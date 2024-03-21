50 голов до Гретцки: новое достижение Овечкина не спасло «Вашингтон» Овечкин вышел на 13-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Александр Овечкин оформил дубль в матче против «Торонто Мэйпл Лифс», но его «Вашингтон Кэпиталз» потерпел крупное поражение. Теперь до рекорда Уэйна Гретцки российскому нападающему остается всего 50 точных бросков. Кирилл Капризов прервал результативную серию, а его «Миннесота Уайлд» впервые за девять игр не заработала очков. «Газета.Ru» представляет обзор игрового дня НХЛ.

«Вашингтон Кэпиталз» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 3:7

«Вашингтон» имел все шансы после матча с «Торонто» войти в зону плей-офф. Потенциально «Кэпиталз» опережали бы занимающий последнюю позицию в зоне уайлд-кард «Детройт» даже при поражении – перед встречей с «Мэйпл Лифс» команда Стефана Карбери отставала от «Ред Уингз» на одно очко, имея две игры в запасе. При этом «Кэпиталз» шли на серии из трех побед подряд и играли дома, в то время как их гости уступили в двух предыдущих поединках, хотя и не имеют проблем с попаданием в Кубок Стэнли.

Однако все сразу пошло не по сценарию «столичных», когда уже в первой смене всего на 16-й секунде игры «Торонто» открыл счет. Джон Карлсон не смог выбросить шайбу из зоны по борту, Макс Доми выиграл борьбу, лучше всех сориентировавшись, и из-за ворот сделал резкий пас на пятак, откуда накативший Остон Мэттьюс переправил диск в ворота Чарли Линдгрена в одно касание.

Похожая история случилась и во втором периоде, когда «Мэйпл Лифс» понадобилось на гол чуть меньше минуты. На этот раз они реализовали быструю контратаку, в которой капитан Джон Таварес сделал отменный пас под чужую синюю линию набравшему ход в одиночестве Вилльяму Нюландеру, который продвинулся вперед и легко направил из правого круга вбрасывания шайбу в дальнюю девятку.

Вернул свою команду в игру ее капитан. Александр Овечкин попал в большинстве в ворота вышедшего на лед впервые с 7-го марта Джастина Уолла из любимого левого круга вбрасывания.

После этого команды обменялись шайбами Мэттьюса, уже достигшего отметки в 57 голов в чемпионате, и Коннора Макмайкла в течение 35 секунд, но прямо перед перерывом гости провели еще одну голевую комбинацию и на третий период вышли с перевесом в две шайбы.

И снова Овечкин вернул «Кэпс» в борьбу, когда «кленовые листья» очень неудачно затеяли смену при выходе из зоны, помешали друг другу и потеряли шайбу. А подхвативший ее Дилан Строум выдержал гроссмейстерскую паузу, уложив защитника на лед, и отдал на Ови, который «снял паука» в ближней девятке кистевым броском.

Правда, после этого забрасывали уже только хоккеисты «Торонто», причем сделали это еще трижды – бывший настоящим оплотом на последнем рубеже «Вашингтона» Линдгрен на этот раз провел слабый матч.

Лучший снайпер сезона Мэттьюс провел 16-ю в одном чемпионате встречу с более чем одним точным броском и побил клубный рекорд «Торонто». Кроме того, он добавил к дублю три голевые передачи и повторил свой лучший карьерный результат по набранным баллам за одну встречу. Личный рекорд установил и его партнер по звену Доми, сделавший разом четыре ассиста.

Овечкин сравнялся с не так давно завершившим карьеру канадским нападающим Джо Торнтоном на 13-м месте по набранным очкам в НХЛ за всю историю, а в последних 32 встречах на счету Александра Великого 34 (17+17) балла. После неудачного начала сезона он снова выглядит бомбардиром и лидером своей команды.

Теперь на счету Ови 844 заброшенных шайбы за карьеру, и до рекорда легендарного Уэйна Гретцки остается всего 50 попаданий.

«Вашингтон» не смог обойти «Детройт», но по-прежнему имеет игру в запасе при отставании в один балл. Причем «Ред Уингз» теперь примут на своем льду их общего со «столичными» конкурента «Нью-Йорк Айлендерс». У «Кэпиталз» же следующая встреча тоже будет домашней – в составе одного из лидеров лиги «Каролины Харрикейнз» к ним приедут Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.

Карбери рассчитывает, что к этому поединку в строй смогут вернуться травмированные нападающие Ти Джей Оши и Алексей Протас, статус восстановления каждого из которых значится как «со дня на день».

«Даллас Старз» — «Аризона Койотис» — 5:2

Борющийся за первенство в Центральном дивизионе и всей Западной конференции «Даллас» принимал рассыпавшуюся после Матча всех звезд «Аризону». Но в первом периоде именно «Койотис» воспользовались своим шансом, и отличившийся лидер команды Клейтон Келлер стол первым игроком клуба со времен Джереми Реника (1998-2001), кому удалось провести три сезона подряд с 60 набранными очками.

Но, начиная со второго периода, все встало на свои места. Сначала Логан Станковен восстановил паритет, затем капитан «Старз» Джейми Бенн отличился в 13-й раз в сезоне, отметив свой 1100-й матч в регулярных чемпионатах в карьере.

А дальше забросил и проводивший первую игру после лечения на протяжении 11-ти встреч Тайлер Сегин.

Причем он должен благодарить Мэтта Дюшена, с которым они убежали 2 в 1. Партнер набрал отменную скорость и сам выскочил на убойную позицию, но хитрым пасом себе за спину дезориентировал защитника Трэвиса Дермотта и голкипера Коннора Ингрэма, которому Сегин бросил над ловушкой. В третьем периоде «звезды» отличились еще дважды, а «Аризона» ответила на это всего одним точным броском.

«Лос-Анджелес Кингз» — «Миннесота Уайлд» — 6:0

Кирилл Капризов и его «Миннесота», гонящиеся за кубковой восьмеркой и набиравшие очки в турнирную таблицу в восьми матчах подряд, не смогли ничего противопоставить на выезде «Лос-Анджелесу». «Кингз» буквально смели со льда гостей, причем одну из шайб провел экс-форвард «Уайлд» Кевин Фиала, для которого она стала 23-й в сезоне.

Главными же героями встречи стали оформивший свой третий «шатаут» в составе «Кингз» голкипер Дэвид Риттих и капитан «королей» Анже Копитар, отметившийся пасом на Фиалу и забросивший сам.

Теперь на счету словенца 1201 (416+785) очко в 1361 игре в сильнейшей лиге мира. Он стал 52-м игроком в истории, достигшим рубежа в 1200 баллов. Капризов четыре раза атаковал чужие ворота, но закончил встречу с нулевым показателем в набранных баллах и -2 в полезности. Таким образом, закончились его восьмиматчевая серия с набранными очками и пятиматчевая — с голами.