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«Вася навсегда лучший»: умер Уткин

Спортивный журналист и комментатор Василий Уткин умер из-за проблем с сердцем

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Журналист и комментатор Василий Уткин умер в возрасте 52 лет. Сообщается, что причиной смерти стали проблемы с сердцем. Уткин стоял у истоков российского спортивного телевидения, изменил профессию спортивного комментатора и до последних дней оставался успешным журналистом с большими охватами на всех площадках, где был представлен.

Проблемы с сердцем

«Вася Уткин — умер. Что-то с сердцем. Жуть!» — первым сообщил мрачную новость в своем Telegram-канале известный футбольный инсайдер Иван Карпов. Практически сразу информацию подтвердил и другой футбольный журналист Андрей Панков.

После этого подтверждение появилось и в Telegram-канале футбольного клуба «Эгриси», владельцем которого Уткин был с 2017 года:

«Нам очень больно писать этот пост. Но это правда. Василий больше не с нами».

Днем скорая помощь доставила журналиста в кардиологическое отделение больницы имени Пирогова. Врачи диагностировали у него острую сосудистую недостаточность, его сразу подключили к аппарату ИВЛ, сообщил Telegram-канал Baza.

Тромбы мешали проходу крови, и в итоге у Уткина остановилось кровообращение. Врачи реанимировали его в течение 16 минут. Медикам удалось откачать журналиста, но вскоре кровообращение опять остановилось. После этого Уткин скончался.

Предварительной причиной смерти называется тромбоэмболия легочной артерии. Точные причины будут установлены после вскрытия.

О состоянии здоровья Уткина и раньше поступала противоречивая информация. Во второй половине 2023 года сообщалось об атеросклерозе Уткина на фоне ожирения, однако сам он оперативно опроверг эти данные.

Проблемы с весом преследовали журналиста на протяжении всей взрослой жизни. Одно время его масса достигла 215 кг, но после резекции желудка в клинике в немецком Штутгарте вес снизился до 125 кг. Несмотря на борьбу с ожирением, в последние годы Василий снова набрал вес.

В том числе из-за проблем со здоровьем комментатор не смог полететь в Калининград на полуфинальный матч «Эгриси» в Медийной футбольной лиге против «Броук Бойз», где желто-черные уступили в серии послематчевых буллитальти (аналог серии послематчевых пенальти).

Комментатор поколения

В молодости Василий Уткин работал корреспондентом в популярных общественно-политических программах «Взгляд» и «Политбюро». В 1994 году пришел работать на НТВ и связал свою карьеру со спортом, когда на телеканале открылась спортивная редакция.

В том же году он стал вторым после Олега Винокурова ведущим телепрограммы «Футбольный клуб». С небольшими перерывами Уткин вел ее до последнего выпуска — 21 декабря 2012 года. Тем не менее бренд «ФК» прочно ассоциировался именно с фамилией Уткина. Он продолжал вести программу с таким названием на радио, а также использовал нейминг в своих личных каналах на YouTube и в Telegram.

Уткин за время своей работы получил две премии ТЭФИ как лучший спортивный комментатор 2004 и 2005 годов, неоднократно работал на всех крупных футбольных турнирах (чемпионаты мира и Европы, Лига чемпионов), включая финальные матчи.

В качестве корреспондента и комментатора он побывал на Олимпийских играх в Атланте (1996), Нагано (1998), Афинах (2004), Турине (2006), Пекине (2008) и Лондоне (2012), а на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити (2010) работал комментатором из Москвы.

Уткин сотрудничал с различными СМИ, публикуясь в печатных и интернет-изданиях, в том числе в «Газете.Ru».

На телевидении одно время он возглавлял футбольную редакцию «НТВ-Плюс» и занимался воспитанием молодых сотрудников. Многие комментаторы отмечают прямое или косвенное влияние Василия на их работу и стиль ведения репортажа.

Поначалу вместе с остальной редакцией Уткин перешел из «НТВ-Плюс» на созданный после Олимпийских игр в Сочи телеканал «Матч ТВ», но в итоге не смог сработаться с руководством и покинул телевидение.

Уйдя с «Матч ТВ» 5 февраля 2006 года, Уткин одно время работал приглашенным комментатором на канале «Евроспорт», а также сотрудничал с сервисами, в том числе с «Окко-Спорт».

В 2018 году Уткин должен был комментировать на Первом канале проходивший в России чемпионат мира по футболу, о чем телеканал выпустил проморолик. Однако отработал он только матч группового этапа ИспанияПортугалия, после чего был отстранен от дальнейших эфиров. Сам он неоднократно рассказывал что это произошло после звонка из администрации президента России. При этом Первый канал выплатил весь обещанный гонорар за турнир в полном объеме.

В последние годы Василий оставался самостоятельным СМИ, ведя свои каналы. Telegram-канал Уткина постоянно лидировал по охватам, а выпуски на YouTube собирали десятки и сотни тысяч просмотров.

Футбольный клуб

Жены и детей у Уткина не было, а его отдушиной в последние годы стала команда «Эгриси», в которую он пришел по приглашению ее основателя — корреспондента «НТВ-Плюс» и «Матч ТВ» Лаши Бахсолиани.

Василий стал президентом и владельцем клуба и довел его до высшего дивизиона и победы в Кубке Северо-Восточной лиги ЛФЛ (Любительская футбольная лига).

В последние годы «Эгриси» стал постоянным участником Медийной футбольной лиги, в которой добился большого успеха в последнем на данный момент сезоне — выиграл бронзовые медали.

Причем по дороге в четвертьфинале желто-черные выбили из борьбы самую популярную и титулованную команду медиафутбола «2Drots».

Уткин всегда был не просто руководителем, но и часто другом для своих футболистов, которым часто помогал материально, покупая экипировку, снимая жилье и оплачивая лечение.

«Изменил профессию»

Футбольный мир новость об уходе из жизни Уткина повергла в шок. Медийная футбольная лига начала с минуты молчания в память о комментаторе жеребьевку стыковых матчей.

«Не могу поверить. У меня нет слов, что-то разбилось внутри. Осталась пустота. Вася навсегда лучший», — написал журналист и комментатор Нобель Арустамян.

«Есть люди в творчестве, которые меняют профессию. На это способны единицы среди актеров, режиссеров, представителей других творческих направлений. Вася Уткин сделал это в профессии спортивного комментатора. Он изменил язык комментария, — написал в своем Telegram-канале комментатор Георгий Черданцев, негативно-насмешливое отношение к которому Уткин не раз демонстрировал в последние годы. — <...> он стал комментировать первым в постсоветское время на ярком, современном, изысканном русском языке. Вася изменил язык профессии спортивного комментатора. И оставил в ней большой след. Спасибо, Вася, <...>».

«Огромная потеря для всех нас, он был лучшим в профессии. Уткина мне очень не хватало на большом экране. Комментаторский цех осиротел. Слов нет…» — написал другой звездный комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

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