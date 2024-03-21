Разгром при аншлаге: Россия отомстила за унижение в Белграде Сборная РФ по футболу одержала победу над командой Сербии

Сборная России по футболу в первом матче против соперника из Европы с момента отстранения от международных соревнований одержала крупную победу над Сербией в товарищеской встрече. Сербы играли в меньшинстве большую часть игры после удаления защитника московского ЦСКА Милана Гайича.

Россия – Сербия – 4:0

Товарищеский матч сборной России против Сербии был очень важен и ожидался с большим интересом. Дело не столько в том, что это была первая игра национальной команды в 2024 году. С момента отстранения от международных соревнований весной 2022 года после начала специальной военной операции главная команда страны ни разу не играла против команд из Европы.

Тем более сербы являются одной из крепких и амбициозных сборных континента с сильными игроками, выступающими в серьезных европейских клубах, а также в клубах Саудовской Аравии, куда переехали из топ-команд (Александр Митрович и Сергей Милинкович-Савич сменили итальянскую Серию А на лучший аравийский клуб «Аль-Хилаль»).

Болельщики с воодушевлением приняли матч и практически заполнили «ВТБ-Арену». На вмещающий на футбольных матчах 25 тысяч стадион пришли почти 24 тысячи зрителей, а поддержка на протяжении всей встречи была очень активной.

Перед началом встречи внутри стадиона состоялась автограф-сессия с участием звезд и экс-игроков национальной команды Евгения Алдонина и Дмитрия Сычева, очередь к которым растянулась аж на несколько секторов. Причем знаменитые футболисты начали мероприятие раньше заявленного времени.

Вся арена почтила память ушедшего из жизни накануне Василия Уткина. На табло показали видеоролик с фрагментами репортажей знаменитого комментатора, а затем была объявлена минута молчания.

Уже на поле непосредственно перед игрой выступил с патриотической песней Григорий Лепс, а национальный гимн России исполнила Пелагея.

Что до футбола, то хозяева явно вышли на матч как на официальный, с твердой задачей одержать победу. На первых минутах это привело к браку в простых передачах, но ошибались и соперники, а сборная России старалась захватить территорию и контролировать мяч.

При этом сербы выставили далеко не самый оптимальный состав, оставив в запасе Милинкович-Савича, Митровича, Филипа Костича и Лазара Самарджича. Впрочем, и среди вышедших на поле были звезды. Например, Душан Тадич, Андрия Живкович и Лука Йович. Нападающий «Милана» имел лучший момент гостей в первом тайме, но Матвей Сафонов в шикарном прыжке потащил убойный удар.

К этому моменту сербы уже уступали в счете и играли в меньшинстве. На 21-й минуте отличная атака сборной России левым полуфлангом закончилась передачей капитана Александра Головина на ход рванувшему Даниилу Хлусевичу.

Спартаковский защитник выскочил один на один с голкипером, в момент перед ударом Милан Гайич, выступающий в РПЛ за ЦСКА, схватил оппонента за майку, помешав поразить ворота. Турецкий арбитр сразу назначил пенальти и достал красную карточку, но, увидев отмашку бокового, изменил решение на офсайд. Впрочем, в дело вмешался VAR, и решение о назначении одиннадцатметрового было подтверждено.

Гайич отправился в раздевалку, а подошедший к точке Антон Миранчук пробил в правую от себя девятку, не оставив шансов угадавшему направление удара вратарю.

Прошло десять минут, и подача Александра Головина со штрафного привела к скидке Константина Тюкавина и точному удару пришедшего в чужую штрафную центрального защитника Максима Осипенко.

После перерыва оба тренера сделали замены. Сербы постепенно выпустили на поле всех оставшихся поначалу на скамейке запасных ведущих игроков, но и Валерий Карпин бросил в бой начавших встречу в запасе Алексея Миранчука из «Аталанты», Арсена Захаряна из «Реал Сосьедада» и других сильных футболистов.

Сербы старались что-то поменять, но в редких возникавших у них голевых моментах Сафонов был просто бесподобен. Ну а полевые партнеры не подкачали.

Вышедший на левый фланг обороны Юрий Горшков буквально затерзал гостей на их половине поля и в итоге сделал голевой пас Алексею Миранчуку, который ударом в касание увеличил счет до крупного и заставил трибуны скандировать свои имя и фамилию.

Ну а в концовке слово взял недавно проведший свой первый мяч за «Сосьедад» в чемпионате Испании Захарян. Сначала он поразил цель шикарным дальним ударом, но оказалось, что в начале этой атаки у Горшкова был небольшой офсайд.

Но молодой полузащитник не успокоился и вскоре все равно отметился результативным действием. Именно после прострела Захаряна также вышедший на замену форвард «Зенита» Иван Сергеев в прыжке переправил мяч в сетку, установив окончательный счет.

4:0 – сборная России не просто выиграл свой первый матч в году у сильного и статусного соперника, но в какой-то мере и отомстила сербам за последнюю встречу с ними, когда в рамках Лиги наций УЕФА уступила со счетом 0:5 в Белграде.

Теперь 25-го марта на том же стадионе будет еще один матч с интересным оппонентом — в Москву прилетит из Южной Америки команда Парагвая.