилист» убийственно, причем точный бросок нанес именно Бывальцев.

Ну а третий отрезок начался с того, что гости сравняли счет. С броском Никиты Трямкина Серебряков справился, но шайба на его беду отскочила к Нику Эберту, который не промахнулся.

После этого начался безбашенный хоккей с огромным количеством моментов и бросков. И в нем свое счастье выловили хоккеисты из Екатеринбурга. На 52-й минуте после вбрасывания они вывели на бросок Андрея Обидина, который не промахнулся, вкатившись в правый круг.

Концовка, естественно, была жаркой. СКА практически все время атаковал, пару раз поиграл в большинстве, снимал голкипера, устроив хоккей в формате «6 на 4», но Галкина пробить так и не смог. Впрочем, большая заслуга принадлежит и полевым игрокам — хоккеисты «Автомобилиста» заблокировали 33 броска (СКА – 8).

Исторический сезон

«Автомобилист», посеянный изначально под шестым номером на Востоке, а во втором раунде в перекрестном плей-офф получивший третий номер в своей конференции, впервые в истории вышел в полуфинал Кубка Гагарина!

СКА же отправляется отдыхать вслед за уступившим в первом раунде «Локомотиву» сдавшим чемпионские полномочия ЦСКА, вслед за привычными фаворитами Востока казанским «Ак Барсом» и уфимским «Салаватом Юлаевым», а также вслед за лучшей командой регулярного сезона московским «Динамо», вылетевшим от «Трактора» (0-4) уже во втором раунде.

В полуфинале «Автомобилист» встретится с победителем серии магнитогорского «Металлурга» с московским «Спартаком». Там впереди «Магнитка» (2-1), но четвертый матч состоится 26 марта в Москве.