Третий дубль за пять дней: Овечкин установил уникальный рекорд Дубль Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Виннипегом»

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» на своем льду обыграл «Виннипег» со счетом 3:0, капитан «столичных» Александр Овечкин оформил дубль. В комментарии «Газете.Ru» бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о форме Овечкина и выразил надежду на то, что он успешно проведет остаток сезона.

«Вашингтон Кэпиталз» — «Виннипег Джетс» — 3:0

До 24 марта отчаянно борющийся за место в плей-офф «Вашингтон» выиграл четыре матча из пяти, подойдя к домашней встрече с «Виннипегом» в боевом настроении. Впрочем, легкой прогулки в противостоянии с одним из лидеров Западной конференции не могло быть по определению.

Первые два периода прошли без заброшенных шайб, при этом гости имели весьма заметное преимущество, о чем красноречиво свидетельствует и статистика: за первые 40 минут по воротам голкипера «Вашингтона» Чарли Линдгрена было нанесено 20 бросков, в то время как его визави Коннор Хеллебайк вступил в игру 11 раз.

Ситуация изменилась в начале третьего периода, когда хозяева использовали шанс и реализовали большинство — отличился Джон Карлсон. А две минуты спустя забил тот, от кого болельщики «Вашингтона» больше всего этого ждали.

Александр Овечкин забросил очередную шайбу, буквально сняв ее с крюка партнера по команде Коннора Макмайкла. Он же установил окончательный счет на 53-й минуте, оформив третий дубль в четырех последних играх.

«Вашингтон» победил, набрал 79 очков и вернулся на восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, дающее право играть в плей-офф.

«Не хочу заканчивать сезон через две недели»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери, комментируя успех своей команды, высказался о результативности Овечкина:

«Когда приходит время самых важных игр в году, когда почти каждую ночь мы боремся за то, чтобы продолжить сезон, он просто удерживает нас на плаву. Это яркие моменты, и он забивает важные голы для команды, чтобы сохранить нас в игре».

Сам Овечкин назвал игру непростой и поблагодарил голкипера Чарли Лингдрена, оформившего пятый шат-аут за сезон.

«Для нас было огромным испытанием найти путь к победе. Очевидно, в первых двух периодах мы не играли хорошо. Но Чаки был сегодня невероятен. И мы справились в третьем периоде», — рассказал Ови.

Говоря о шансах «Вашингтона» зацепиться за плей-офф, россиянин заметил, что команда действует уверенно. Лично для него текущая ситуация — вызов, подчеркнул Овечкин.

«Вы видите, как мы играем сейчас. Все чувствуют уверенность, и все понимают, в какой мы ситуации. Поэтому мы и боремся весь сезон, начиная с тренировочного лагеря. Я не хочу заканчивать сезон через две недели, мне хочется продолжать играть», — резюмировал капитан «столичных».

Уникальный Овечкин

Голы в ворота «Виннипега» стали для Александра 25-м и 26-м в сезоне. Соответственно, он стал еще ближе к снайперскому рекорду легендарного Уэйна Гретцки. Забросив в общей сложности 848 шайб за карьеру, российский форвард отстает от знаменитого канадца всего на 46 голов.

Статистика Александра в последних играх впечатляет, он проводит лучший финишный отрезок сезона за последние четыре года, а в матче с «Виннипегом» установил уникальный для НХЛ рекорд. Овечкин стал первым игроком в истории лиги в возрасте 38 и старше, которому удалось забросить восемь шайб в пяти играх подряд . Предыдущее достижение — семь голов в пяти матчах — принадлежало Теэму Селянне, который дважды смог показать такую серию, в возрасте 38 и 40 лет, а также Шейну Доуну: он оформил это достижение в 39 лет.

Помимо этого, Овечкин вышел на второе место в истории лиги по количеству сезонов, в которых он забил 25 и более голов . По этому показателю он сравнялся с чехом Яромиром Ягром, у обоих — по 18 таких сезонов.

«Хейтеры Овечкина должны поуспокоиться»

О выступлениях Овечкина в текущем сезоне высказался бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев. В комментарии «Газете.Ru» он объяснил, почему Александр неубедительно начал сезон, установив антирекордную серию без набранных очков:

«Он тяжело входит в форму, и это нормально, возраст дает о себе знать. Человеку уже 38 лет. А хоккей — игра контактная, есть травмы и различного рода воздействия на организм. Так что то, что он начал сезон не очень убедительно, — совершенно естественно. Ну а если он сумеет и дальше сохранить форму, которую сейчас набрал, думаю, у него все будет хорошо».

Прокомментировал результаты Овечкина и бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев. Он призвал критиков Александра успокоиться.

«Хоккей же непростая игра, там сезон длинный. Все соперники следят за игрой Александра, изучают, как он играет, подстраиваются под него. В связи с этим и Овечкину пришлось перестроить свою игру. Сейчас Александр находится в прекрасной форме, показывает, что даже в таком возрасте можно только прибавлять и меняться в лучшую сторону. Хейтеры Овечкина, мне кажется, должны чуточку поуспокоиться», — процитировал Сычева «Матч ТВ».