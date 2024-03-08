Овечкин забил и превзошел легенду НХЛ, а победивший рак россиянин стал звездой матча Овечкин забил 840-ю шайбу и сократил отставание от Гретцки

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отличился заброшенной шайбой и голевой передачей в матче против «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина и помог команде одержать разгромную победу. Овечкин приблизился к рекорду Уэйна Гретцки по голам в НХЛ, превзошел по очкам легендарного Пола Коффи и ворвался в топ-15 лучших бомбардиров в истории лиги. Также в этом матче забросил свою первую шайбу в НХЛ победивший рак 20-летний россиянин Иван Мирошниченко.

Овечкин сократил отставание от Гретцки

«Вашингтон Кэпиталз» одержал самую уверенную победу за последние несколько лет, разгромив «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина на выезде со счетом 6:0. Большой вклад в эту победу внес капитан «столичных» Александр Овечкин, который отметился заброшенной шайбой и голевой передачей.

«Вашингтон» вышел вперед уже на второй минуте встречи, когда отличился опытнейший Том Уилсон (1:0). Однако больше «Кэпс» так и не смогли забить до конца первого периода несмотря на то, что явно превзошли «Питтсбург» по количеству бросков.

Благодаря такому везению у команды Малкина были все шансы поднять голову и переломить ход игры, однако эти надежды быстро разрушил Овечкин. Капитан «Вашингтона» реализовал большинство уже на первой минуте второго периода, подкараулив удачный отскок шайбы возле «пятака» и занеся шайбу в самый угол — 2:0.

Это 18-й гол Овечкина в сезоне и 10-й — за последние 15 матчей.

Благодаря этому взятию ворот Александр Великий приблизился к «вечному» рекорду Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ на расстояние 54 шайб. Теперь на счету россиянина 840 голов, а у Гретцки — 894.

Овечкин мог сократить отставание еще больше, но обидным образом попал в штангу из своего любимого «офиса» — левого круга вбрасывания. Дубль в ворота «Питтсбурга» был совсем близко.

Попадание в топ-15 бомбардиров НХЛ

Российский нападающий отличился в этом матче еще и голевой передачей.

Во втором периоде — уже при счете 3:0 в пользу «Вашингтона» после гола Ника Дженсена — Овечкин получил шайбу за воротами «Питтсбурга» и быстро перевел ее на Тревора Ван Римсдайка, который находился в более удобной позиции.

Тому оставалось только покатить на пару метров вперед — на Хендрикса Лапьера, который удачно расположился возле «пятака» «Питтсбурга» и мгновенно отправил снаряд в ворота — 4:0.

Благодаря двум результативным баллам в матче против «Питтсбурга» Овечкин превзошел легендарного Пола Коффи (одного из лучших защитников лиги в 1980-1990-х годах) и вышел на единоличное 15-е место в списке лучших бомбардиров за всю историю НХЛ.

На счету россиянина теперь 1532 балла (840 голов + 692 передачи) в 1405 сыгранных матчах, а у Коффи — 1531.

Следующей целью Овечкина является результат Марка Рекки (1533 очка в 1652 матчах). Таким образом, от 14-го места в списке лучших бомбардиров лиги Великую Восьмерку отделяет всего один балл.

Среди действующих хоккеистов Овечкин уступает по этому показателю только капитану «Питтсбурга» Сидни Кросби, который занимает 12-ю строчку рейтинга (1565 очков в 1251 матче).

А абсолютным рекордсменом НХЛ по количеству результативных баллов является Гретцки. На его счету 2857 очков в 1487 встречах.

Стоит отметить, что благодаря этой голевой передаче Овечкин еще и приблизился к легендарному россиянину Сергею Федорову в списке лучших ассистентов в истории лиги.

Для Александра Великого этот ассист стал уже 692-м за всю его карьеру. По этому показателю он занимает 64-е место. У Федорова, который располагается на 65-м месте, — 696 голевых передач.

Если говорить о сезоне-2023/24, то Овечкин набрал на данный момент 47 очков (18 голов + 29 передач) в 58 играх.

Дебютная шайба победившего рак россиянина

20-летний российский нападающий Иван Мирошниченко перешел в «Вашингтон Кэпиталз» в мае 2023-го — всего спустя год после того, как победил рак: у него была лимфома Ходжкина — злокачественное заболевание лимфоидной ткани.

Большую часть времени Мирошниченко играл за фарм-клуб «Вашингтона» — «Херши Беарс», однако 26 февраля был вызван в главную команду и спустя примерно неделю забил свой первый гол в НХЛ.

Мирошниченко грамотно открылся на пятаке «Питтсбурга», принял пас из-за ворот от Дилана Строума, одним движением клюшки переиграл вратаря Алекса Недельковича и закатил шайбу мимо него — в дальний угол (5:0).

Такое мастерское взятие ворот показало, что 20-летний российский нападающий обладает прекрасной техникой и недюжинным хладнокровием.

Овечкин эмоционально поздравил юного соотечественника с заброшенной шайбой, несколько раз хлопнув его по колену, шлему, а затем и в шутку потерев ему нос.

«В первые секунды я был в шоке от того, что забил, — признался Мирошниченко в интервью клубной пресс-службе. — Наконец-то это свершилось! Я долго к этому шел, и путь был трудным. Надеюсь, что это не последний мой гол в НХЛ. Реакция Овечкина? Было ожидаемо, что дядя Саша так отреагирует. Мне было очень приятно».

20-летний россиянин был признан третьей звездой матча. Второй стал Дилан Строум, который оформил ассистентский хет-трик, а первой стал вратарь «Вашингтона» Чарли Линдгрен, отразивший 39 бросков в створ.

«Вашингтон» рвется в плей-офф

Последний, шестой гол «Вашингтона» в ворота «Питтсбурга» был также забит с участием российского хоккеиста: голевой передачей отличился 24-летний защитник «Кэпс» Александр Алексеев.

Он принял передачу от Дилана Строума, находясь перед пятаком «Питтсбурга», но не стал бросать сам, а покатил на Сонни Милано, который без сопротивления расстрелял ворота с острого угла (6:0).

Благодаря этой победе «Вашингтон» набрал 67 очков в 61 матче и сейчас располагается на десятом месте Восточной конференции НХЛ.

Чтобы попасть в плей-офф и побороться за главный трофей сезона — Кубок Стэнли, «столичным» нужно подняться хотя бы на восьмую строчку.

Это место занимает сейчас «Тампа-Бэй Лайтнинг» (72 очка) под предводительством Никиты Кучерова, но она сыграла на три матча больше, чем «Вашингтон». Таким образом, у «столичных» еще есть шансы зацепиться за последнюю путевку в плей-офф, если они продолжат одерживать победы.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет против «Чикаго Блэкхоукс». Встреча состоится 10 марта в 03:00 по мск.