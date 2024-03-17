Легендарный Овечкин приблизился к Гретцки и сохранил «Вашингтону» шансы на плей-офф 841-й гол Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Ванкувером» в матче НХЛ

Александр Овечкин стал главным героем выездного матча против «Ванкувера», забросив свою 841-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и 127-ю победную. Никита Кучеров и Андрей Василевский обеспечили выигрыш «Тампе», а Артемий Панарин набрал пять очков и установил клубный рекорд «Нью-Йорк Рейнджерс». «Газета.Ru» представляет обзор игрового дня НХЛ.

«Ванкувер Кэнакс» — «Вашингтон Кэпиталз» — 1:2

«Вашингтон» продолжает погоню за попаданием в плей-офф, хотя специалисты и даже болельщики давно списали команду со счетов. Даже менеджмент в последний срок обменов выступил в роли продавца, что происходит обычно с теми, кто уже думает о следующем сезоне. Но команда Спенсера Карбери продолжает сражаться и действительно по-прежнему в гонке за попадание в Кубок Стэнли.

Свой выездной матч против «Ванкувера» «столичные» начинали, уже зная, что один из их главных конкурентов «Нью-Йорк Айлендерс» потерпел домашнее поражение от «Оттавы» в овертайме, набрав лишь одно очко. Так что в случае своей победы «Кэпс» сравнивались с «островитянами» по очкам и проведенным играм, обходя нью-йоркцев по дополнительным показателям и поднимаясь на позицию сразу за зоной уайлд-кард (последние два места в Кубке Стэнли).

Матч против лидера Западной конференции, которому «Вашингтон» уступил дома в овертайме, не обещал быть легким. Более того, «Ванкувер» сумел открыть счет в первой же смене. Илья Михеев отдал передачу Куинну Хьюзу, капитан не без труда сохранил шайбу в зоне на синей линии, продвинулся на владении в сторону и к воротам и сделал бросок. Находившийся перед Чарли Линдгреном лучший снайпер «Кэнакс» Брок Босер в касание подкорректировал траекторию полета шайбы, направив ее между щитками вратарю.

В первом периоде «косатки» в целом смотрелись лучше своего соперника, однако добиться большего не сумели. А вот во втором отрезке игра кардинально изменилась. Команда Рика Токкета словно забыла выйти из раздевалки после перерыва, в то время как гости, наоборот, завелись.

«Вашингтон» стал действовать быстрее, интереснее и куда острее соперника. Правда, восстановить равновесие «столичным» удалось не без помощи арбитров, которые зафиксировали проброс, хотя форвард «Кэнакс» Фил Ди Джузеппе был очевидно первым на шайбе. «Кэпс» выиграли вбрасывание в чужой зоне, и Иван Мирошниченко классно поборолся на пятаке и отдал с неудобной руки передачу на дальнюю штангу, откуда Том Уилсон поразил пустой угол.

Для Мирошниченко, в последнее время забросившего свои первые две шайбы в сильнейшей лиге мира, эта голевая передача стала первой в НХЛ.

А всего через минуту и 53 секунды отличился и капитан команды. Александр Овечкин тоже замкнул дальнюю штангу в комбинации с участием российского защитника Александра Алексеева и центра Коннора Макмайкла, чья ошибка в овертайме стоила «Вашингтону» поражения в первой встрече команд.

Этот гол стал для Ови 19-м в сезоне и 841-м в карьере. До рекорда Уэйна Гретцки остается всего 53 точных броска.

Во втором периоде «Вашингтон» продолжал давить, но больше пробить здорово действовавшего у хозяев на последнем рубеже Кейси ДеСмита не сумел. В третьем же отрезке «Кэнакс» пришли в себя и мощно давили, включая последние две минуты со своими уже пустыми воротами, но тоже не смогли добиться успеха.

Овечкин был близок к тому, чтобы оформить дубль, но капитану «Кэпс» не хватило скорости убежать с шайбой к оставленному ДеСмитом створу.

