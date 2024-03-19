Овечкин оформил победный дубль и затащил «Вашингтон» в зону плей-офф Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 51 гола

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» в гостях обыграл «Калгари» со счетом 5:2. Лидер «столичных» Александр Овечкин оформил дубль, забросив при этом победную шайбу, и помог своей команде вернуться в зону плей-офф. Также он обновил ряд достижений и еще на два гола приблизился к снайперскому рекорду Уэйна Гретцки.

«Калгари Флеймз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 2:5

В текущем сезоне «столичные» играют настолько нестабильно, что большинство экспертов затрудняется давать далекоидущие прогнозы относительно перспектив команды. В какой-то момент казалось, что «Кэпс» бесславно закончат «регулярку» вне зоны плей-офф. Однако медленно, но верно игроки «Вашингтона» во главе с Александром Овечкиным идут к своей цели. Матч с «Калгари», возможно, стал переломным.

Первый период завершился со счетом 1:0 в пользу гостей, счет открыл Дилан Строум.

А во втором игровом отрезке менее трех минут потребовалось Овечкину, чтобы оформить дубль, при этом обе шайбы он забросил в большинстве. Как оказалось, вторая из них стала победной.

Чуть более минуты спустя Кевин Руни размочил счет, но еще до второго перерыва Хендрикс Лапьер восстановил отрыв «Вашингтона» в три шайбы. А в заключительной 20-минутке команды обменялись голами — по очереди отличились Маккензи Уигар и Том Уилсон. Финальная сирена зафиксировала третью победу «Вашингтона» подряд.

Таким образом, «столичные» набрали 75 очков и потеснили «Детройт» в турнирной таблице Восточной конференции, выйдя на восьмое место, дающее право играть в плей-офф. Журналист Роб Росси заявил, что не сомневается: «Кэпиталз» будут бороться за Кубок Стэнли.

«Я верю в «Вашингтон Кэпиталз» больше, чем в какую-либо другую команду Восточной конференции, борющуюся за вторую уайлд-кард. Хотите знать, почему?

На протяжении всего сезона они остаются самими собой», — написал он в соцсетях.

«Овечкин — уже член Зала хоккейной славы»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери после матча поделился мыслями о том, благодаря чему 38-летний Овечкин продолжает играть на высочайшем уровне. По мнению специалиста, причина очевидна.

«Стабильность. Не только в том, что касается результативности, но и в том, что он вынослив и может все эти годы играть один матч за другим. Сегодня он забил 20-й и 21-й голы в сезоне, которые были нам очень важны. Мы должны были извлечь все из этих шайб», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.

Одноклубник Овечкина Лапьер подчеркнул, что вся команда переживает за своего капитана и стремится помочь ему в погоне за снайперским рекордом Уэйна Гретцки. Он назвал россиянина особенным.

«Мы все за него болеем и счастливы, когда он забивает. Конечно, мы радуемся и голам остальных ребят, но в Ови есть что-то особенное.

Сегодня он забросил действительно важные шайбы. Мы просто радуемся за него и стараемся помочь ему в этой погоне. Он невероятно хорош», — заявил Лапьер.

Форвард «Кэпс» Дилан Строум выразил мнение, что Овечкин уже достоин быть членом Зала хоккейной славы. Он признался, что рад быть частью выдающейся карьеры российского нападающего.

«Это впечатляюще. Овечкин — игрок мирового класса, он уже член Зала хоккейной славы. О нем многое было сказано, но он продолжает забивать даже в свои 38 лет. Круто быть частью этого и наблюдать за этим», — констатировал Строум.

Вратарь «Флеймз» Дастин Вольф рассказал, что был уверен: Овечкин забьет ему больше. Он порадовался, что не позволил ему это сделать.

«Я думал, что от него залетит еще пара шайб. Играть против него — это что-то особенное. Да, я не добился положительного результата, но это было увлекательно, Овечкин — чертовски хороший хоккеист. И круто, что я не дал ему забросить больше», — сказал Вольф, ставший, к слову, 174-м вратарем в НХЛ, чьи ворота поразил Александр.

Достижения Овечкина

В матче с «Калгари» Великая Восьмерка, признанный первой звездой встречи, обновил ряд достижений. Прежде всего, он сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки, который забросил 894 шайбы за карьеру.

На счету Овечкина 843 гола, и до знаковой отметки ему остался 51 гол. Всего в текущем сезоне он набрал 52 (21+31) очка в 64 матчах.

Кроме того, российский форвард вновь забросил победную шайбу, которая стала для него 128-й за карьеру в НХЛ. По этому показателю он лишь на семь голов отстает от рекорда, который принадлежит знаменитому чеху Яромиру Ягру — тот за карьеру 135 раз становился автором решающих голов.

Улучшил Ови позиции и в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. По итогам игры с «Флеймз» у него стало 1537 (843+694) очков в 1411 матчах. Теперь он лишь на два балла отстает от занимающего 13-е место среди главных бомбардиров лиги Джо Торнтона, который в 1714 матчах набрал 1539 очков. По общему же количеству игр Овечкин обошел Норма Ульмана и сравнялся с Харри Хауэллом, выйдя на 37-е место среди всех игроков в истории НХЛ.

Россиянин в 19-м сезоне забросил 20 и более шайб. Теперь он идет на третьем месте по количеству таких сезонов, уступая лишь Рону Фрэнсису (20) и Горди Хоу (22).