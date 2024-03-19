«Вася навсегда лучший»: умер Уткин

Журналист и комментатор Василий Уткин умер в возрасте 52 лет. Сообщается, что причиной смерти стали проблемы с сердцем. Уткин стоял у истоков российского спортивного телевидения, изменил профессию спортивного комментатора и до последних дней оставался успешным журналистом с большими охватами на всех площадках, где был представлен.

Проблемы с сердцем

«Вася Уткин — умер. Что-то с сердцем. Жуть!» — первым сообщил мрачную новость в своем Telegram-канале известный футбольный инсайдер Иван Карпов. Практически сразу информацию подтвердил и другой футбольный журналист Андрей Панков.

После этого подтверждение появилось и в Telegram-канале футбольного клуба «Эгриси», владельцем которого Уткин был с 2017 года:

«Нам очень больно писать этот пост. Но это правда. Василий больше не с нами».

Днем скорая помощь доставила журналиста в кардиологическое отделение больницы имени Пирогова. Врачи диагностировали у него острую сосудистую недостаточность, его сразу подключили к аппарату ИВЛ, сообщил Telegram-канал Baza.

Тромбы мешали проходу крови, и в итоге у Уткина остановилось кровообращение. Врачи реанимировали его в течение 16 минут. Медикам удалось откачать журналиста, но вскоре кровообращение опять остановилось. После этого Уткин скончался.

Предварительной причиной смерти называется тромбоэмболия легочной артерии. Точные причины будут установлены после вскрытия.

О состоянии здоровья Уткина и раньше поступала противоречивая информация. Во второй половине 2023 года сообщалось об атеросклерозе Уткина на фоне ожирения, однако сам он оперативно опроверг эти данные.

Проблемы с весом преследовали журналиста на протяжении всей взрослой жизни. Одно время его масса достигла 215 кг, но после резекции желудка в клинике в немецком Штутгарте вес снизился до 125 кг. Несмотря на борьбу с ожирением, в последние годы Василий снова набрал вес.

В том числе из-за проблем со здоровьем комментатор не смог полететь в Калининград на полуфинальный матч «Эгриси» в Медийной футбольной лиге против «Броук Бойз», где желто-черные уступили в серии послематчевых буллитальти (аналог серии послематчевых пенальти).

close Василий Уткин (1972 — 2024) Спортивный комментатор и телеведущий Василий Уткин, 2005 год Певец Владимир Пресняков и спортивный комментатор Василий Уткин в московском магазине спортивных товаров «Команда», 2000 год Спортивный комментатор Василий Уткин на матче 39-го тура Чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-Лиги между ФК «Спартак» (Москва) и ФК «Рубин» (Казань), 2012 год Спортивный комментатор Василий Уткин после пресс-конференции, посвященной выходу картины режиссера Олега Фомина «День Выборов» в прокат, 2007 год Полную галерею можно посмотреть

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Комментатор поколения

В молодости Василий Уткин работал корреспондентом в популярных общественно-политических программах «Взгляд» и «Политбюро». В 1994 году пришел работать на НТВ и связал свою карьеру со спортом, когда на телеканале открылась спортивная редакция.

В том же году он стал вторым после Олега Винокурова ведущим телепрограммы «Футбольный клуб». С небольшими перерывами Уткин вел ее до последнего выпуска — 21 декабря 2012 года. Тем не менее бренд «ФК» прочно ассоциировался именно с фамилией Уткина. Он продолжал вести программу с таким названием на радио, а также использовал нейминг в своих личных каналах на YouTube и в Telegram.

Уткин за время своей работы получил две премии ТЭФИ как лучший спортивный комментатор 2004 и 2005 годов, неоднократно работал на всех крупных футбольных турнирах (чемпионаты мира и Европы, Лига чемпионов), включая финальные матчи.

В качестве корреспондента и комментатора он побывал на Олимпийских играх в Атланте (1996), Нагано (1998), Афинах (2004), Турине (2006), Пекине (2008) и Лондоне (2012), а на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити (2010) работал комментатором из Москвы.

Уткин сотрудничал с различными СМИ, публикуясь в печатных и интернет-изданиях, в том числе в «Газете.Ru».

На телевидении одно время он возглавлял футбольную редакцию «НТВ-Плюс» и занимался воспитанием молодых сотрудников. Многие комментаторы отмечают прямое или косвенное влияние Василия на их работу и стиль ведения репортажа.

Поначалу вместе с остальной редакцией Уткин перешел из «НТВ-Плюс» на созданный после Олимпийских игр в Сочи телеканал «Матч ТВ», но в итоге не смог сработаться с руководством и покинул телевидение.

Уйдя с «Матч ТВ» 5 февраля 2006 года, Уткин одно время работал приглашенным комментатором на канале «Евроспорт», а также сотрудничал с сервисами, в том числе с «Окко-Спорт».

В 2018 году Уткин должен был комментировать на Первом канале проходивший в России чемпионат мира по футболу, о чем телеканал выпустил проморолик. Однако отработал он только матч группового этапа Испания — Португалия, после чего был отстранен от дальнейших эфиров. Сам он неоднократно рассказывал что это произошло после звонка из администрации президента России. При этом Первый канал выплатил весь обещанный гонорар за турнир в полном объеме.

В последние годы Василий оставался самостоятельным СМИ, ведя свои каналы. Telegram-канал Уткина постоянно лидировал по охватам, а выпуски на YouTube собирали десятки и сотни тысяч просмотров.

Футбольный клуб

Жены и детей у Уткина не было, а его отдушиной в последние годы стала команда «Эгриси», в которую он пришел по приглашению ее основателя — корреспондента «НТВ-Плюс» и «Матч ТВ» Лаши Бахсолиани.

Василий стал президентом и владельцем клуба и довел его до высшего дивизиона и победы в Кубке Северо-Восточной лиги ЛФЛ (Любительская футбольная лига).

В последние годы «Эгриси» стал постоянным участником Медийной футбольной лиги, в которой добился большого успеха в последнем на данный момент сезоне — выиграл бронзовые медали.

Причем по дороге в четвертьфинале желто-черные выбили из борьбы самую популярную и титулованную команду медиафутбола «2Drots».

Уткин всегда был не просто руководителем, но и часто другом для своих футболистов, которым часто помогал материально, покупая экипировку, снимая жилье и оплачивая лечение.

«Изменил профессию»

Футбольный мир новость об уходе из жизни Уткина повергла в шок. Медийная футбольная лига начала с минуты молчания в память о комментаторе жеребьевку стыковых матчей.

«Не могу поверить. У меня нет слов, что-то разбилось внутри. Осталась пустота. Вася навсегда лучший», — написал журналист и комментатор Нобель Арустамян.

«Есть люди в творчестве, которые меняют профессию. На это способны единицы среди актеров, режиссеров, представителей других творческих направлений. Вася Уткин сделал это в профессии спортивного комментатора. Он изменил язык комментария, — написал в своем Telegram-канале комментатор Георгий Черданцев, негативно-насмешливое отношение к которому Уткин не раз демонстрировал в последние годы. — <...> он стал комментировать первым в постсоветское время на ярком, современном, изысканном русском языке. Вася изменил язык профессии спортивного комментатора. И оставил в ней большой след. Спасибо, Вася, <...>».

«Огромная потеря для всех нас, он был лучшим в профессии. Уткина мне очень не хватало на большом экране. Комментаторский цех осиротел. Слов нет…» — написал другой звездный комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.