Счет 2:1 продержался до финальной сирены, что означает — Овечкин провел свой 127-й в карьере победный гол и теперь отстает от удерживающего по этому показателю рекорд Яромира Ягра всего на восемь победных бросков.

В то же время Александру Великому остается лишь раз поразить ворота в этом чемпионате, чтобы иметь как минимум 20 заброшенных шайб в каждом из своих 19 сезонов в НХЛ. «Вашингтон» всего на одно очко отстает от занимающего последнее кубковое место «Детройта», и при этом у «столичных» есть матч в запасе .

«Флорида Пантерз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 3:5

Также продолжающая свою борьбу за попадание в Кубок Стэнли «Тампа-Бэй», располагающаяся на первом проходном месте в зоне уайлд-кард, удачно съездила в гости к лидирующей во всей лиге «Флориде».

«Лайтнинг» повела уже на 20-й секунде после броска капитана команды Стивена Стэмкоса, а к исходу седьмой минуты второго периода довела свой перевес до четырех шайб – 4:0. Но все остальное время подопечные Джона Купера откровенно терпели, а соперник планомерно догонял.

В итоге «Пантерз» сумели сократить отставание до минимума благодаря шайбе Мэтта Ткачака и дублю Сэма Райнхарта, но «Тампа» выстояла, а Стэмкос и Брэйден Хэйгел организовали гол в пустые ворота для Никиты Кучерова.

Стэмкос стал первой звездой встречи, набрав 4 (2+2) очка, Кучеров оформил 1+1 и до одного балла сократил свое отставание от Нэтана Маккиннона из «Колорадо» в гонке за звание лучшего бомбардира лиги, имея игру в запасе.

Но настоящим героем встречи стал российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский, совершивший 47 спасений! Для сравнения, по воротам Сергея Бобровского было нанесено всего 15 бросков, 11 из которых пришлись на первую 20-минутку!

«Питтсбург Пингвинз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 4:7

Второй отечественный бомбардир сезона Артемий Панарин стал главным героем встречи его «Рейнджерс» в Питтсбурге с местными «Пингвинз». Нападающий отметился двумя заброшенными шайбами и тремя результативными передачами, проведя свою пятую в карьере за океаном игру с пятью набранными очками.

«Я никогда не думаю об этом и не пытаюсь сделать этого. Может быть, я поразмышляю об этом достижении после, но никогда не думаю о таких вещах во время сезона», — рассказал сам Панарин по окончании встречи.

Теперь на его счету уже 93 (38+55) очка в 67 проведенных встречах, причем Панарин стал первым игроком в богатой клубной истории «Рейнджерс», кому удалось набрать 90 очков в четырех сезонах в составе «синерубашечников» и сделать это в трех сезонах подряд.

Благодаря этой победе «Рейнджерс» набрали 92 очка и отстают на два балла от «Флориды», имея игру в запасе, а также на три балла от проведшего на два матча больше «Бостона» . Ну а в Столичном дивизионе нью-йоркцы уверенно первые.

Другие матчи

«Детройт Ред Уингз» — «Баффало Сейбрз» — 4:1

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Оттава Сенаторз» — 3:4 ОТ

«Аризона Койотис» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 4:1

«Бостон Брюинз» — «Филадельфия Флайерз» — 6:5

«Коламбус Блю Джекетс» — «Сан-Хосе Шаркс» — 4:2

«Калгари Флэймз» — «Монреаль Канадиенс» — 5:2

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Каролина Харрикейнз» — 4:5 Б

«Даллас Старз» — «Лос-Анджелес Кингз» — 4:1

«Сент-Луис Блюз» — «Миннесота Уайлд» — 3:2 Б

«Сиэтл Кракен» — «Нэшвилл Предаторз» — 1:4

«Эдмонтон Ойлерз» — «Колорадо Эвеланш» — 2:3 ОТ